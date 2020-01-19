Военная приемка. Удар Иглой или укол Вербой

Главные герои этого выпуска «Военной приемки» – самые современные переносные зенитно-ракетные комплексы российской армии «Игла-С» и «Верба». Съемочная группа программы попала на закрытые испытания ПЗРК и многократно усложнила некоторые из них. Впервые в истории российского телевидения вы увидите выстрелы из ПЗРК после того, как они пролежали на дне озера несколько часов. Повредило ли купание системы наведения умного оружия? Мы покажем стрельбу по неподвижным наземным целям, и по самым сложным для ПЗРК мишеням – беспилотникам. Впервые мы покажем мобильный комплекс ПВО «Гибка-С», способный не только сбивать практически все воздушные цели, но и засекать их приближение в автоматическом режиме. Ведущий программы Алексей Егоров попадет на производство и подробно расскажет, как именно устроены ракеты ПЗРК, и как они наводятся на цель. И даже сам попробует поразить несколько летательных аппаратов и крылатых ракет.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W_05mxkIVU0