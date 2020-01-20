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Мы пришли с миром

16:21. 20 января 2020 131 просмотр 2 коммент. Опубликовал:


О трудностях внеземного контакта.



















Мир этих ксеносов будет приведен к Согласию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5582552.html

Метки: будущее, фантастика, юмор

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