Загадки ранней истории СССР. Что не смог исправить Сталин. Юрий Жуков

Выступление доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории РАН Юрия Жукова на конференции “Сталинские чтения”.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8ObrfsFX5SU