С чего начинать формирование навыка осознанного восприятия информации у детей

Статья посвящена формированию самых первых навыков осознанного восприятия информации у ребенка 2-3 летнего возраста. Мне эта тема наиболее близка, так как моей внучке как раз два года, поэтому я изучаю этот вопрос не только в теории, но и на практике.

Сознание ребенка открыто для любой поступающей извне информации. В отличие от взрослого, до определенного возраста ребенок не способен к критической оценке всего, что видит, он просто впитывает всё как губка. Конечно, в современном мире много и взрослых людей, воспринимающих информацию именно таким образом, но это уже во многом вопрос их личного выбора. А вот с детьми важно фильтровать информационные потоки, окружающие детей, и задача эта ложится прежде всего на плечи родителей.

Как показывает практика, в современных условиях защитить ребенка от вредного влияния современной медиасреды достаточно сложно. Например, можно убрать из дома телевизор (или как минимум отказаться от телевидения) – и это, безусловно, правильный шаг. Но оградить ребенка от общения с телезрителями у вас вряд ли получится – ведь ребёнок всё равно по мере взросления будет общаться со сверстниками и с другими взрослыми, многие из которых будут являться «переносчиками» деструктивной информации или ложных моделей поведения. Поэтому очень важно как можно раньше начать формировать у ребенка навык осознанного восприятия информации, чтобы по мере взросления он учился осмысливать и оценивать всё, что попадает в его поле зрения.

Источники информации

В первую очередь стоит обратить внимание на основные источники информации для вашего ребенка. Есть такое понятие – импринтинг.

«Импринтинг — особая форма запоминания (запечатления) образов и поведенческих принципов в кризисные периоды жизни животных и людей, которая характеризуется тем, что происходит мгновенно, не подлежит изменению и имеет необратимые последствия для дальнейшего мировосприятия» (источник: https://www.b17.ru/article/83691/).

Например, только что вылупившиеся гусята воспринимают как мать первый движущийся объект, который им попадется. Так же и с ребенком ­­– основной источник информации, с которого начинается его обучение, будет восприниматься им как наиболее верный и правильный.

Одна мама с восторгом рассказывала мне о том, какие замечательные обучающие программы сейчас делают для детей: загрузил в планшет, вручил чаду – и пару часов можно спокойно заниматься своими делами и ни о чём не думать. Мама свободна, ребенок занят, и при этом занят вроде как чем-то полезным, развивается – все счастливы.

Да, возможно так и есть – отличная обучающая программа, которая учит ребенка полезным навыкам: считать, читать, распознавать звуки и предметы… Но кроме того в сознании ребенка запечатлевается тот факт, что его учит гаджет. И именно планшет при таком подходе становится самым верным, правильным, надежным источником информации. Это будет незаметно для родителей сейчас, но через пять, десять лет они начнут задаваться вопросом – откуда он этого набрался, мы же не тому его учили, не такой личный пример подавали… И вряд ли припомнят тот момент, когда впервые вручили малышу экран в руки и этим помогли сделать выбор – какому источнику доверять. Сегодня в планшете обучающая программа. А что в нём будет завтра, когда ребёнок научится пользоваться интернетом (дети обучаются этому очень быстро)?

Именно поэтому я считаю, что первым и главным источником информации для ребенка должны стать родители. Не планшет с обучающей программой, пусть даже самой расчудесной и дающей потрясающие результаты, а мама со счетными палочками; не зайки и мишки, читающие сказки, а папа с книжкой. Тем самым ребенок будет не абсолютно, но существенно защищен от информации из других источников, которые вы не всегда можете контролировать – к такой информации у вашего ребенка будет просто гораздо меньше доверия. И чем позже он познакомится с другими источниками информации, тем лучше.

Поэтому я считаю важным, чтобы первые годы жизни дети проводили с родителями (если позволяет ситуация – то торопиться отдать ребёнка в детский сад тоже не надо) или бабушками и дедушками, но не с телевизором и не с планшетом – ведь именно в это время ребенок впитывает информацию об окружающем мире отовсюду, у него формируются первые авторитеты. И авторитетом становится преобладающий источник информации.

Качество информации (на примере мультиков)

Дети любят мультики. Но, как уже не раз отмечалось в материалах проекта «Научи хорошему», не все, что нравится ребёнку, для него полезно. Иногда самые, казалось бы, безобидные вещи способны принести детскому сознанию существенный, а иногда и непоправимый вред. Про деструктивное влияние мультиков с очень яркими цветами и частой сменой картинки написаны километры текста. Это важная и полезная информация, с которой я бы рекомендовала ознакомиться всем ответственным родителям, но здесь мы это подробно обсуждать не будем. Остановимся на других важных моментах.

Итак, на что обратить внимание при выборе первых мультфильмов для самых маленьких?

- Частота смены картинки. Если картинка в мультфильме меняется каждую 1-2 секунды, не стоит его показывать ребенку, так как за такое время воспринять информацию осознанно ребенок (и взрослый, кстати, тоже) не в состоянии, зато посыл, ориентированный на подсознание, запишется туда отлично. А каков этот посыл ­– известно только создателю мультфильма. Просто не поленитесь и просмотрите фрагмент мультфильма с секундомером в руках. Для сравнения: средняя частота смены картинки в современном мультфильме «Маша и медведь» составляет 1,5 с, а в советском мультике «Бременские музыканты» – 6 с.

- Цветовое решение. Слишком яркие цвета и высокий контраст – это нехорошо. Пагубных влияний на психику тут масса, каждый желающий может поискать соответствующие статьи в Интернете.

- Звуки. Резкие неожиданные звуки – это то, чего не должно быть в мультфильмах, ориентированных на маленьких детей. Звуковой ряд должен быть равномерным и спокойным. Речь героев красивой и понятной.

- Узнаваемость персонажей. Это очень важно для маленького ребенка. Зайчик должен быть похож на зайчика, ёжик – на ёжика, волк – на волка. Образы персонажей должны быть такими, чтобы ребенок мог легко соотнести их с ранее увиденными. Например, в персонажах мультсериала «Смешарики» ребенок 2-3 лет вряд ли сумеет распознать их первоначальные образы, например, барашка или зайчика. Либо у него сформируются достаточно искажённые представления о том, как выглядят эти животные. Хорошим примером тут являются мультики по рисункам и сказкам Сутеева. Они же, кстати, отличный образец правильного цветового решения.

- Сюжет. Ребенок 2-3 лет в мультфильме воспринимает только самые простые действия: зайчик бежит, птичка летит, машинка едет и т.д. Более сложные моменты – плохое/хорошее поведение, взаимоотношения героев, мотивы и последствия их поступков – малыш в этом возрасте пока не воспринимает. Однако, уловить момент, когда ребёнок начинает понимать воспитательный посыл мультика достаточно сложно, поэтому лучше с самого начала показывать ребенку только те произведения, которые учат хорошему.

Все перечисленное относится не только к мультфильмам, но и к другим источникам информации: книжкам, видеороликам, обучающим программам и так далее.

Особенности восприятия информации

Очень важно обращать внимание на то, КАК ребенок воспринимает информацию.

Плохо, если малыш залипает в экран: смотрит с отсутствующим видом, не реагирует на внешние раздражители. Это сигнал родителям – идёт прямое воздействие на подсознание ребенка, намеренное или ненамеренное. Ненамеренное – это когда любой, даже очень хороший и правильный мультфильм показывают ребенку в возрасте, например, полугода – он ещё не распознает образы, его просто завораживают движущиеся картинки. И к чему это приведет в дальнейшем – предсказать невозможно.

Другая крайность – ребенок вовсе не смотрит мультик, занят другими делами, но при попытке выключить выражает недовольство. Это говорит о том, что ребенок уже привык к постоянному поступлению фоновой информации. Если не пресечь эту привычку в самом начале, в дальнейшем мультики сменятся новостями, ток-шоу и сериалами, щедро замешанными с рекламой, и человек станет легкой добычей для манипуляторов, действующих через эти каналы.

Хорошо, если ребенок смотрит мультик внимательно, но без фанатизма, вслух комментируя происходящее: кто и что делает.

Здесь очень важно, чтобы малыш комментировал мультик не сам с собой, не с экраном, а с родителями, которые слушают и отвечают: соглашаются или нет, поправляют ребенка, если он ошибся. Участие взрослого полезно не только для правильного понимания ребенком происходящего, но и для того, чтобы источник, показывающий мультик – экран компьютера или планшета – не стал для него более авторитетным источником информации, чем родители. Об этом я уже писала выше: маленький ребенок не оценивает источники критически, для него самый важный тот, кого он чаще всего видит и слышит. Когда ребенок смотрит мультик вместе с родителями, когда родители принимают активное участие в его обсуждении – планшет или компьютер уже не воспринимаются ребенком как самостоятельный источник информации, а всего лишь как приложение к основному – родителям.

Выводы

Начальные навыки осознанного восприятия информации необходимо формировать уже в самом раннем возрасте, как только ребенок научился воспринимать образы на картинках и экране и ассоциировать их с реальными объектами и действиями.

В возрасте 2-3 лет это:

формирование у ребенка представления о родителях как об основном, главном источнике информации;

ограждение ребенка от деструктивного контента пока он не в состоянии его оценить самостоятельно;

формирование привычки к вдумчивому потреблению информации – не фоном и не залипая в телевизор.

Ольга Алехина

Источник: https://whatisgood.ru/theory/soviet/formirovanie-navyika-osoznannogo-vospriyatiya/