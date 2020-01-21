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Ответ представителю МИД России Марии Захаровой // Злоба дня

13:52. 21 января 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Опровержение относительно формулировки, допущенной в выпуске “Галопом по Европам #139″




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Композиция “Dances and Dames” принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…).
Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-….
Исполнитель: http://incompetech.com/

#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1spvLkfowkg

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