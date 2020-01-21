Причёски, которые были на пике моды в 60-х, а сегодня кажутся забавными
09:30. 21 января 2020 158 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В 1960-х девушки всего мира мечтали быть похожими на Долли Партон, Бриджит Бардо или Присциллу Пресли, а потому делали невероятно высокие начёсы и укладывали просто умопомрачительные букли. Сегодня, разглядывая фотографии того времени, трудно представить себе, что это было модным. Но всё же было…
1. Высокие причёски с начёсом подходили далеко не всем
2. В 60-х главным в причёске был объём – чем больше, тем лучше!
3. В прошлом это было стильно и модно!
4. Объёмные причёски 60-х были одними из самых сложных в 20-м веке
5. Обычная повседневная укладка того времени
6. Для создания мега-объема использовались капроновые чулки и мочалки
7. Начёс на короткие стрижки
8. В 60-х мода была не только на причёски, но и на цвет волос
9. Озорные объёмные завитушки
10. В моде были геометрические стрижки с удлинёнными прядями спереди
11. Объёмный начёс + локоны, и стильная причёска готова!
12. Модные тройняшки
13. Фотография из школьного альбома, 1968 год
14. На создание сложной причёски уходило немало времени
15. Длинные волосы начёсывали на макушке и слегка завивали концы
16. Одна из популярных причёсок 60-х годов
17. Безумный объём требовал огромного количества лака для волос
18. Чья причёска победит?
19. Начёс до небес и кокетливые завитки
20. Вариант «бабетты» — начёс и объём на макушке
1. Высокие причёски с начёсом подходили далеко не всем
2. В 60-х главным в причёске был объём – чем больше, тем лучше!
3. В прошлом это было стильно и модно!
4. Объёмные причёски 60-х были одними из самых сложных в 20-м веке
5. Обычная повседневная укладка того времени
6. Для создания мега-объема использовались капроновые чулки и мочалки
7. Начёс на короткие стрижки
8. В 60-х мода была не только на причёски, но и на цвет волос
9. Озорные объёмные завитушки
10. В моде были геометрические стрижки с удлинёнными прядями спереди
11. Объёмный начёс + локоны, и стильная причёска готова!
12. Модные тройняшки
13. Фотография из школьного альбома, 1968 год
14. На создание сложной причёски уходило немало времени
15. Длинные волосы начёсывали на макушке и слегка завивали концы
16. Одна из популярных причёсок 60-х годов
17. Безумный объём требовал огромного количества лака для волос
18. Чья причёска победит?
19. Начёс до небес и кокетливые завитки
20. Вариант «бабетты» — начёс и объём на макушке
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9675438.html
Смешно. Некоторые прически напоминают времена Людовика Какого-то. Вот что мода-мерзавка с людьми делает!)