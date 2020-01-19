В России объявлен самый важный в истории госзаказ. Как в нём участвовать
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Всю неделю в России обсуждали политические перестановки и предстоящую конституционную реформу. Но на наш взгляд главным событием стало открытие по сути самого важного в истории нашей страны госзаказа, в котором почти каждый из нас может принять участие – это госзаказ на детей. Зачем он понадобился и чем отличается от европейского – расскажем в этом выпуске.
Госзаказ на детей – сто процентов права Водонаева.
У нас цыгане уже бросились в очередь и алкоголички: “вот рожу от разных двух ублюдков и заживу, алименты, пособия, вот жизня то”, а уж государство то негодяя мужика насильника живо научит деньги зарабатывать. А то ишь распоясались, черные зарплаты, ан нет раз уж залез, будьте-ка любезны, мужичок, кормить клушу до смерти. А маруся детей то в сад и кутит уже с другим дурачком.
А почему это, блин, материнской капитал, что за хренота, почему не семейный? Кто же это подрывает ценности семейные? Откуда это начинается? Так что девоньки, не умеете вы свободой то своей распоряжаться, все вам хочется мужика то раздавить, да не думаете вы вдовушки, что сами вы свою жизнь в крови топчите