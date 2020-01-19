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В России объявлен самый важный в истории госзаказ. Как в нём участвовать

20:00. 19 января 2020 219 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

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Всю неделю в России обсуждали политические перестановки и предстоящую конституционную реформу. Но на наш взгляд главным событием стало открытие по сути самого важного в истории нашей страны госзаказа, в котором почти каждый из нас может принять участие – это госзаказ на детей. Зачем он понадобился и чем отличается от европейского – расскажем в этом выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g2_xfB4hcg4

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 7572 6906
    жора шапов 19 января 2020 в 20:11

    Госзаказ на детей – сто процентов права Водонаева.

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  • 500 256
    Вячеслав 19 января 2020 в 21:04

    У нас цыгане уже бросились в очередь и алкоголички: “вот рожу от разных двух ублюдков и заживу, алименты, пособия, вот жизня то”, а уж государство то негодяя мужика насильника живо научит деньги зарабатывать. А то ишь распоясались, черные зарплаты, ан нет раз уж залез, будьте-ка любезны, мужичок, кормить клушу до смерти. А маруся детей то в сад и кутит уже с другим дурачком.
    А почему это, блин, материнской капитал, что за хренота, почему не семейный? Кто же это подрывает ценности семейные? Откуда это начинается? Так что девоньки, не умеете вы свободой то своей распоряжаться, все вам хочется мужика то раздавить, да не думаете вы вдовушки, что сами вы свою жизнь в крови топчите

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