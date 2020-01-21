Обсуждение поправок в Конституцию РФ
13:53. 21 января 2020 87 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Обсуждение поправок в Конституцию РФ.
Обсуждение проходит в университете имени Кутафина.
На заднем плане можно заметить чудную картину, где изображены Сталин, Свердлов и Дзержинский.
Ну а так она выглядит полностью, уже с Лениными, но без Троцкого (при Хрущеве с картин о втором съезде затирали Сталина), так как написана в 30-е годы для Высшей Партийной Школы и отреставрирована в 2000х.
На ней изображен 2-й съезд Советов, на котором принимались судьбоносные для всей страны декреты – декрет о земле и декрет о мире.
Плюс съезд фактически легитимизировал советскую власть, а товарищ Сталин начал свое восхождение к вершинам власти с поста наркома по делам национальностей.
Ну а так проходит обсуждение сейчас.
Поправки обещают вынести на широкое общественное обсуждение, но вопрос с голосованием за них по-прежнему неясен.
И да, Крыму и Севастополю сделали послабление – в первоначальной версии поправок, жители Крыма и Севастополя не могли избираться на пост президента. Теперь можно.
С полным списком поправок можно ознакомиться вот здесь http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/D6CC4D82492F601E432584F5004BA0B7/$FILE/885214-7_20012020_885214-7.PDF?OpenElement
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5584182.html
АРДЕНЫ – 6 янв 1945- ПИСЬМО ЧЕРЧИЛЯ генералисимуса СТАЛИНУ :
Первоисточник публикации: https://politikus.ru/articles/125680-my-esche-mozhem-proigrat-voynu-ili-ardenny-1945.html
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№3 ↑ ТАВР Пользователя нет Сегодня, 15:08
Франц Гальдер, генерал-полковник, начальник генштаба сухопутных войск, Вторая мировая:
«Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека… Бросается в глаза, что при захвате артиллерийских батарей и т.п. в плен сдаются немногие. Часть русских сражается, пока их не убьют, другие бегут, сбрасывают с себя форменное обмундирование и пытаются выйти из окружения под видом крестьян». «Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен».
Людвиг фон Клейст, генерал-фельдмаршал, Вторая мировая:
«Русские с самого начала показали себя как первоклассные воины, и наши успехи в первые месяцы войны объяснялись просто лучшей подготовкой. Обретя боевой опыт, они стали первоклассными солдатами. Они сражались с исключительным упорством, имели поразительную выносливость… »
Эрих фон Манштейн, генерал-фельдмаршал, Вторая мировая:
«Часто случалось, что советские солдаты поднимали руки, чтобы показать, что они сдаются нам в плен, а после того как наши пехотинцы подходили к ним, они вновь прибегали к оружию; или раненый симулировал смерть, а потом с тыла стрелял в наших солдат».
Гюнтер Блюментрит- артрит , генерал, начальник штаба 4-й армии, Вторая мировая:
«Русский солдат предпочитает рукопашную схватку. Его способность не дрогнув выносить лишения вызывает истинное удивление. Таков русский солдат, которого мы узнали и к которому прониклись уважением еще четверть века назад». «Поведение русских войск даже в первых боях находилось в поразительном контрасте с поведением поляков и западных союзников при поражении. Даже в окружении русские продолжали упорные бои. Там, где дорог не было, русские в большинстве случаев оставались недосягаемыми. Они всегда пытались прорваться на восток… Наше окружение русских редко бывало успешным».
—Американцы с Европейцами опять хотят попробовать русский кулак по сопатке! Ну что ж за нами не заржавеет!
—– Штык и сапёрная лопатка есть истинное страшное оружие русских. Нет ничего страшней сойтись в рукопашный бой с русскими! – (Эрих фон Манштейн, генерал-фельдмаршал, Вторая мировая)
Первоисточник публикации: https://politikus.ru/articles/125680-my-esche-mozhem-proigrat-voynu-ili-ardenny-1945.html
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Штык и саперная лопатка уже не в тренде,они мало помогут когда расстреливать будут с беспилотников.