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Обсуждение поправок в Конституцию РФ

13:53. 21 января 2020 87 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Обсуждение поправок в Конституцию РФ.
Обсуждение проходит в университете имени Кутафина.
На заднем плане можно заметить чудную картину, где изображены Сталин, Свердлов и Дзержинский.


Ну а так она выглядит полностью, уже с Лениными, но без Троцкого (при Хрущеве с картин о втором съезде затирали Сталина), так как написана в 30-е годы для Высшей Партийной Школы и отреставрирована в 2000х.
На ней изображен 2-й съезд Советов, на котором принимались судьбоносные для всей страны декреты – декрет о земле и декрет о мире.
Плюс съезд фактически легитимизировал советскую власть, а товарищ Сталин начал свое восхождение к вершинам власти с поста наркома по делам национальностей.

Ну а так проходит обсуждение сейчас.











Поправки обещают вынести на широкое общественное обсуждение, но вопрос с голосованием за них по-прежнему неясен.
И да, Крыму и Севастополю сделали послабление – в первоначальной версии поправок, жители Крыма и Севастополя не могли избираться на пост президента. Теперь можно.

С полным списком поправок можно ознакомиться вот здесь http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/D6CC4D82492F601E432584F5004BA0B7/$FILE/885214-7_20012020_885214-7.PDF?OpenElement

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5584182.html

Метки: 1917, дзержинский, живопись, конституция, Ленин, Россия, Свердлов, сталин, троцкий, фотографии

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1016 908
    georgi tarabov 21 января 2020 в 15:43

    АРДЕНЫ – 6 янв 1945- ПИСЬМО ЧЕРЧИЛЯ генералисимуса СТАЛИНУ :

    Первоисточник публикации: https://politikus.ru/articles/125680-my-esche-mozhem-proigrat-voynu-ili-ardenny-1945.html
    Politikus.ru

    №3 ↑ ТАВР Пользователя нет Сегодня, 15:08

    Франц Гальдер, генерал-полковник, начальник генштаба сухопутных войск, Вторая мировая:

    «Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека… Бросается в глаза, что при захвате артиллерийских батарей и т.п. в плен сдаются немногие. Часть русских сражается, пока их не убьют, другие бегут, сбрасывают с себя форменное обмундирование и пытаются выйти из окружения под видом крестьян». «Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен».

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    Первоисточник публикации: https://politikus.ru/articles/125680-my-esche-mozhem-proigrat-voynu-ili-ardenny-1945.html
    Politikus.ru

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