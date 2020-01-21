К этому Путин готовился 20 лет! Валерий Пякин
Изменения в конституции, отставка Медведева, заявления Мишустина
Почему новый премьер заявил о том, что не собирается отменять пенсионную реформу?
Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин комментирует уход в отставку Правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым, назначение новым премьер-министром Михаила Мишустина и его непопулярные в народе заявления, а также перспективы изменения Конституции РФ.
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Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/k-etomu-putin-gotovilsya-20-let-valeriy-pyakin
ВОПРЕКИ МОЕГО РЕСПЕКТА К ГЕНИАЛЬНОГО тов. ПЯКИНА !!
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ПОЧЕМУ БЕДНЫЙ БОЛГАР ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА СВОИ БЕДНЫЕ БРАТЯ И СЕСТЕР НА РУСИ ?
” Почему в РОССИИ такие низкие зарплаты при таком богатом государстве. Сравнил ситуацию с Норвегией, США и Францией ”
https://cont.ws/@Ardjyna/1562187
Прошу довести до знания тов. Путина, Мишутина ,и Наебибулина !
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И я нашел 3 фактора, которые с моей точки зрения и могут объяснять такое расхождение в уровне жизни и низких зарплат у нас.
1. Наличие необлагаемого налогом минимума по доходам
В нашей стран даже если получаешь минимальную зарплату в размере МРОТ, то все равно платишь подоходный налог.
Напомню, что сейчас МРОТ = 11 280 руб.
1.1. Необлагаемый минимум в Норвегии
В Норвегии есть минимальный порог дохода с которого не платится социальный налог. Это порог равен 55 тысяч крон в год. По нынешнему курсу 6,92 это 380 тыс. руб. в год, или
= 380 000 / 12 = 31 716 тыс. руб. С этой зарплаты налог не платится.
1.2. Необлагаемый минимум в США
В США он есть и зависит от семейного статуса. Одинокие американцы не платят налог с годового дохода в размере 7 тыс. долл.США (434 тыс. руб.) или 36 тыс. руб./мес.
1.3. Необлагаемый минимум во Франции
Необлагаемый минимум дохода составляет 6 011 евро/год, или 501 евро в месяц. В рублях это 34 тыс. руб./мес.
2. Прогрессивная шкала налогообложения
2.1. Норвегия
В Норвегии диапазон ставок находится от 22% до 57,5%.
Ставку 57,5% платят при превышении годового дохода в 964 801 крона.
Или 6 млн. 676 тыс. руб. в год – (556 тыс. руб./мес)
2.3. Прогрессивная шкала во Франции
Шкала подоходного налога во Франции самая прогрессивная из всех перечисленных.
Диапазон ставок очень большой – от 5.5% до 75%. Т.е. размер ставок может отличаться в 16 раз.
Максимальный налог в 75% платится с дохода, превышаю 1 млн. евро в год. На наши деньги – 68 млн. руб./год или 5,67 млн.руб./мес.
В РОССИИ –руководство, госкомпаний и госбанков у нас, получают доходы выше этой отметки.
Достаточно посмотреть материалы forbes за 2015 год.
Ванга Пукин своим адептам ежелневно рассказвал про будущее.
А про роспуск правительства его хрустальный шар с пердикторами ему не сказал.
Но не теряется.
Чешет дальше
Собака лает, а стадо летит в пропасть.
Батька Вас спасёт ))
А причём здесь батька? Конечно если поставить президентом России, то возможно в пропасть стадо не попадёт, если жиды пастуха не сожрут.
Мозги у тебя николаха летят в пропасть.)))Вернее уже улетели.)))
” Почему в РОССИИ такие низкие зарплаты при таком богатом государстве. Сравнил ситуацию с Норвегией, США и Францией ”
https://cont.ws/@Ardjyna/1562187
1. Наличие необлагаемого налогом минимума по доходам
В нашей стран даже если получаешь минимальную зарплату в размере МРОТ, то все равно платишь подоходный налог.
Напомню, что сейчас МРОТ = 11 280 руб.
1.1. Необлагаемый минимум в Норвегии- 31 716 тыс. руб.
В Норвегии есть минимальный порог дохода с которого не платится социальный налог. Это порог равен 55 тысяч крон в год. По нынешнему курсу 6,92 это 380 тыс. руб. в год, или
= 380 000 / 12 = 31 716 тыс. руб. С этой зарплаты налог не платится.
1.2. Необлагаемый минимум в США -36 тыс. руб./мес.
В США Одинокие американцы не платят налог с годового дохода в размере 7 тыс. долл.США (434 тыс. руб.)
1.3. Необлагаемый минимум во Франции- В рублях – это 34 тыс. руб./мес.
Необлагаемый минимум дохода составляет 6 011 евро/год, или 501 евро в месяц.
2. Прогрессивная шкала налогообложения
2.1. Норвегия
В Норвегии диапазон ставок находится от 22% до 57,5%.
Ставку 57,5% платят при превышении годового дохода в 964 801 крона.
Или 6 млн. 676 тыс. руб. в год – (556 тыс. руб./мес)
2.3. Прогрессивная шкала во Франции
Шкала подоходного налога во Франции самая прогрессивная из всех перечисленных.
Диапазон ставок очень большой – от 5.5% до 75%. Т.е. размер ставок может отличаться в 16 раз.
Максимальный налог в 75% платится с дохода, превышаю 1 млн. евро в год. На наши деньги – 68 млн. руб./год или 5,67 млн.руб./мес.
В РОССИИ –руководство, госкомпаний и госбанков у нас, получают доходы выше этой отметки.
Достаточно посмотреть материалы forbes за 2015 год.