Дай триллион! Дебилы в МИДе, Кипяток на Крещение // Галопом по Европам #139
В этом выпуске:
- Источники агентства РБК утверждают, что голосование по поправкам в Конституцию может быть назначено на 12 апреля;
- Правительство Медведева не успело потратить триллион;
- Китайское нацбюро статистики отчиталось о росте ВВП за прошлый год;
- Российский МИД в очередной раз шокировал всех своим заявлением в твиттере;
- В Италии из ниоткуда возникло многочисленное левое движение “Сардины”;
- Тегеран пригрозил ударить по Греции, если эта страна предоставит США свою военную инфраструктуру для нападения на Иран;
- Американские банки отчитались о доходах за прошлый год;
- Британские ученые сделали сенсационное открытие: богатые живут дольше, а бедные — наоборот;
- К саммиту миллиардеров в Давосе компания Оксфам подготовила свою статистику;
- Мир разочаровался в капитализме и буржуазной демократии. Об этом свидетельствует социологическое исследование Edelman Trust Barometer;
- Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате прорыва теплотрассы в пермском отеле “Карамель” бизнесмена Щербакова;
- В Крещенских купаниях по всей стране приняли участие полтора миллиона человек.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам