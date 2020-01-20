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Загадки ранней истории СССР. Что не смог исправить Сталин. Юрий Жуков

21:47. 20 января 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Выступление доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории РАН Юрия Жукова на конференции “Сталинские чтения”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8ObrfsFX5SU

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