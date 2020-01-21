Причёски, которые были на пике моды в 60-х, а сегодня кажутся забавными

1. Высокие причёски с начёсом подходили далеко не всем

2. В 60-х главным в причёске был объём – чем больше, тем лучше!

3. В прошлом это было стильно и модно!

4. Объёмные причёски 60-х были одними из самых сложных в 20-м веке

5. Обычная повседневная укладка того времени

6. Для создания мега-объема использовались капроновые чулки и мочалки

7. Начёс на короткие стрижки

8. В 60-х мода была не только на причёски, но и на цвет волос

9. Озорные объёмные завитушки

10. В моде были геометрические стрижки с удлинёнными прядями спереди

11. Объёмный начёс + локоны, и стильная причёска готова!

12. Модные тройняшки

13. Фотография из школьного альбома, 1968 год

14. На создание сложной причёски уходило немало времени

15. Длинные волосы начёсывали на макушке и слегка завивали концы

16. Одна из популярных причёсок 60-х годов

17. Безумный объём требовал огромного количества лака для волос

18. Чья причёска победит?

19. Начёс до небес и кокетливые завитки

20. Вариант «бабетты» — начёс и объём на макушке

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9675438.html