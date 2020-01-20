Мы пришли с миром
16:21. 20 января 2020 131 просмотр 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
О трудностях внеземного контакта.
Мир этих ксеносов будет приведен к Согласию.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5582552.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5582552.html
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От одного искреннего движения души летом выпадет иней, обрушатся стены города, расплавятся металл и камень. У лживого человека, даже если он здоров телом, разум всё равно погиб. В обществе он всем неприятен. Наедине он сам себе противен.
Прилетел инопланетянин, видит землянин грустный.
-что грустишь?
-денег не хватает…
-давай напечатаю!
-не напечатать мы и сами можем…
-а чего грустишь?
-денег не хватает…
Так и живём.
” Есть всё же Разум во Вселенной, раз не выходит на контакт.” ( из инета)