Новости Украины и Новороссии 20 января 2020
- 10:43 Как отрабатывают западные гранты.
- 10:00 Наталья Поклонская предложила Украине сменить герб.
- 09:40 Зачем Украина уничтожает каховскую «тачанку»? — мнение.
- 09:23 «В колоде смерти мне дали семёрку», — Захар Прилепин.
- 09:00 Украинский премьер объяснил, почему так странно попросил об отставке.
- 02:48 Есть ли жизнь на Донбассе.
- 02:30 Инфозавеса, крупнокалиберный фейк, забывчивый Кучма и дезинформаторы, — неделя глазами офицера ЛНР.
- 01:00 В скандале с «разговорами Гончарука» Зеленского унизили дважды.
Как отрабатывают западные гранты
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Наталья Поклонская предложила Украине сменить герб
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сравнила трезубец со свастикой и предложила Украине подумать над сменой государственной символики.
«В антитеррористическое пособие Великобритании вместе с нацистской символикой полиция внесла украинский трезубец и эмблему полка „Азов”, признанного в России террористической организацией.
По поводу головорезов „Азова” всё ясно: данную группировку создал и возглавляет майдановский кормилец (или кормящийся) Аваков. Непонятно только одно: почему этот преступник до сих пор носит погоны офицера?
Почему его держат во власти? И даже включили в состав украинской делегации, которая принимала участие в саммите „нормандской четвёрки”. Серьёзно? Единственная четвёрка, которую он заслуживает — срок в колонии строгого режима. И то мало будет!
Что же касается трезубца… Современные нацисты слишком долго издевались над украинским гербом. Под этим символом они избивали людей и рушили страну. Может, пришло время сменить символику Украины?
Как под флагами с трезубцем будут жить люди Донбасса, на которых карательные отряды день и ночь кидали мины?.. Послушайте, ведь никто же не додумается вывесить свастику в Берлине, хотя до Гитлера этот знак никто не связывал с концлагерями и зверскими расправами.
Если в ближайшее время новое руководство не наведёт порядок в Украине и не поставит на место (за решётку) радикалов во главе с такими, как Аваков и Порошенко, то не исключено, что Европа включит всю страну в список запрещённых экстремистских организаций.
А мне, как и другим нормальным украинцам, россиянам, очень больно наблюдать, как преступники насилуют Украину…».
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Зачем Украина уничтожает каховскую «тачанку»? — мнение
Экс-министр иностранных дел ДНР, общественный деятель Екатерина Губарева — про решение украинских властей демонтировать прекрасные, с художественной точки зрения, памятники советской эпохи.
«Я не люблю про историю. Про историю часто врут и манипулируют, но эта страница касается меня лично, поэтому решила написать.
В родной Каховке прошли годы моего беззаботного детства. Даже о жестоких 90х годах практически не осталось негативных воспоминаний. Моя Каховка — это солнце, бескрайние херсонские степи, маевки у Днепра, рыбалка с в плавнях братом, и бесчисленные звезды на ночном небосклоне, до которых, казалось, можно дотронуться рукой.
Волшебное место с потрясающей историей и своей мифологией. Здесь татарские орды ходили за ясыром на русские украины, казаки на чайках пускались в дерзкие набеги, украинские чумаки ездили в Таврию „по сiль“. Каких только кочевников не видали эти степи: гунны, готы, скифы, сарматы, тюрки, хазары, монголы, ногайцы, татар… Орды проходили и следа не оставляли. Только Светлейший Князь Григорий Потемкин Таврический сумел отвоевать этот край для России, заселить степь, построить города и защитить от притязаний беспокойных соседей.
Свободолюбивые жители Новороссии с упоением окунулись в пучину Русской Революции. Удаленность херсонщины от основных центров революции не спасла ее от разорения и кровопролития. Помимо белых и красных, здесь побывали интервенты, суровые крестьянские батьки. Фронт неоднократно прокатывался степным пожаром по этим плодородным землям. Настоящим крейсером степей была махновская тачанка, которая потом, по праву победителя, стала буденовской. Вокруг самоотверженной обороны Каховки от белогвардейцев сложился советский патриотический ореол. Оборона города была символическим финалом обороны Нового строя, который окончательно показал свою романтичную притягательность, жизнеспособность и безальтернативность (на то время).
Тачанка стала не просто памятником, а и символом отваги, бесстрашия, яростного напора, юного порыва к Новому Миру („Светлому будущему“). Украинский институт беспамятства потребовал от городской администрации Каховки снести памятник Легендарной тачанке. Причина проста, Тачанка — не укладывается в украинский национальный миф, в котором украинцы — это антирусские, перманентно боровшиеся за свободу, за что их злобная угро-финская коммунистическая Московия уничтожала под корень.
У нормальных людей могут быть разные политические убеждения, но защита своей истории, своей памяти — это природная, натуральная черта любого человека. Это составная часть иммунитета общества. Потерян иммунитет — долго не протянешь. Если люди готовы мириться с переименованием их родных городов, надругательством над памятниками, переписыванием истории и очернением их предков, то такие люди не достойны сами творить историю. Их судьба быть лишь хворостом для костра, у которого будут греться чужие народы.
Отказываетесь от своего прошлого? Не можете защитить Легендарную тачанку? Отдайте ее нам! Уверена, дончане с радостью примут артефакт великой и романтичной эпохи и смогут его сохранить для наших и ваших потомков.
„Счастлива страна у которой нет прошлого“. ©.
Нет, это не Оруэлл, это постмодерн, в котором мы живем. Это прямо за дверью, за окном. Это страна, которую заслужили. Та власть была неправильная, поэтому её надо стереть из людских голов. Украинское министерство беспамятства борется с прошлым, которое оно проиграло.
На просторах херсонщины красные, при массовой поддержке местного населения, рубились с австро-немецкими оккупантами, с деникинцами, врангелевцами, не имевшими никакого отношения к идеям о строительстве самостийной Украины. И именно там прославилась знаменитая Тачанка, наводящая ужас на противника. Бежали от нее и оккупанты и белогвардейцы. А сама тачанка стала не просто памятником, а и символом отваги, бесстрашия, яростного напора.
Так кто заинтересован в стирании людской памяти и исторической ценности памятника за освобождение Украины?
Сохраните Тачанку. Защитите свое прошлое и Будущее будет вам благодарно.
Но если уж совсем никак, то в Донецке готовы рассмотреть обмен Тачанки на хороший, добротный, каменный памятник Шевченко».
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«В колоде смерти мне дали семёрку», — Захар Прилепин
Известный писатель, защитник Донбасса и участник рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Захар Прилепин прокомментировал созданную ВСУ колоду карт с фотографиями «пособников сепаратистов».
«Что характерно: в украинской колоде смерти мне дали семёрку. Хорошие люди, заботливые. Это „моя цифра“. Я родился седьмого числа седьмого месяца в семидесятые.
Я семь раз отмерил ещё. Но вообще это старая колода, 2015 года. В 2017 я входил в десятку „главных врагов Украины“ по версии „Злочинца“ или ещё какой-то помойки, забыл уже. Короче, в десятку друзей настоящей Украины».
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Украинский премьер объяснил, почему так странно попросил об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который угодил в скандал, связанный с публикацией компрометирующих его аудиозаписей, объяснил, почему заявление об отставке было подано на имя президента Владимира Зеленского, а не в Верховную Раду, как это требует установленная законом процедура.
Таким образом глава Кабмина якобы хотел подтвердить вотум доверия к себе со стороны украинского президента. Об этом Алексей Гончарук заявил в эфире канала «Украина 24».
«Не столько получить, сколько подтвердить скорее (вотум политического доверия от президента — прим. ред.). Для нас очень важно, чтобы внутри команды не были никаких недоразумений», — так ответил Гончарук на вопрос, почему он подал заявление об отставке именно на имя Зеленского.
Также премьер назвал преступлением прослушку его разговоров. Он надеется, что украинские спецслужбы выяснят, кто стоял за этой акцией.
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Есть ли жизнь на Донбассе
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Инфозавеса, крупнокалиберный фейк, забывчивый Кучма и дезинформаторы, — неделя глазами офицера ЛНР
Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
На линии соприкосновения
Минувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась напряженной.
Боевики вооружённых формирований Украины осуществили шесть обстрелов нашей территории, применив 82-мм миномёты, вооружение БМП, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулемёты и автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 228 раз; девять защитников Республики погибли, четверо получили ранения.
Среди мирного населения ранения получили четыре человека, повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов повреждения и разрушения получили одиннадцать жилых домовладений.
Под информационной завесой
На этой неделе, ВР Украины, если это можно так сказать, «трудилась» над созданием и принятием очередных законов. Самым нашумевшим стал закон о децентрализации, который обсуждали все информагентства и люди в соцсетях. Данный факт сразу вызвал подозрения, поскольку наблюдалась явное искусственное раздувание темы. При детальном изучении украинской новостной ленты сразу стало понятно, для чего это делалось.
В военном деле есть такое понятие как отвлекающий маневр. Если не углубляться в детали, то это ряд мероприятий, направленных на отвлечение основных сил противника с целью сокрытия основного замысла.
Видимо, западные кураторы хорошо разбираются в таких вопросах, и информационная завеса была создана для принятия так называемых непопулярных законов. Одним из них стал закон «О труде».
По мнению многих аналитиков и специалистов, принятие данного законопроекта приведет к катастрофическим последствиям для национальной экономики Украины и направлен на сворачивание трудовых прав украинцев. Но не все пошло так гладко, как хотелось бы западным кураторам. Жители оккупированной части Луганской Народной Республики в очередной раз показали свой донбасский характер.
14 января Федерация профсоюзов Луганской области начала акцию протеста, частично перекрыв движение транспорта на трех дорогах — в Лисичанске, Кременной и Сватово, одновременно в этих городах начались митинги. Профсоюзы пошли на крайнюю меру в знак протеста против принятия проекта Трудового кодекса, который внес кабинет министров.
По мнению участников акции протеста, данная законодательная инициатива нарушает международные конвенции, ратифицированные Украиной, минимизирует и уничтожает социальную и правовую защиту любого работника. Кроме того, на фоне изменения закона «О труде» и так не выполняются социальные гарантии перед людьми — не выплачивается своевременно заработная плата, не оплачиваются больничные, отпуска, люди вынуждены получать зарплату в конвертах… Люди не отказываются и хотят работать, но за это получать достойные зарплаты, а не нищенские.
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Очень жаль, что наши граждане на оккупированных территориях вынуждены пожинать плоды дел кучки олигархов, которые продали страну западным партнерам, а те в свою очередь планомерно делают из них рабов.
Крупнокалиберный фейк
Как украинская пропаганда занимается промывкой мозгов, наглядно демонстрирует «взрыв кондиционера» на здании Луганской ОГА в 2014 году. Несмотря на огромное количество фото-, видео- и вещественных доказательств, которые указывают на применение украинской авиации против жителей Луганска, на Украине все еще есть люди, которые верят в версию с кондиционером.
Для таких вот, готовых уверовать в любые россказни, людей украинские пропагандисты запустили фейк о самообстреле Кировска. Со ссылкой на пресс-службу минобороны Украины СМИ опубликовали свою версию событий, согласно которой наши артиллерийские подразделения, дислоцированные в Алчевске, устроили провокационный обстрел позиций «объединенных сил» и попали в район жилых домов в Кировске.
Моральную составляющую данных публикаций можно опустить сразу, поскольку понятие «совесть» Украине уже давно не знакомо, коснемся лишь фактов.
На месте обстрелов найдены фрагменты 152-мм снарядов. Ранее миссия ОБСЕ зафиксировала отсутствие 53 орудий данного калибра в месте постоянного хранения техники и вооружения на подконтрольной Киеву территории Луганщины. На территории, подконтрольной ЛНР, вся техника и вооружение были на своих местах. При фиксации последствий нарушения режима прекращения огня представительством ЛНР в СЦКК с участием наблюдателей СММ ОБСЕ было определено что обстрел велся с направления Горского, подконтрольного вооруженным формированиям Украины.
Но, видимо, этих фактов недостаточно для тех, кто свято верит в «воинов света».
В Минске и перед ним
В преддверии состоявшейся на этой неделе встречи участников Контактной группы украинская сторона вновь сделала ряд заявлений, идущих вразрез с Минскими соглашениями и усугубляющие и без того натянутые отношения.
Особо отметился гарант конституции, который внес законопроект о децентрализации. Хотелось бы подчеркнуть, что данный документ не имеет ничего общего с Минским процессом. Предоставление Донбассу на постоянной основе особого статуса регламентировано Комплексом мер, и в примечании к пункту 11 все подробно прописано.
Зеленский, видимо, посчитал, что он вправе пренебречь ранее согласованным документом и предложил свое видение закона, который в принципе уничтожает украинское местное самоуправление.
Более того, Киев не предоставлял на согласование Контактной группы никаких проектов конституционных изменений, как это предусмотрено. По сути, это была откровенная провокация, с подменой понятий и бурной имитацией деятельности, но никак не реальное стремление урегулировать конфликт, путем выполнения Минских соглашений.
Махинации Зеленского, как ни странно, не остались не замеченными. Посольство Германии раскритиковало его законопроект о децентрализации, а вслед за ним с аналогичными заявлениями выступили Швеция и Канада. Под таким давлением предложения Зеленского были отозваны под предлогом доработки.
Представитель Украины в Контактной группе по Донбассу Леонид Кучма также пытался обойти выполнение Киевом политического блока Минских соглашений и изменить порядок их реализации. Сделанное им заявление о том, что выборы можно проводить только после передачи Киеву контроля над границей, вызывает недоумение. Если бы это сказал кто-то другой, то это можно было бы списать на неопытность, плохое знание документов, подписанных в Минске.
Но ведь Кучма в Минском процессе с самого начала и самый опытный из всех представителей Украины. Все, что согласовано Контактной группой, разрабатывалось и подписывалось непосредственно при его участии. Так что у него либо старческий маразм и амнезия, либо, а это самая правдоподобная причина, ему дана команда затягивать реализацию соглашений.
Украинская сторона с самого начала переговоров в Минске заняла деструктивную позицию, опять не может сформулировать четкое направление работы и пребывает в параллельной реальности. Фактически заседание гуманитарной подгруппы в очередной раз было сорвано по вине украинской стороны. Уполномоченный представитель Украины даже не соизволила явиться на заседание, в оперативном режиме полномочия были переданы эксперту.
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Все, чего удалось достичь в Минске, — это то, что украинская сторона наконец-то представила свои предложения по новым участкам разведения. Теперь стороны смогут сопоставить свои предложения и начать проработку. На данный момент в работе девять возможных локаций, по три варианта от ДНР, ЛНР и Украины, из которых будут определены и согласованы три участка. Но это тоже относительно положительный результат, поскольку согласование этих участков может занять не один год, либо само разведение будет срываться по вине Киева.
Дезинформаторы
Министр культуры Украины Владимир Бородянский представил законопроект о цензуре в медиа под названием «О противодействии дезинформации». Эта тема уже неоднократно поднималась и обсуждалась на различных уровнях, и практически все данный законопроект подвергали резкой критике. Даже украинские представители масс-медиа, которые лояльны к власти, в этом случае перешли на сторону оппозиции и начали публиковать статьи и материалы с тезисами, что эти чиновники либо крутые смельчаки, либо лихие дураки, чтобы предлагать такое.
В обоих случаях их предлагают гнать из кабмина. Пожалуй, это тот редкий случай, когда стоит согласиться с украинскими журналистами, которые видят в действиях власти попытку выкинуть СМИ из системы сдержек и противовесов, на которой строится демократия.
В одном украинском телеграмм-канале были опубликованы некоторые особо яркие новшества, предлагаемые законопроектом. Например, СМИ присваивается индекс доверия согласно стандартам журналистики. Авторы сразу отметили, что нигде в развитых демократиях стандарты работы журналистов не прописывают законодатели. Их разрабатывают сами представители профессии. Владельцы медиа принимают их в соглашении о редакционной политике, а государство вообще в стороне. Поэтому СМИ и есть четвертая власть.
За дезинформацию будут штрафовать на 4,7-9,54 млн грн. Штраф будет даже после добровольного опровержения. Вводится уголовное наказание — лишение свободы на срок от 2,5 до 7 лет. Максимальный срок — при повторном распространении дезинформации и по сговору группой лиц. Те, кто распространяют дезинформацию через сети, получат пять лет тюрьмы. Уголовная ответственность сохраняется до окончания гибридной войны, то есть, при желании, навсегда.
Контроль над медиарынком передается нацсовету по телерадиовещанию — власти, половину членов которого назначает президент, а вторую — пропрезидентское большинство в Раде.
Этот законопроект Минкульта дополняет законопроект «Слуги народа» о медиа. В последнем вводится некий омбудсмен по вопросам информации. Он принимает решение о наличии дезинформации. Если усмотрит таковую, то через суд в течение двух дней информресурс блокируется.
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В скандале с «разговорами Гончарука» Зеленского унизили дважды
Украинский правовед, профессор и экс-депутат Верховной рады Виталий Журавский — о ситуации, в которой оказался Владимир Зеленский благодаря «профану» Гончаруку, рассказавшему всей стране, что у президента Украины в голове «пустота и туман».
Зеленского унизили дважды.
Во-первых, заявление об отставке Алексея Гончарука президенту свалилось на него как снег на голову. Он к этому не был готов и не ожидал этого.
Во-вторых, Гончарук без четкого согласования с третьими странами вряд ли пошел на этот рискованный шаг. Оперативное заявление МВФ о поддержке курса нынешнего правительства красноречивое тому свидетельство. То есть Зеленского изрядно «прессанули».
Исходя из психологии гаранта, оперативно начнутся поиски кандидатур на нового премьера и новых министров в экономическом блоке правительства. Уверен на 100%. Но дадут ли ему это сделать западные партнеры и в какой мере, это большой вопрос.
Недостаток правовых знаний Владимира Александровича сказывается. Он явно перешел границу своей компетенции, рассматривая заявление премьера об отставке.
Это не его полномочия. Принимает отставку, согласно Конституции, Верховная Рада. Если бы у нас был парламент, а не департамент Офиса президента, он бы на это отреагировал должным образом. К сожалению, имеем то, что имеем.
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История с Гончаруком нас в очередной раз убедила, нельзя назначать дилетантов в правительство.
Если премьер признается, что он профан в экономике, то ему не просто надо уходить из правительства, а надо оттуда бежать. Как можно профану доверять страну?!
Когда вы заболели, вы идете к врачу с проверенной репутацией, чтобы поправить свое здоровье. Сегодняшняя экономика страны напоминает больного на операционном столе. Требуется немедленное оперативное вмешательство.
Здесь Алексей Гончарук, который ловко научился управлять лишь самокатом, вместе с такими же министрами нам не помогут.
Ставка должна быть на компетентных, профессиональных личностей. Не грантоедов. Не друзей «95 Квартала». Не порохоботов. Не популистов. Не горлопанов. Не псевдопатриотов.
Достаточно экспериментов!
Наше общество в ожидании правительства профессионалов и порядочных украинцев, которые своими решениями улучшат жизнь рядовых людей.
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Виталий Журавский, Украина
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