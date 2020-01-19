В России объявлен самый важный в истории госзаказ. Как в нём участвовать

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Всю неделю в России обсуждали политические перестановки и предстоящую конституционную реформу. Но на наш взгляд главным событием стало открытие по сути самого важного в истории нашей страны госзаказа, в котором почти каждый из нас может принять участие – это госзаказ на детей. Зачем он понадобился и чем отличается от европейского – расскажем в этом выпуске.





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g2_xfB4hcg4