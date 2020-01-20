Как Яндекс борется со стабильностью рубля

В сегодняшнем море информации не вся информация одинакова эффективно и широко расходится. И чаще дело даже не в самой новости или её подаче, а в её «заметности». Иначе говоря – какая информация будет на виду, та и распространится, то люди и узнают и заметят.

Роль «маяка», указывающего путь в информационном море, сегодня играют поисковики. И тут мы сразу видим лукавство. Нам ведь говорят, что некие роботы ищут для поисковиков самую УЖЕ на тот момент популярную информацию и показывают её в своем топе.

На самом деле все с точностью до наоборот: покажите новость в топе Яндекса и о ней узнают многие миллионы тех, кто без этого её бы просто не заметил.

Таким образом, поисковики, ещё в большей степени, чем СМИ в целом, являются средством формирования реальности, а не средством её отражения!

И ладно бы, если бы совестливые и неподкупные авторы-создатели-владельцы поисковиков старались делать мир лучше и прекраснее.

Иногда складывается совершенно иное впечатление.

19 сентября 2019 года с самого утра верхнюю строчку абсолютно независимого топа новостей «Яндекса» занимала следующая информация: «Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день».

Эта, мягко говоря, странная и спорная «новость» в разных интерпретациях провисела в топе Яндекса около суток (об этом мы подробно говорили в статье «Как Яндекс алкоголь рекламировал»).

Прошло четыре месяца, и Яндекс вновь всех удивил. Или слово «удивил» надо, всё-таки, взять в кавычки?

На этот раз почти целый день фактически рекламировались финансовые катаклизмы в России.

Тут надо отметить, что принцип организации финансовой паники в любой стране или отдельно взятом банке всегда одинаков: нагнетание негативной информации. Сейчас все рухнет, сейчас мы все пропадем. Цель – вызвать у обычного, погруженного в свои проблемы человека, желание срочно забрать свой вклад или купить валюту.

И вот с утра 16 января 2019 года Яндекс вывешивает следующую новость: «России предсказали курс 200 рублей за доллар».

Через несколько часов текст чуть видоизменяется: «Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару». Но новость УПОРНО держится в топе, хотя из себя, в сущности, не представляет ничего!

Наконец под вечер все того же дня, в новостной ленте появляется информация: оказывается некого экономиста неправильно поняли, он ничего не говорил про такое катастрофическое падение российской национальной валюты.

«Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, который в ходе экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме заявил, что вскоре курс рубля ждет падение, объяснил свою позицию. Об этом сообщили в пресс-центре форума. Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар. По словам Ведева, данная информация не соответствуют действительности. Он выразил свое возмущение и заявил, что подобного прогноза в выступлении не было и быть не могло. Он отметил, что его фраза о возможном колебании курса российского рубля была абсолютно риторическим примером». Газета.RU

Что Яндекс? После таких слов «втора новости» он продолжает пиарить финансовый апокалипсис, используя опровержение для «продолжения дискуссии»: «Экономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей»

При этом:

Никакого опровержения Яндекс не публикует. Нет новости: «Рубль не упадет – меня не так поняли! »;

Новость «объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей» вполне может быть понята, как объяснение почему так будет и когда это точно случится;

«Опровержение» дано уже под ночь, значит его увидит меньше людей, чем саму новость видели днём.

Вопрос: как же так получилось, что в день назначения нового правительства в России абсолютно независимый Яндекс целый день рекламировал финансовую дестабилизацию?

Источник: https://nstarikov.ru/how-yandex-fight-with-rouble-stability-112481