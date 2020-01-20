Главный редактор телеканала RT и холдинга «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в связи с острой дискуссией между Россией и Польшей, разгоревшейся в последние дни, о роли СССР в освобождении Польши решила также напомнить забывчивым и неблагодарным полякам, как это было.

Симоньян опубликовала видеоролик с кадрами видеохроники: «Проявление настоящего героизма: 17 января 1945 года Красная Армия освободила Варшаву от оккупантов».

«Пожалуйста, посмотрите и распространяйте этот ролик. Чтобы у всех неблагодарных тварей как можно дольше звенело в ушах», — подписала видео она в своём Telegram-канале.

Не так давно Польша, в лице своего внешнеполитического ведомства, опростоволосилась в попытке исказить историю, заявив, что гитлеровская Германия и Советский Союз в равной степени виновны в начале Второй мировой войны. Заявление Варшавы вызвало волну негодования со стороны тех, кто, в отличие от польских властей, изучал историю.

МИД Польши, по-видимому, забыл о тех ужасах, которые оставили за собой войска Вермахта: а именно 800 тысяч погибших поляков, половина от общего числа за войну — 3 миллиона убитых евреев, в шести концентрационных лагерях, а также полностью уничтоженная инфраструктура всей страны.

Слова варшавских властей не остались без внимания. Российские дипломаты и политики раскритиковали позицию польского министерства иностранных дел относительно причины и виновников начала Второй мировой войны.

Так, во время большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что войска СССР вошли в Польшу после того, как польское правительство утратило контроль над вооруженными силами, находясь в это время «где-то уже в районе польско-румынской границы».

Такой ответ российского лидера вызвал у МИД Польши «тревогу и недоумение», после чего, уже традиционно, посыпались обвинения в адрес Москвы в искажении истории.

Комментируя позицию Варшавы, представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что в целом Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.

«Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — заявила Захарова.

В свою очередь, в Совете Федерации заявление польского внешнеполитического ведомства назвали странным.

«Такое впечатление, что современные польские политики не читают исторические документы и толкуют историю в угоду своим современным политическим представлениям», — сказал парламентарий Олег Морозов.

Стоит также отметить, что на агрессивную риторику Варшавы реагируют в том числе и сами польские политики. Отказ властей пригласить российского президента на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвал негативную реакцию со стороны бывшего президента Польши Леха Валенсы. По мнению экс-главы государства, Путина следовало пригласить на мероприятия в Польшу и подчеркнуть, что именно Красная Армия освободила концлагерь.

«Это историческая правда, и никто не изменит её, и если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьёзно, — рассказывает Валенса. — Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны вести с ней диалог, но это нужно делать определенным способом. Я знаю, что это возможно».

«Русская Весна» рассказывала о событиях последних дней оккупации нацистcкими войсками Польши. Помимо миллионов жертв, которые принесла стране в те годы Германия, отступая в январе 1945 года из Варшавы, гитлеровские войска целиком разрушили несколько кварталов города и уничтожили объекты культурного наследия. Данный факт следует из рассекреченных исторических документов, представленных в специальном разделе сайта Министерства обороны России к 75-летию освобождения столицы Польши.

Замглавы польского МИД Павел Яблоньский отреагировал на обнародованную информацию Министерства обороны России, заявив, что публикация рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы якобы является попыткой «переписать» историю.

«Это было не освобождение, это было принесение нового — коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат», — считает замминистра.

Последнее время антисоветская позиция стала «трендом» в Европе. Напомним, что ранее парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на 18-й ежегодной сессии одобрила Вильнюсскую декларацию, состоящую из 28 резолюций.

Принятая резолюция полностью уравняла роли Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. При этом нацистские преступления были приравнены к преступлениям сталинизма.

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