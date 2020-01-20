Электронный концлагерь: Планы Amazon по оплате товаров касанием ладони обернутся сбором биометрии пользователей для спецслужб (ФОТО)

Американская компания Amazon, основанная в 1994 году Джеффом Безосом как интернет-магазин по продаже книг по каталогам, продолжает захватывать рынок, открывая каждый раз новые отрасли. Из последних же новостей — решение о выводе платежей в одно касание на новый уровень.

Корпорация планирует создать терминалы, позволяющие оплатить покупки прикосновением ладони. Аппараты установят в торговых точках. По замыслу Amazon, люди приложат ладони к терминалу, отсканируют их и привяжут биометрические данные к своему счету в банке. На первый взгляд, простота оплаты не может не радовать, но не стоит забывать про двойное дно.

Компания подала патентную заявку на «бесконтактную биометрическую систему идентификации», что откроет перед ней новые горизонты.

Биометрия покупателей будет сканироваться терминалами, аккумулироваться в облаке Amazon, а затем интегрироваться с потребительскими расходами. Это позволит заработать, повысив цены и на рекламу.

Пока это планы. Компании необходимо заинтересовать своим проектом Visa и Mastercard. Эмитенты кредитных карт JPMorgan Chase, Fargo и Synchrony Financial уже не против.

Остается только решить проблемы, связанные с мошенничеством. Аферисты точно попытаются привязать свои отпечатки к украденным картам. Кроме того, при наличии у потребителя нескольких банковских счетов надо предоставить ему возможность выбора. Правда, и это еще не все.

Оплата товаров и легкость в обслуживании покупателей — это, конечно, замечательно. Вот только как быть со сбором персональных данных пользователей, их хранением и использованием? Биометрия потребителей, даже не стоит сомневаться, будет передана американским спецслужбам.

Amazon не первый год сотрудничает с ЦРУ, АНБ и Пентагоном. Так, известно о совместном проекте компании с разведкой («секретная облачная служба»), вхождении Безоса в Консультативный совет по инновационным технологиям Пентагона. Связи не просто тесные, а довольно плодотворные. Если вспомнить, что корпорация однажды организовала для сотрудников АНБ, как действующих, так и бывших, серию вечеринок.

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Генеральный директор Amazon Джефф Безос

За пределы обычного интернет-магазина Amazon вышел уже очень давно, его позиции сильны не только в Штатах, но также в Канаде и Великобритании.

Если же копнуть поглубже биографию основателя компании, то выясняется, что Безос не только богатейший бизнесмен, но и член Бильдебергского клуба, содомитский филантроп, владелец СМИ и коммерческих компаний, человек, собирающий персональную информацию для ЦРУ и АНБ ради выгоды и получения большей власти в современном информационном мире.

Корпорация получила много власти над людьми и начала ею злоупотреблять. Интересы спецслужб и Пентагона тоже всегда отличаются прагматичностью, поэтому и получает компания Безоса миллионные оборонные заказы, сливая взамен парням из Лэнгли личные данные своей клиентуры.

Информация затем анализируется и хранится на серверах дата-центров ЦРУ и АНБ. Ну, а как используется, впрочем, не стоит объяснять. Человек для американских корпораций всего лишь инструмент для решения/обслуживания интересов военно-политического истеблишмента США.

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Светлана Светличная, специально для «Русской Весны»