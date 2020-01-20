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Что мешает вам познать себя?

15:10. 20 января 2020 198 просмотров 48 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/ApXm-BC8NT4

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48 Комментариев » Оставить комментарий


  • 9971 5929
    XAPAOH 20 января 2020 в 15:41

    Дожили! Обезьяны нас, белых людей, стали учить уму-разуму!!!

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    1
  • 8098 3374
    BlackCat 20 января 2020 в 15:53

    Маркеры противоположного к истине всегда отметят её как нечто противоположное, равно как и электрон притягивается к протону. И чем ближе истина к её противопоставлению, тем сильнее “реакция” противоположного.
    А что на деле истина, и что нет – вопрос объективный, субъективно же истина у каждого своя. То самое кривое зеркало, о чем идет речь в видео.

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  • 8098 3374
    BlackCat 20 января 2020 в 15:58

    Самое первое “кривое зеркало” – это наше Я, которое собрано во многом из того, что мы хотим видеть в себе и думать о себе, зачастую не являясь тем, что мы о себе думаем. Именно поэтому наше Я – кривое зеркало мира.
    Причины искривления этого зеркала – это эмоции, которые являются частью защитного механизма нашего Я, собранного как нечто целостное и сопротивляющееся разделению в силу противоречия истины о нас и нашего Я.
    Замкнутый круг. Мы врем сами себе о самих себе лишь потому, что ранее соврали сами себе и сейчас защищаем эту ложь.

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    -1
  • 8098 3374
    BlackCat 20 января 2020 в 16:19

    И когда мы, находясь в так называемой медитации, осознаем свою ложь о себе, и признаем сами себя в чем то лживым, мы рано или поздно доберемся до того, чем мы являемся. Там есть Свет и Тьма, но она подвластна лишь свободному Сознанию, знающему свою собственную Тьму и силу своего Света. Осознав свой Свет и свою Тьму мы понимаем дуальность на уровне базовых пониманий, и начинаем осознавать первопричины лжи самому себе. Это всегда внешний мир, окружающий нас, и требующий от нас самообмана без понимания истинных причин этой потребности. Мы заполняем свое Я ложью наличия о том, на что нам указывают, как на отсутствующее в нас, зачастую Свет, и мы отвергаем в своем Я то, на что нам указывают, как на присутствующее в нас, это Тьма.
    Мы те самые Бог и Дьявол в одном Я. Их проявления в их интерпретации для осознания. Набор добра и зла, что есть как естество в нас, как в частичке единого Творца.
    Осознав истинного себя, свое Я, мы начинаем видеть то, где мы сами себя обманываем, отвергая что то в себе, или присваивая что то отсутствующее. С этого и начинается заполнение своего Я Истиной. Истиной о себе, и истиной о своем восприятии Мира.
    Лишь в этом состоянии перерожденного Я, совсем неважно, напоказ или же внутри себя, мы начинаем правильно осознавать, что именно нам нужно сделать, чтобы проявить Свет и не проявлять Тьму. Держать Тьму под контролем. Тьма – это в немалой степени наши эмоции. Она питается ими, как и Свет.
    Эмоции – это генератор Света и Тьмы в их появлении с учетом нашего Я и во взаимодействии с Миром.
    В конечном итоге можно прийти к выводу, что наше Я – это всего лишь транспарентное локальное отражение естества Творца, с учетом локальных условий окружающего Мира.
    С этого и начинается познание Творца и его сути.

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    -1
  • 2363 1366
    Voyager 20 января 2020 в 16:38

    Ну И Сколько Людей Услышввшие Этот Ответ….Сразу АКТИВНО Начали Познавать себя????Хотя Бы на Этом Сайте)))) Ну… Не Подвласно Ни Кому Владеть НАЧАЛОМ Поиска Себя!!Хватит “выбивать” Себя из Гармонии Природного Потока…
    ……
    Не Включается Не Насилуй… СВОЁ
    Существо…
    Будьте в Данном Случае, Как Айва,ЖИВИТЕ В РАДОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СВОЕГО ОКРУЖЕНИЯ!!!
    …..
    ЖЕНЩИНА Задавшая Вопрос. МОЛОДЕЦ!!! садгурог Хитрец….
    Умора.. ПОЛНЫЙ ЗАЛ ДЕБИЛОВ)))))

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  • 2769 1805
    чужой 20 января 2020 в 16:56

    А мне сон интересный был. Еду я в метро, и рядом стоит куст розы. Я срезал с него розы, и сделал для себя букет. С этим букетом и заснул. Открыл глаза от того от того, что весь вагон ржал. Оказалось, что вернулась хозяйка этого куста, и общипала лепестки на моем букете. Хозяйка мило улыбалась, и была симпатюлькой (от этого и проснулся).
    Посмотрел по дате, сон должен сбыться. И в этот день вышла на сайт Айва.
    Если посмотреть в себя, то я такая сволочь. А если на себя посмотреть, то вроде бы и мачо.

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    1
  • 2363 1366
    Voyager 20 января 2020 в 17:12

    Тему Понесло))) “убогие” со “знающими”
    Что наша Жизнь Игра!!
    жалко не я сказал….
    ))))))))))))))

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  • 11 7
    мыкола 20 января 2020 в 17:51

    Ничего не сказал путного, пустые разговоры, на “моё скромное ИМХО”).
    Но это не от лукавого, а от незнания.
    А где оно -истинное знание? Кто знает? Попробуйте ответить…
    Мое мнение основано на простом допущении (и не я первый, кто об этом сказал) -если кто-то говорит много, но непонятно -там нет истины. Истина должна быть простой и ясной для понимания.
    Я, видимо, и сам не знаю и сотой доли того, что знает он. Но считаю, что этот учитель и сам ошибается, путается в своих умозаключениях.
    НО самое важное здесь для меня в том, что они все, как и их религии -они неагрессивны и доброжелательны “к ближнему”. Это главное.
    Они, как показывает мой опыт, таковы и в жизни (пример Ганди-старшего о многом говорит).
    Поэтому я настроен ко всем этим людям доброжелательно, и к тем, кто сидит в зале, и к самому учителю. Как говорится “не стреляйте в пианиста…”. Но (на данном сайте уже не в первый раз говорю) отношусь ко всем индийским гуру довольно скептично.
    Но поправьте меня, если я ошибаюсь…

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