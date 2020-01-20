УПОР Ноосфера. Луч света в тучах мрачных. Олег Верещагин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UjCH-uwa_m0
За информацию спасибо. Полезно и познавательно.
Но автор что-то много делает реверансов в сторону “аглицких и французких “партрнеров”-как то “её величество, слава те господи”.
Что, обидить их боится, страхуется на какой-то всякий случай? Называет фамилию французского адмирала “деспонт” в нос, не по русски (а за спиной у рассказчика полотнище с надписью “русский”)).
Его прононс мне напоминает одного российского спортивного комментатора, который как только начинает называть фамилии иностранных спортсменов, тут же начинает коверкать исконное российское произношение, переходя на какой-то унизительный слэнг, произнося фамилии французов в нос, англичан -как будто с ху.. пардон с бутербродом во рту, и прочих иностранцев -как бы по-ихнему.
Мне такое слышать неприятно (поэтому дальше 24 минуты слушать не стал).
Вот зачем так унижаться? Это не признак культуры, это признак преклонения перед всем иностранным, иначе не могу это трактовать.
И да, я сам знаю несколько языков, но никогда не опускаюсь до того, чтобы фамилии иностранцев в русскоязычной среде произносить, как попугай, с иностранным акцентом.
Они-то, произносят имена россиян не меняя своего говора и, что называется, “не парятся”.
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За информацию спасибо. Полезно и познавательно.
Но автор что-то много делает реверансов в сторону “аглицких и французких “партрнеров”-как то “её величество, слава те господи”.
Что, обидить их боится, страхуется на какой-то всякий случай? Называет фамилию французского адмирала “деспонт” в нос, не по русски (а за спиной у рассказчика полотнище с надписью “русский”)).
Его прононс мне напоминает одного российского спортивного комментатора, который как только начинает называть фамилии иностранных спортсменов, тут же начинает коверкать исконное российское произношение, переходя на какой-то унизительный слэнг, произнося фамилии французов в нос, англичан -как будто с ху.. пардон с бутербродом во рту, и прочих иностранцев -как бы по-ихнему.
Мне такое слышать неприятно (поэтому дальше 24 минуты слушать не стал).
Вот зачем так унижаться? Это не признак культуры, это признак преклонения перед всем иностранным, иначе не могу это трактовать.
И да, я сам знаю несколько языков, но никогда не опускаюсь до того, чтобы фамилии иностранцев в русскоязычной среде произносить, как попугай, с иностранным акцентом.
Они-то, произносят имена россиян не меняя своего говора и, что называется, “не парятся”.