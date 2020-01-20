Новости Украины и Новороссии 20 января 2020

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

На линии соприкосновения

Минувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась напряженной.

Боевики вооружённых формирований Украины осуществили шесть обстрелов нашей территории, применив 82-мм миномёты, вооружение БМП, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулемёты и автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 228 раз; девять защитников Республики погибли, четверо получили ранения.

Среди мирного населения ранения получили четыре человека, повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов повреждения и разрушения получили одиннадцать жилых домовладений.

Под информационной завесой

На этой неделе, ВР Украины, если это можно так сказать, «трудилась» над созданием и принятием очередных законов. Самым нашумевшим стал закон о децентрализации, который обсуждали все информагентства и люди в соцсетях. Данный факт сразу вызвал подозрения, поскольку наблюдалась явное искусственное раздувание темы. При детальном изучении украинской новостной ленты сразу стало понятно, для чего это делалось.

В военном деле есть такое понятие как отвлекающий маневр. Если не углубляться в детали, то это ряд мероприятий, направленных на отвлечение основных сил противника с целью сокрытия основного замысла.

Видимо, западные кураторы хорошо разбираются в таких вопросах, и информационная завеса была создана для принятия так называемых непопулярных законов. Одним из них стал закон «О труде».

По мнению многих аналитиков и специалистов, принятие данного законопроекта приведет к катастрофическим последствиям для национальной экономики Украины и направлен на сворачивание трудовых прав украинцев. Но не все пошло так гладко, как хотелось бы западным кураторам. Жители оккупированной части Луганской Народной Республики в очередной раз показали свой донбасский характер.

14 января Федерация профсоюзов Луганской области начала акцию протеста, частично перекрыв движение транспорта на трех дорогах — в Лисичанске, Кременной и Сватово, одновременно в этих городах начались митинги. Профсоюзы пошли на крайнюю меру в знак протеста против принятия проекта Трудового кодекса, который внес кабинет министров.

По мнению участников акции протеста, данная законодательная инициатива нарушает международные конвенции, ратифицированные Украиной, минимизирует и уничтожает социальную и правовую защиту любого работника. Кроме того, на фоне изменения закона «О труде» и так не выполняются социальные гарантии перед людьми — не выплачивается своевременно заработная плата, не оплачиваются больничные, отпуска, люди вынуждены получать зарплату в конвертах… Люди не отказываются и хотят работать, но за это получать достойные зарплаты, а не нищенские.

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Очень жаль, что наши граждане на оккупированных территориях вынуждены пожинать плоды дел кучки олигархов, которые продали страну западным партнерам, а те в свою очередь планомерно делают из них рабов.

Крупнокалиберный фейк

Как украинская пропаганда занимается промывкой мозгов, наглядно демонстрирует «взрыв кондиционера» на здании Луганской ОГА в 2014 году. Несмотря на огромное количество фото-, видео- и вещественных доказательств, которые указывают на применение украинской авиации против жителей Луганска, на Украине все еще есть люди, которые верят в версию с кондиционером.

Для таких вот, готовых уверовать в любые россказни, людей украинские пропагандисты запустили фейк о самообстреле Кировска. Со ссылкой на пресс-службу минобороны Украины СМИ опубликовали свою версию событий, согласно которой наши артиллерийские подразделения, дислоцированные в Алчевске, устроили провокационный обстрел позиций «объединенных сил» и попали в район жилых домов в Кировске.

Моральную составляющую данных публикаций можно опустить сразу, поскольку понятие «совесть» Украине уже давно не знакомо, коснемся лишь фактов.

На месте обстрелов найдены фрагменты 152-мм снарядов. Ранее миссия ОБСЕ зафиксировала отсутствие 53 орудий данного калибра в месте постоянного хранения техники и вооружения на подконтрольной Киеву территории Луганщины. На территории, подконтрольной ЛНР, вся техника и вооружение были на своих местах. При фиксации последствий нарушения режима прекращения огня представительством ЛНР в СЦКК с участием наблюдателей СММ ОБСЕ было определено что обстрел велся с направления Горского, подконтрольного вооруженным формированиям Украины.

Но, видимо, этих фактов недостаточно для тех, кто свято верит в «воинов света».

В Минске и перед ним

В преддверии состоявшейся на этой неделе встречи участников Контактной группы украинская сторона вновь сделала ряд заявлений, идущих вразрез с Минскими соглашениями и усугубляющие и без того натянутые отношения.

Особо отметился гарант конституции, который внес законопроект о децентрализации. Хотелось бы подчеркнуть, что данный документ не имеет ничего общего с Минским процессом. Предоставление Донбассу на постоянной основе особого статуса регламентировано Комплексом мер, и в примечании к пункту 11 все подробно прописано.

Зеленский, видимо, посчитал, что он вправе пренебречь ранее согласованным документом и предложил свое видение закона, который в принципе уничтожает украинское местное самоуправление.

Более того, Киев не предоставлял на согласование Контактной группы никаких проектов конституционных изменений, как это предусмотрено. По сути, это была откровенная провокация, с подменой понятий и бурной имитацией деятельности, но никак не реальное стремление урегулировать конфликт, путем выполнения Минских соглашений.

Махинации Зеленского, как ни странно, не остались не замеченными. Посольство Германии раскритиковало его законопроект о децентрализации, а вслед за ним с аналогичными заявлениями выступили Швеция и Канада. Под таким давлением предложения Зеленского были отозваны под предлогом доработки.

Представитель Украины в Контактной группе по Донбассу Леонид Кучма также пытался обойти выполнение Киевом политического блока Минских соглашений и изменить порядок их реализации. Сделанное им заявление о том, что выборы можно проводить только после передачи Киеву контроля над границей, вызывает недоумение. Если бы это сказал кто-то другой, то это можно было бы списать на неопытность, плохое знание документов, подписанных в Минске.

Но ведь Кучма в Минском процессе с самого начала и самый опытный из всех представителей Украины. Все, что согласовано Контактной группой, разрабатывалось и подписывалось непосредственно при его участии. Так что у него либо старческий маразм и амнезия, либо, а это самая правдоподобная причина, ему дана команда затягивать реализацию соглашений.

Украинская сторона с самого начала переговоров в Минске заняла деструктивную позицию, опять не может сформулировать четкое направление работы и пребывает в параллельной реальности. Фактически заседание гуманитарной подгруппы в очередной раз было сорвано по вине украинской стороны. Уполномоченный представитель Украины даже не соизволила явиться на заседание, в оперативном режиме полномочия были переданы эксперту.

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Все, чего удалось достичь в Минске, — это то, что украинская сторона наконец-то представила свои предложения по новым участкам разведения. Теперь стороны смогут сопоставить свои предложения и начать проработку. На данный момент в работе девять возможных локаций, по три варианта от ДНР, ЛНР и Украины, из которых будут определены и согласованы три участка. Но это тоже относительно положительный результат, поскольку согласование этих участков может занять не один год, либо само разведение будет срываться по вине Киева.

Дезинформаторы

Министр культуры Украины Владимир Бородянский представил законопроект о цензуре в медиа под названием «О противодействии дезинформации». Эта тема уже неоднократно поднималась и обсуждалась на различных уровнях, и практически все данный законопроект подвергали резкой критике. Даже украинские представители масс-медиа, которые лояльны к власти, в этом случае перешли на сторону оппозиции и начали публиковать статьи и материалы с тезисами, что эти чиновники либо крутые смельчаки, либо лихие дураки, чтобы предлагать такое.

В обоих случаях их предлагают гнать из кабмина. Пожалуй, это тот редкий случай, когда стоит согласиться с украинскими журналистами, которые видят в действиях власти попытку выкинуть СМИ из системы сдержек и противовесов, на которой строится демократия.

В одном украинском телеграмм-канале были опубликованы некоторые особо яркие новшества, предлагаемые законопроектом. Например, СМИ присваивается индекс доверия согласно стандартам журналистики. Авторы сразу отметили, что нигде в развитых демократиях стандарты работы журналистов не прописывают законодатели. Их разрабатывают сами представители профессии. Владельцы медиа принимают их в соглашении о редакционной политике, а государство вообще в стороне. Поэтому СМИ и есть четвертая власть.

За дезинформацию будут штрафовать на 4,7-9,54 млн грн. Штраф будет даже после добровольного опровержения. Вводится уголовное наказание — лишение свободы на срок от 2,5 до 7 лет. Максимальный срок — при повторном распространении дезинформации и по сговору группой лиц. Те, кто распространяют дезинформацию через сети, получат пять лет тюрьмы. Уголовная ответственность сохраняется до окончания гибридной войны, то есть, при желании, навсегда.

Контроль над медиарынком передается нацсовету по телерадиовещанию — власти, половину членов которого назначает президент, а вторую — пропрезидентское большинство в Раде.

Этот законопроект Минкульта дополняет законопроект «Слуги народа» о медиа. В последнем вводится некий омбудсмен по вопросам информации. Он принимает решение о наличии дезинформации. Если усмотрит таковую, то через суд в течение двух дней информресурс блокируется.

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