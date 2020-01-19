Запуск и взрыв нового корабля Маска (ВИДЕО)

Сегодня компания Илона Маска SpaceX испытала аварийное отделение пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя.

Запуск Falcon 9 и ход испытаний транслировались на ютуб-канале американской компании. После получения команды об экстренном отделении от ракеты кораблём Crew Dragon были запущены 8 резервных двигателей. Они ответили его от ракеты на безопасное расстояние. Ракета-носитель при этом была специально взорвана.

А пилотируемый корабль приводнился в Атлантическом океане.

Видео момента взрыва было отдельно опубликовано на канале в YouTube.

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