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К этому Путин готовился 20 лет! Валерий Пякин

22:39. 21 января 2020 203 просмотра 7 коммент. Опубликовал:

Изменения в конституции, отставка Медведева, заявления Мишустина

Почему новый премьер заявил о том, что не собирается отменять пенсионную реформу?

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин комментирует уход в отставку Правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым, назначение новым премьер-министром Михаила Мишустина и его непопулярные в народе заявления, а также перспективы изменения Конституции РФ. 

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Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/k-etomu-putin-gotovilsya-20-let-valeriy-pyakin

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1021 913
    georgi tarabov 21 января 2020 в 23:04

    ВОПРЕКИ МОЕГО РЕСПЕКТА К ГЕНИАЛЬНОГО тов. ПЯКИНА !!

    ——–
    ПОЧЕМУ БЕДНЫЙ БОЛГАР ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА СВОИ БЕДНЫЕ БРАТЯ И СЕСТЕР НА РУСИ ?
    ” Почему в РОССИИ такие низкие зарплаты при таком богатом государстве. Сравнил ситуацию с Норвегией, США и Францией ”
    https://cont.ws/@Ardjyna/1562187
    Прошу довести до знания тов. Путина, Мишутина ,и Наебибулина !
    ————
    И я нашел 3 фактора, которые с моей точки зрения и могут объяснять такое расхождение в уровне жизни и низких зарплат у нас.

    1. Наличие необлагаемого налогом минимума по доходам

    В нашей стран даже если получаешь минимальную зарплату в размере МРОТ, то все равно платишь подоходный налог.
    Напомню, что сейчас МРОТ = 11 280 руб.

    1.1. Необлагаемый минимум в Норвегии
    В Норвегии есть минимальный порог дохода с которого не платится социальный налог. Это порог равен 55 тысяч крон в год. По нынешнему курсу 6,92 это 380 тыс. руб. в год, или
    = 380 000 / 12 = 31 716 тыс. руб. С этой зарплаты налог не платится.

    1.2. Необлагаемый минимум в США
    В США он есть и зависит от семейного статуса. Одинокие американцы не платят налог с годового дохода в размере 7 тыс. долл.США (434 тыс. руб.) или 36 тыс. руб./мес.

    1.3. Необлагаемый минимум во Франции

    Необлагаемый минимум дохода составляет 6 011 евро/год, или 501 евро в месяц. В рублях это 34 тыс. руб./мес.

    2. Прогрессивная шкала налогообложения
    2.1. Норвегия
    В Норвегии диапазон ставок находится от 22% до 57,5%.
    Ставку 57,5% платят при превышении годового дохода в 964 801 крона.
    Или 6 млн. 676 тыс. руб. в год – (556 тыс. руб./мес)

    2.3. Прогрессивная шкала во Франции
    Шкала подоходного налога во Франции самая прогрессивная из всех перечисленных.
    Диапазон ставок очень большой – от 5.5% до 75%. Т.е. размер ставок может отличаться в 16 раз.
    Максимальный налог в 75% платится с дохода, превышаю 1 млн. евро в год. На наши деньги – 68 млн. руб./год или 5,67 млн.руб./мес.

    В РОССИИ –руководство, госкомпаний и госбанков у нас, получают доходы выше этой отметки.
    Достаточно посмотреть материалы forbes за 2015 год.

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  • 13705 991
    ХОХОЛ 21 января 2020 в 23:07

    Ванга Пукин своим адептам ежелневно рассказвал про будущее.
    А про роспуск правительства его хрустальный шар с пердикторами ему не сказал.
    Но не теряется.
    Чешет дальше

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    1
  • 7240 3410
    Николай 21 января 2020 в 23:41

    Собака лает, а стадо летит в пропасть.

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    -3
  • 1021 913
    georgi tarabov 22 января 2020 в 0:35

    ” Почему в РОССИИ такие низкие зарплаты при таком богатом государстве. Сравнил ситуацию с Норвегией, США и Францией ”

    https://cont.ws/@Ardjyna/1562187

    1. Наличие необлагаемого налогом минимума по доходам

    В нашей стран даже если получаешь минимальную зарплату в размере МРОТ, то все равно платишь подоходный налог.
    Напомню, что сейчас МРОТ = 11 280 руб.

    1.1. Необлагаемый минимум в Норвегии- 31 716 тыс. руб.

    В Норвегии есть минимальный порог дохода с которого не платится социальный налог. Это порог равен 55 тысяч крон в год. По нынешнему курсу 6,92 это 380 тыс. руб. в год, или
    = 380 000 / 12 = 31 716 тыс. руб. С этой зарплаты налог не платится.

    1.2. Необлагаемый минимум в США -36 тыс. руб./мес.

    В США Одинокие американцы не платят налог с годового дохода в размере 7 тыс. долл.США (434 тыс. руб.)

    1.3. Необлагаемый минимум во Франции- В рублях – это 34 тыс. руб./мес.

    Необлагаемый минимум дохода составляет 6 011 евро/год, или 501 евро в месяц.

    2. Прогрессивная шкала налогообложения
    2.1. Норвегия
    В Норвегии диапазон ставок находится от 22% до 57,5%.
    Ставку 57,5% платят при превышении годового дохода в 964 801 крона.
    Или 6 млн. 676 тыс. руб. в год – (556 тыс. руб./мес)

    2.3. Прогрессивная шкала во Франции
    Шкала подоходного налога во Франции самая прогрессивная из всех перечисленных.
    Диапазон ставок очень большой – от 5.5% до 75%. Т.е. размер ставок может отличаться в 16 раз.
    Максимальный налог в 75% платится с дохода, превышаю 1 млн. евро в год. На наши деньги – 68 млн. руб./год или 5,67 млн.руб./мес.

    В РОССИИ –руководство, госкомпаний и госбанков у нас, получают доходы выше этой отметки.
    Достаточно посмотреть материалы forbes за 2015 год.

    Ответить
       

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