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Оружейные протесты в Ричмонде

23:08. 20 января 2020 110 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


В Ричмонде прошел марш протеста против попыток властей штата ограничить право на владение стрелковым оружием.
В знак протеста недовольные вышли на протесты с боевым огнестрелом.







































































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5582915.html

Метки: Митинги, протесты, стрелковое оружие, США, фотографии

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 295 231
    Valeriy Bondarik 21 января 2020 в 10:38

    ,,,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,,,

    ~~~ О Р У Ж И Е ~~~

    _Вот Это ДА…
    Вот Это Кадры…
    И Это ВСЁ – Согласно Закона!
    И Это – ЛИШЬ ОДНА(в США)- Территориальная зона(территория)…

    _В Америке по Закону – оружие МОЖНО иметь!
    ТАК – Согласно ИХней Конституции,и ТАК-же Будет и ВПРЕТЬ!
    Запретить “ЭТО” НЕ получится,и НЕ надо про-это “тереть”!
    Базары о запрете – НЕ будут результатоа иметь!

    _ВСЯ – гражданская страна(США) – ВООРУЖЕНА!
    Конституцией США – “ЭТА” ситуация Разрешена!
    Орижие В Доме – ДЛЯ Частн(ЛИЧН)ой Защиты!
    И если ГАДЫ сунутся ТО – То Будут УБИТЫ!
    [НЕ лезь В ЧУЖУЮ хатыну,и НЕ получишь "МАСЛИНУ"]

    _ЗА РАЗНОЕ можно – Америку КРИТИКОВАТЬ!
    Но Иметь СВОЁ Оружие – НЕЛЬЗЯ запрещать!
    Уважайте Других,и НЕ придётся опасаться ИХ!
    * НО плохо то,ЕСЛИ Оружием заВЛАДЕЕТ…ПСИХ!

    _Массы ИМЕЮЩИХ Оружие – уже НЕ разоружить!
    ТАКОЕ стремление МОЖЕТ – Гражданскою ВОЙНОЮ быть…
    Америкка итак – ПО-Политмативам РАЗДЕЛЕНА…
    Америка ВООРУЖЕНА и – Оружием – Полным-ПОЛНА…

    _Закон(ы)- о Владении Орижием – НЕЛЬЗЯ отменять!
    НЕЛЬЗЯ в личное пользоваие – Оружие запрещать!
    Противостояние(нынешнИХ…во власти)- Пора Прекращать!
    * И…не надо ПРОТИВНИКАМ Оружия – визжать-И…ВЕРЕЩАТЬ…

    _Но Законы,по контролю – Нужно УСИЛИВАТЬ!
    Власть Должна “ЭТУ-ТЕМУ” – Контролировать!
    НЕ получится Оружие запрещать,РЕГИОНЫ начнут БАСТОВАТЬ…
    * и ТОГДА,Гражданской Войны – Америке НЕ избежать!
    [Люди ИМЕЮТ Право - СЕБЯ Защищать,НЕЛЬЗЯ их - Оружия лишать!] [44-75]
    ““““““““““““““““““““““““““““““`
    …Понимаю,что ЕСТЬ и Иные точки зрения…
    Хорошего Вам(ВСЕМ…) настроения! – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 21-1-20.

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  • 24341 12619
    Ursus 21 января 2020 в 10:49

    судя по фото пенсионную реформу вряд ли получится в ричмонде провести

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