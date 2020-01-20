Что мешает вам познать себя?
15:10. 20 января 2020 198 просмотров 48 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/ApXm-BC8NT4
Источник: https://youtu.be/ApXm-BC8NT4
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В уединении рождается стремление к совершенству. В одиночестве душа беседует сама с собой, и часто ее энергия обретает действенность. Поэтому, если человек стремится стать счастливым, ему нужно оставлять больше времени для себя.
Дожили! Обезьяны нас, белых людей, стали учить уму-разуму!!!
Маркеры противоположного к истине всегда отметят её как нечто противоположное, равно как и электрон притягивается к протону. И чем ближе истина к её противопоставлению, тем сильнее “реакция” противоположного.
А что на деле истина, и что нет – вопрос объективный, субъективно же истина у каждого своя. То самое кривое зеркало, о чем идет речь в видео.
Глядя на перлы животного, Виталий Владимирович грустно стоит в сторонке и нервно грызёт свои ногти.
Самое первое “кривое зеркало” – это наше Я, которое собрано во многом из того, что мы хотим видеть в себе и думать о себе, зачастую не являясь тем, что мы о себе думаем. Именно поэтому наше Я – кривое зеркало мира.
Причины искривления этого зеркала – это эмоции, которые являются частью защитного механизма нашего Я, собранного как нечто целостное и сопротивляющееся разделению в силу противоречия истины о нас и нашего Я.
Замкнутый круг. Мы врем сами себе о самих себе лишь потому, что ранее соврали сами себе и сейчас защищаем эту ложь.
Ложь во спасение.)
В осознание. Каждому есть чего бояться в себе. Но бегать от самого себя не осознав причин – глупо.
Это не ложь, это брехня! И не во спасение чего-то там, а в очернение Русского Народа. Животное, в очередной раз проявило своё русофобство!
Вы немножко пронаблюдали элементы одитинга.
И когда мы, находясь в так называемой медитации, осознаем свою ложь о себе, и признаем сами себя в чем то лживым, мы рано или поздно доберемся до того, чем мы являемся. Там есть Свет и Тьма, но она подвластна лишь свободному Сознанию, знающему свою собственную Тьму и силу своего Света. Осознав свой Свет и свою Тьму мы понимаем дуальность на уровне базовых пониманий, и начинаем осознавать первопричины лжи самому себе. Это всегда внешний мир, окружающий нас, и требующий от нас самообмана без понимания истинных причин этой потребности. Мы заполняем свое Я ложью наличия о том, на что нам указывают, как на отсутствующее в нас, зачастую Свет, и мы отвергаем в своем Я то, на что нам указывают, как на присутствующее в нас, это Тьма.
Мы те самые Бог и Дьявол в одном Я. Их проявления в их интерпретации для осознания. Набор добра и зла, что есть как естество в нас, как в частичке единого Творца.
Осознав истинного себя, свое Я, мы начинаем видеть то, где мы сами себя обманываем, отвергая что то в себе, или присваивая что то отсутствующее. С этого и начинается заполнение своего Я Истиной. Истиной о себе, и истиной о своем восприятии Мира.
Лишь в этом состоянии перерожденного Я, совсем неважно, напоказ или же внутри себя, мы начинаем правильно осознавать, что именно нам нужно сделать, чтобы проявить Свет и не проявлять Тьму. Держать Тьму под контролем. Тьма – это в немалой степени наши эмоции. Она питается ими, как и Свет.
Эмоции – это генератор Света и Тьмы в их появлении с учетом нашего Я и во взаимодействии с Миром.
В конечном итоге можно прийти к выводу, что наше Я – это всего лишь транспарентное локальное отражение естества Творца, с учетом локальных условий окружающего Мира.
С этого и начинается познание Творца и его сути.
” Хорошую религию придумали индусы .. ” (от классика). Отрывочек оттуда ? А сумерки ( переход) где? И, да здравствуют эмоции! А перерождение скока стоит в денюжках при медитациях ? Практики, тык сказать . Три первых – безплатно ?
Это от меня лично. Индусы придумали как перестать воевать. В этом то и смысл их традиции.
Так прейскурант от Вас опубликуете ? Один , до Вас, не рискнул.
Вы забавны в Вашем рвении придумать меня для остальных на ЯП. Именно об этом и была суть вопроса в видео.
Познавший Свет и забывший Тьму рано или поздно столкнется с ней лицом к лицу, как и наоборот. Таково естество сути Вселенной и Творца.
Попробуйте умереть не рождаясь, или рождаться не умирая – и Вы поймете, что эти две грани ведут к одному и тому же.
Поздравляю , только что Вы , для всех, озвучили “естество сути Вселенной и Творца”. Правда , я не вьехал , тупой, да и денег жалко. Попроще, на примере практически покажете? А что скажут Эзотерики ?
Вы рады тому, что живете?
Нет.
Тогда зачем Вы живете?
Не знаю.
А что Вы истинно знаете, кроме того, что Вам дал этот мир?
Ничего.
Но Вы признаете факт своего существования?
Не только я.
Для чего Вы существуете и признаны другими как существующий?
Не знаю.
А кто знает?
Ответьте мне Вы, безплатно.
Это будет мой ответ, и он будет субъективен. Тем не менее, для Вас это, возможно, самый главный вопрос.
Вы существуете. Вот Вам первый факт, который Вы знаете.
Благодарю, обрадовали фактом!) Как быстро мы с Вами пришли к началу темы диалога. 20 минут. Из пустого в порожнее.)
Вы его сами озвучили как то единственное, из всех вопросов Вам, что Вы знаете.
Так что все остальное, что Вы думаете о себе и с Ваших же слов:
…Ложь во спасение.)
Манипуляция и увод. Классика. Ваш первый вопрос мне, – уже предполагает наличие факта моего существования .) Для чего, зачем и почему – не знает никто. Так же – для любого человека.
Ну И Сколько Людей Услышввшие Этот Ответ….Сразу АКТИВНО Начали Познавать себя????Хотя Бы на Этом Сайте)))) Ну… Не Подвласно Ни Кому Владеть НАЧАЛОМ Поиска Себя!!Хватит “выбивать” Себя из Гармонии Природного Потока…
……
Не Включается Не Насилуй… СВОЁ
Существо…
Будьте в Данном Случае, Как Айва,ЖИВИТЕ В РАДОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СВОЕГО ОКРУЖЕНИЯ!!!
…..
ЖЕНЩИНА Задавшая Вопрос. МОЛОДЕЦ!!! садгурог Хитрец….
Умора.. ПОЛНЫЙ ЗАЛ ДЕБИЛОВ)))))
Активность проявили иные, итог на лицо – мир на грани. Оно того стоило? С учетом нынешней слепоты без созерцания и осознания?
Ты чего Так за, Них…Переживаешь????
Кто решил, чего остальные достойны, а чего нет? Вот в чем вопрос.
Не Знаю… Возможно Ты)))) Всевышний явно не Торопится, даже в Твоих Желаниях. (таких было много, называть их Нет смысла)
Поверь Мне… ТЫ Умрёшь С клвавиатурой в Руках, но Гавкающих на твои Потуги, ПРОЦЕНТ Убогих НЕ ИЗМЕНИТСЯ))))
Дело ведь не в том, что можно, а в том, чего нельзя. Кто решил, что нельзя?
У тебя есть 101 способ их Мотивировать???
Ну что, же…. Дерзай!
Даже Вы сейчас мотивированы искать Истину в диалоге со мной.
Иначе не было бы потребности делиться ею с остальными и мной.
Не Ты БлэКэт ни Я… Друг Друга на Это Не МОТИВИРОВАЛИ!!! По-Этому есть…. Что Спросить И это Иногда Интересно))))
А с Другими Это Твоё Решение…
МНЕ ВСЕ РАВНО НА КАКОМ УРОВНЕ С НИМИ ОБЩАТЬСЯ!!! НА Путь Поиска Поставлю Их Точно Не Я!!!!!!
Тогда как назвать ту потребность ответить мне или на пост в шапке?
Мою Потребность… ИНТЕРЕС…(я в Дороге)
ИХ ПОТРЕБНОСТЬ)))… ТЕБЯ ПРОСТО Скинуть… Вернуть в толпу они уверены в её “правильности”…
…..
По какой причине ОНИ этого хотят? Ведь я и есть часть “толпы”.
А мне сон интересный был. Еду я в метро, и рядом стоит куст розы. Я срезал с него розы, и сделал для себя букет. С этим букетом и заснул. Открыл глаза от того от того, что весь вагон ржал. Оказалось, что вернулась хозяйка этого куста, и общипала лепестки на моем букете. Хозяйка мило улыбалась, и была симпатюлькой (от этого и проснулся).
Посмотрел по дате, сон должен сбыться. И в этот день вышла на сайт Айва.
Если посмотреть в себя, то я такая сволочь. А если на себя посмотреть, то вроде бы и мачо.
А я вот даже во сне не позволяю себе брать чужое…
Это потому что вам даже во сне ни кто не давал.
Да мне уж, даже если и женщина “даёт” во сне, так я отказываюсь))
Тему Понесло))) “убогие” со “знающими”
Что наша Жизнь Игра!!
жалко не я сказал….
))))))))))))))
Ничего не сказал путного, пустые разговоры, на “моё скромное ИМХО”).
Но это не от лукавого, а от незнания.
А где оно -истинное знание? Кто знает? Попробуйте ответить…
Мое мнение основано на простом допущении (и не я первый, кто об этом сказал) -если кто-то говорит много, но непонятно -там нет истины. Истина должна быть простой и ясной для понимания.
Я, видимо, и сам не знаю и сотой доли того, что знает он. Но считаю, что этот учитель и сам ошибается, путается в своих умозаключениях.
НО самое важное здесь для меня в том, что они все, как и их религии -они неагрессивны и доброжелательны “к ближнему”. Это главное.
Они, как показывает мой опыт, таковы и в жизни (пример Ганди-старшего о многом говорит).
Поэтому я настроен ко всем этим людям доброжелательно, и к тем, кто сидит в зале, и к самому учителю. Как говорится “не стреляйте в пианиста…”. Но (на данном сайте уже не в первый раз говорю) отношусь ко всем индийским гуру довольно скептично.
Но поправьте меня, если я ошибаюсь…