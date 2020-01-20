Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 января 2020

Успех конференции по ливийскому вопросу в Берлине крайне важен для Германии с точки зрения геополитических достижений. Издание Die Welt считает, что положительный исход в переговорах конфликтующих сторон Ливии может стать не менее значимым результатом для немецкой геополитики, чем соглашение по беженцам с Анкарой в 2016 году.

Германия надеется повторить успех России в Сирии и стать ключевой фигурой в миротворческом процессе, задавая тон международному политическому диалогу по Ливии. Стоит отметить, что Берлин не стал вписываться в авантюру США и союзников, отказавшись участвовать в бомбардировках по Ливии и операции против Муаммара Каддафи.

Для Европы, в частности для Германии, эскалация конфликта в североафриканской республике несёт открытую опасность. В данный момент береговая охрана Ливии разворачивает потоки беженцев, направляющихся в Европу.

Ужесточение противостояния между Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и так называемым Правительством национального согласия Файеза Сарраджа может окончательно уничтожить ливийскую государственность. В таком случае контроль морской границы может быть нарушен, а в Европу хлынут десятки тысяч беженцев.

В подобной ситуации Берлин готов договариваться с любой стороной конфликта, чтобы не допустить эскалации. Инициативность немецкой стороны подтверждается и тем, что по окончанию московских переговоров 13 января министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетил Триполи. Маас встретился с Хафтаром и убедил его дать обещание не нарушать режим прекращения огня.

Отметим, что основную инициативу по мирному урегулированию конфликта в североафриканской республике проявила Россия, впервые усадив стороны ливийского конфликта за стол переговоров. Впрочем, попытки Германии стать ключевой фигурой по вопросу в Ливии ничуть не задевают Москву.

Напротив, приверженность сильного европейского государства к российской позиции в очередной раз доказывает увеличения влияния Москвы на международном поле.

Читайте также: В Британии отреагировали на претензии Украины из-за «тризуба» среди террористических символов

Илья Новицкий, для «Русской Весны»