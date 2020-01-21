Ответ представителю МИД России Марии Захаровой // Злоба дня
Опровержение относительно формулировки, допущенной в выпуске “Галопом по Европам #139″
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Композиция “Dances and Dames” принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…).
Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-….
Исполнитель: http://incompetech.com/
#КонстантинСемин #ЗлобаДня