ПЕРЕЧЕНЬ актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу

, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации ."О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти"

...12) Федеральный закон от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ "Об обороне";

13) Федеральный закон от 2 мая 1997 г. №76-ФЗ "Об уничтожении химического оружия";

14) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

15) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации"; ....

....20) Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации";

21) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;

22) Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № ЗО-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации";

23) Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации";

24) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации";

25) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ...

33) Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации";

34) Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы".

2. Принятие закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" потребует принятия федерального закона "О Государственном Совете Российской Федерации".

Источник: http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/D6CC4D82492F601E432584F5004BA0B7/$FILE/885214-7_20012020_885214-7.PDF?OpenElement