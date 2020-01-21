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Причёски, которые были на пике моды в 60-х, а сегодня кажутся забавными

09:30. 21 января 2020 158 просмотров Один комментарий Опубликовал:
В 1960-х девушки всего мира мечтали быть похожими на Долли Партон, Бриджит Бардо или Присциллу Пресли, а потому делали невероятно высокие начёсы и укладывали просто умопомрачительные букли. Сегодня, разглядывая фотографии того времени, трудно представить себе, что это было модным. Но всё же было…

1. Высокие причёски с начёсом подходили далеко не всем


2. В 60-х главным в причёске был объём – чем больше, тем лучше!



3. В прошлом это было стильно и модно!


4. Объёмные причёски 60-х были одними из самых сложных в 20-м веке


5. Обычная повседневная укладка того времени


6. Для создания мега-объема использовались капроновые чулки и мочалки


7. Начёс на короткие стрижки


8. В 60-х мода была не только на причёски, но и на цвет волос


9. Озорные объёмные завитушки


10. В моде были геометрические стрижки с удлинёнными прядями спереди


11. Объёмный начёс + локоны, и стильная причёска готова!


12. Модные тройняшки


13. Фотография из школьного альбома, 1968 год


14. На создание сложной причёски уходило немало времени


15. Длинные волосы начёсывали на макушке и слегка завивали концы


16. Одна из популярных причёсок 60-х годов


17. Безумный объём требовал огромного количества лака для волос


18. Чья причёска победит?


19. Начёс до небес и кокетливые завитки


20. Вариант «бабетты» — начёс и объём на макушке



Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9675438.html

Метки: 1960-е, мода, стиль

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