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Гренландию уже пытались купить в 1946 году

09:30. 21 января 2020 121 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Новости о том, что президент Дональд Трамп заинтересован в покупке Гренландии, вызвали гомерический хохот в четверг, в среде хипстеров по всему миру, когда об этом впервые сообщило Wall Street Journal. Но это был бы не первый случай, когда президент США пытался купить землю в Арктике у другой страны, например в 1867 году президент Эндрю Джонсон купил Аляску у России за 7,2 миллиона долларов.

Кроме этого, это уже не первый случай, когда США пытались заполучить Гренландию. Еще в 1946 году чиновники предложили Дании 100$ миллионов золотом за крупнейший в мире остров. Американские чиновники в то время считали это «военной необходимостью».


Это предложение 1946 года было секретным. (Это было широко раскрыто только в 1991 году, когда датская газета обнаружила рассекреченные документы .) В те времена эту тему в американских СМИ ни кто не высмеивал.

«На этой неделе, когда американские стратеги изучали азимутальную карту Арктики, – говорится в выпуске газеты «Тайм» от 27 января 1947 года. Военные из Вашингтона в те времена думали, что это самое подходящее время для покупки Гренландии.

Статья сопровождалась картой под названием «Полярный круг», на которой показаны концентрические круги, исходящие как из Аляски, так и из Гренландии. Подчеркивая близость Гренландии к европейским столицам, включая Москву.

Не было ни слова о секретном предложении в 100$ миллионов золотом, сделанном официальными лицами США годом ранее, но в СМИ предположили, что «военные» рассмотрели вопрос о списании долга Дании в 70 миллионов долларов в обмен на Гренландию.

Эта новость пришла во времена "напряженного мира" после второй мировой войны. США вышли победителями из Второй мировой войны, но холодная война уже назревала. Напряженность с Советским Союзом была открытой, в том числе из-за присутствия США в Арктике. «Пока американские военнослужащие – даже операторы радиомаяков и метеорологи – остаются на аванпостах Гренландии, США подвергаются критике из Москвы за то, что они« держат войска на чужой земле », – ворчали американские СМИ.

Покупка Гренландии, как говорится, станет лучшим способом решения этой проблемы. Это также принесло бы США существенное военное преимущество. 800 000 квадратных миль Гренландии делают ее крупнейшим в мире островным и стационарным авианосцем. Это будет столь же ценно, как аэродром на Аляске, в течение следующих нескольких лет, пока бомбардировщики с радиусом действия 10 000 миль будут широко использоваться. Это было бы передовой позицией для будущих мест запуска ракет. Кроме вышеперечисленного, в условиях мира или войны, это фабрика погоды для северо-западной Европы, штормы которой должны регистрироваться как можно ближе к источнику.

Стратегические проблемы, упомянутые в статьях 1947 года, могут быть не слишком далеки от тех, о которых думает Трамп. Но есть одно важное исключение, сегодня, когда морской лед отступает благодаря глобальному потеплению, некогда обледеневшая Арктика быстро превращается в потенциальный новый морской путь для торговых судов и военных кораблей.

«Неуклонное сокращение морского льда открывает новые проходы и новые возможности для торговли», – заявил в мае госсекретарь Трампа Майк Помпео. «Это может сократить время поездки между Азией и Западом на целых 20 дней. Арктические морские пути могут стать

Суэцким и Панамским каналами 21-го века ».

Но, как знают историки, это означает, что территория вокруг Гренландии также может стать местом конфликта 21-го века


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9675720.html

Метки: гренландия, история, Трамп

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