Оружейные протесты в Ричмонде
23:08. 20 января 2020 110 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Ричмонде прошел марш протеста против попыток властей штата ограничить право на владение стрелковым оружием.
В знак протеста недовольные вышли на протесты с боевым огнестрелом.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5582915.html
,,,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,,,
~~~ О Р У Ж И Е ~~~
_Вот Это ДА…
Вот Это Кадры…
И Это ВСЁ – Согласно Закона!
И Это – ЛИШЬ ОДНА(в США)- Территориальная зона(территория)…
_В Америке по Закону – оружие МОЖНО иметь!
ТАК – Согласно ИХней Конституции,и ТАК-же Будет и ВПРЕТЬ!
Запретить “ЭТО” НЕ получится,и НЕ надо про-это “тереть”!
Базары о запрете – НЕ будут результатоа иметь!
_ВСЯ – гражданская страна(США) – ВООРУЖЕНА!
Конституцией США – “ЭТА” ситуация Разрешена!
Орижие В Доме – ДЛЯ Частн(ЛИЧН)ой Защиты!
И если ГАДЫ сунутся ТО – То Будут УБИТЫ!
[НЕ лезь В ЧУЖУЮ хатыну,и НЕ получишь "МАСЛИНУ"]
_ЗА РАЗНОЕ можно – Америку КРИТИКОВАТЬ!
Но Иметь СВОЁ Оружие – НЕЛЬЗЯ запрещать!
Уважайте Других,и НЕ придётся опасаться ИХ!
* НО плохо то,ЕСЛИ Оружием заВЛАДЕЕТ…ПСИХ!
_Массы ИМЕЮЩИХ Оружие – уже НЕ разоружить!
ТАКОЕ стремление МОЖЕТ – Гражданскою ВОЙНОЮ быть…
Америкка итак – ПО-Политмативам РАЗДЕЛЕНА…
Америка ВООРУЖЕНА и – Оружием – Полным-ПОЛНА…
_Закон(ы)- о Владении Орижием – НЕЛЬЗЯ отменять!
НЕЛЬЗЯ в личное пользоваие – Оружие запрещать!
Противостояние(нынешнИХ…во власти)- Пора Прекращать!
* И…не надо ПРОТИВНИКАМ Оружия – визжать-И…ВЕРЕЩАТЬ…
_Но Законы,по контролю – Нужно УСИЛИВАТЬ!
Власть Должна “ЭТУ-ТЕМУ” – Контролировать!
НЕ получится Оружие запрещать,РЕГИОНЫ начнут БАСТОВАТЬ…
* и ТОГДА,Гражданской Войны – Америке НЕ избежать!
[Люди ИМЕЮТ Право - СЕБЯ Защищать,НЕЛЬЗЯ их - Оружия лишать!] [44-75]
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…Понимаю,что ЕСТЬ и Иные точки зрения…
Хорошего Вам(ВСЕМ…) настроения! – Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 21-1-20.
судя по фото пенсионную реформу вряд ли получится в ричмонде провести