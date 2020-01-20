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Для завтрашней бойни в Ричмонде наняли актеров и пригнали 7 автобусов ряженных антифа.

19:15. 20 января 2020 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Настоящая причина, почему Меган Маркл действительно покидает королевскую семью могла крыться в её голосе, который она по идее, так как переезжает жить в США, отдать за Трампа, и чего она делать не хочет. Вероятно, отречение могло быть связано с помимо всего прочего и с этим тоже. Меган даже сделала заявление, что не переедет в Америку, пока Трамп не покинет свой пост. Но это все лирика и домыслы. А вот то, что происходит сейчас в США, реальность, при чем с таким отрицательным нарративом, какового мы там вряд ли когда либо имели честь наблюдать 

Прежде чем ознакомить вас, Уважаемые Читатели, с тем, что сподвигло меня вернуться к повествоанию о возможном начале гражданского противостояния в США, позвольте кратко, в ссылках, привести события с которых все началось и без знания которых не всем будет очевидна серьезность положения дел в штатах.

Итак, во-первых, для более полного понимания того, что произойдет завтра, можно ознакомиться с нашей статьей "Гражданская Война в США. Понеслась. В Вирджинии введен план Чрезвычайного Положения".

Во-вторых, дабы все указанное в указанной выше статье не показалось домыслом и поклепом, рекомендую ознакомиться с пламенной речью сенатора Аманды Чейз, которая прямо указывает не возможность начала гражданской войны в США (с понедельника 20.01.2020.), которую мы приводили чуть раньше.

"К сожалению, я публикую это, зная, что губернатор Вирджинии объявил чрезвычайное положение в нашем штате. Я хочу, чтобы вы знали, как нас подставляют. Разве Патриотический акт бьет в колокола? Неужели национальный закон о разрешении на защиту бьет в колокола?"- так начинается её пламенный рукописный спич.

"Итак, вот такие сообщения приходят по поводу митинга, который может стать пусковым крючком для начала гражданской войны в США", - сообщает телеграм-канал SkuaroFF.

Они проводят кастинг для кризисных актеров в Вирджинии. 16 января 2020 прошел кастинг "кризисного актера" в Вирджинии. В Вирджинии сейчас открытый кастинг для "кризисных актеров", и в то же время там 20 числа должен состояться массовый митинг за оружие. 

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Исходя из всего этого складывается впечатление , что готовиться массовая бойня. Возможно, версию, что митинг за ношение оружие, всего лишь совпал по времени с проведением такого рода кастинга, который мог бы пригодится для пополнения Белых Касок новыми членами. Однако, другие сообщения, оставляют минимум сомнений, что в Вирджинии действительно произойдет серьезное. Вот, что пишет Том Дэвис, житель Ричмонда(штат Виргиния)

 

"Я в Ричмонде, и только что получил информацию из очень надежного источника относительно митинга в понедельник против отъема оружия законодательным органом. Антифа арендовали семь автобусов, чтобы привезти своих головорезов, чтобы вызвать неприятности. В инфе сообщили: они будут носить шляпы MAGA и одежду НРА. Они будут делать вид, что являются профессионалами с оружием. В то же время другие, выдавая себя за демократов, держащих "противоружейные" плакаты, будут стоять в стороне. Головорезы Антифа, притворяясь профессионалами, нападут на владельцев плакатов. Чтобы это выглядело так, как будто люди с оружием в руках начали насилие. Таков наш план. Если вы присутствуете на митинге, будьте бдительны. Быть очень осторожным.".

Следим за ходом событий.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/556811-dlya-zavtrashney-boyni-v-richmonde-nanyali-akterov-i-prignali-7-avtobusov-ryazhennyh-antifa.html

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