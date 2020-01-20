Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 января 2020
- 09:03 Посол Ирана в ЖЖ.
- 03:56 Германия надеется добиться такого же успеха, как Россия в Сирии.
- 01:33 СРОЧНО: ударные дроны попытались атаковать авиабазу ВКС РФ в Сирии.
- 00:00 В Берлине завершился саммит по войне в Ливии: о чём договорились (ВИДЕО).
- Вчера 22:49 Берлинским соглашениям нет альтернативы.
Посол Ирана в ЖЖ
Если помните, длительное время в Живом Журнале вел свой блог посол Ирана в РФ Реза Саджади sajjadi Блог был весьма интересный, плюс было достаточно необычно, что кадровый дипломат ведет популярный блог и общается с аудиторией, причем блог был действительно весьма интересным.
На днях он сообщил, что новый посол Ирана в России Казем Джалали kazemjalali также завел блог в ЖЖ (!), который он намеревается вести и общаться с аудиторией.
Посол открыт для общения https://kazemjalali.livejournal.com/579.html и будет рад комментариям и конструктивным предложениям.
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Германия надеется добиться такого же успеха, как Россия в Сирии
Успех конференции по ливийскому вопросу в Берлине крайне важен для Германии с точки зрения геополитических достижений. Издание Die Welt считает, что положительный исход в переговорах конфликтующих сторон Ливии может стать не менее значимым результатом для немецкой геополитики, чем соглашение по беженцам с Анкарой в 2016 году.
Германия надеется повторить успех России в Сирии и стать ключевой фигурой в миротворческом процессе, задавая тон международному политическому диалогу по Ливии. Стоит отметить, что Берлин не стал вписываться в авантюру США и союзников, отказавшись участвовать в бомбардировках по Ливии и операции против Муаммара Каддафи.
Для Европы, в частности для Германии, эскалация конфликта в североафриканской республике несёт открытую опасность. В данный момент береговая охрана Ливии разворачивает потоки беженцев, направляющихся в Европу.
Ужесточение противостояния между Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и так называемым Правительством национального согласия Файеза Сарраджа может окончательно уничтожить ливийскую государственность. В таком случае контроль морской границы может быть нарушен, а в Европу хлынут десятки тысяч беженцев.
В подобной ситуации Берлин готов договариваться с любой стороной конфликта, чтобы не допустить эскалации. Инициативность немецкой стороны подтверждается и тем, что по окончанию московских переговоров 13 января министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетил Триполи. Маас встретился с Хафтаром и убедил его дать обещание не нарушать режим прекращения огня.
Отметим, что основную инициативу по мирному урегулированию конфликта в североафриканской республике проявила Россия, впервые усадив стороны ливийского конфликта за стол переговоров. Впрочем, попытки Германии стать ключевой фигурой по вопросу в Ливии ничуть не задевают Москву.
Напротив, приверженность сильного европейского государства к российской позиции в очередной раз доказывает увеличения влияния Москвы на международном поле.
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Илья Новицкий, для «Русской Весны»
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СРОЧНО: ударные дроны попытались атаковать авиабазу ВКС РФ в Сирии
Террористы вечером в воскресенье совершили новую попытку налёта с помощью кустарных «ударных» БПЛА на авиабазу Хмеймим, расположенную в сирийской провинции Латакия.
Дежурные средства ПВО Вооружённых сил РФ уничтожили беспилотники бандформирований, не дав им нанести удары по охраняемым военным объектам, передаёт Министерство обороны.
Уточняется, что попытка атаки совершена 19 января с наступлением тёмного времени суток, расчёты противовоздушной обороны выявили 3 малоразмерных объекта, подлетающих с северо-восточного направления (со стороны зоны деэскалации Идлиб).
«Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — рассказали в оборонном ведомстве.
Военный источник пояснил «Русской Весне», что по имеющимся данным, дроны запущены бандами из сельской местности в районе Джиср эш-Шугур на границе провинций Идлиб и Латакия. Более детальной информации пока нет.
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В Берлине завершился саммит по войне в Ливии: о чём договорились (ВИДЕО)
Участники конференции в Берлине (Германия) по урегулированию ситуации в Ливии, которая состоялась в воскресенье, 19 января, согласовали окончательный текст итогового документа.
Как передает КП в Telegram, проект предполагает разделение процесса на шесть частей:
— прекращение огня;
— выполнение оружейного эмбарго;
— политический процесс;
— реформа сектора безопасности;
— экономическая реформа;
— соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.
В проекте решения всем участникам предлагается отказаться от вмешательства в вооруженный конфликт. Там также содержится призыв к введению Советом Безопасности ООН санкций в отношении тех стран, которые будут нарушать запрет на ввоз оружия в Ливию.
Если заявление будет принято, выполнением содержащихся в нем решений займется специально созданный международный механизм под эгидой ООН.
Добавим, в саммите, в частности, участвовали президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, госсекретарь США Майкл Помпео, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек ООН Антонио Гуттериш.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил участие главы признанного международным сообществом Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Берлинской конференции. Сарадж и Хафтар являются сторонами военного конфликта в Ливии.
В результате они оба в саммите не участвовали, однако, как заверила Меркель, их проинформировали о результатах.
«Согласованный в Берлине документ будет одобрен Совбезом ООН и станет частью политического процесса урегулирования», — также пояснила канцлер Германии.
Участники конференции, как сказала она, согласились, что война в Ливии может быть урегулирована только политическим путем.
Генсек ООН в свою очередь сообщил, что а течение нескольких дней в Женеве пройдет заседание комитета по реформированию сектора безопасности в Ливии.
Перемирие в Ливии в целом соблюдается, заявил исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров по итогам международной конференции по Ливии, завершившейся в Берлине.
Он напомнил, что перемирие в этой стране по инициативе России и Турции вступило в силу 12 января, тем не менее ситуация остается непростой, отдельные нарушения имеют место.
Говоря об итоговом документе Берлинской конференции, Лавров отметил, что они содержит положения об устойчивом прекращении огня.
«В итоге был согласован достаточно подробный документ, в котором содержатся рекомендации, предложения о том, как преодолевать нынешний ливийский кризис», — рассказал Лавров.
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Берлинским соглашениям нет альтернативы
Обсуждение судьбы Ливии в Берлине.
Из того, что заявлено:
1. Политическому урегулированию нет альтернативы. Стороны поддерживают идею о прекращении огня.
2. Необходимо поддерживать эмбарго на поставки оружия воюющим сторонам.
3. Участники переговоров договорились не поддерживать дальнейшую эскалацию.
4. Высказано пожелание о создании единой центральной ливийской власти под гражданским контролем.
5. Процесс урегулирования должен завершится всеобщими свободными выборами.
Окончательное коммюнике саммита содержит призывы к прекращению огня, но не четкий порядок действий, которые приведут к реальной остановке войны.
Пока что выглядит все достаточно вяло и напоминает переговоры по Сирии до вмешательство России в конфликт.
Ничего не мешало нарушать эмбарго на поставку оружия и ранее, а теперь его завезли столько, что оно уже и не так принципиально.
Плюс ко всему, Саррадж и Хафтар пока что так и не подписали общий документ, где обязуются прекратить огонь и заниматься политическим урегулирование. Выборы и центральная власть станут возможны, либо если Хафтар с Сарраджем договорятся, либо если Хафтар завалит Сарраджа.
В порядке юмора – Помпео призвал ливийцев "взять судьбу страны в свои руки и построить безопасное будущее свободное от насилия и иностранного вмешательства". Цинизм 80-го левела от представителя страны, которая собственно и превратила жизнь ливийцев в настоящий ад на земле.
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