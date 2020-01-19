Санкт-Петербург против законопроекта о СБН!

16 января Всероссийским общественным объединением «Общественный уполномоченный по защите семьи» и Координационным советом патриотических сил Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведен круглый стол на тему: «Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» в контексте демографической и национальной безопасности».

В заседании круглого стола приняли участие представители духовенства, научные деятели, представители органов государственной власти, местного самоуправления, эксперты общественных организаций. Все единодушно выступили против законопроекта, признав, что он нарушает конституционные права граждан, создает правовую основу для избыточного вмешательства в дела семьи, представляет собой угрозу национальной и демографической безопасности страны.

Представитель Санкт-Петербургской митрополии протоиерей Вадим Буренин, представитель Духовного управления мусульман, имам Ю.Т. Абдуллин указали на грубое нарушение законопроектом основ традиционных религий.

Сильными и обстоятельными были многие доклады представителей научного сообщества.

Профессор СПБГУ, д.ю.н, криминолог А.Д. Шестаков, который является автором множества монографий по семейной криминологии, указал на абсолютную ложность американского подхода к решению проблем, связанных с насилием в семье. В частности, профессор отметил, что в семейных конфликтах вина всегда лежит на обеих сторонах, поэтому предусмотренная законопроектом о СБН презумпция вины одной из сторон, которая предполагает применение к ней жесточайших санкций, неприемлема. А.Д. Шестаков в 90е годы являлся членом рабочей группы, которая была создана для разработки закона о противодействии насилию в семье. Профессор рассказал, что рабочую группу изначально окормляли американские советники; российских участников команды вывозили в США для убеждения в правильности американской концепции борьбы с домашним насилием. Попытки уважаемого профессора предложить альтернативу подходу советников США моментально блокировались, что привело к отказу профессора от продолжения работы в группе. А. Шестаков указал, что проблема шире, чем законопроект о СБН, и заключается в катастрофе, которая произошла в законодательной сфере в постсоветское время в связи с написанием российских законов по американским лекалам.

К.ю.н., адвокат А.В. Швабауэр был представлен доклад о юридической несостоятельности законопроекта и исторической составляющей в продвижении проекта. Одним из базовых международных документов, которые привели к лоббированию ПФЗ о СБН является Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. (КЛДЖ), которая была ратифицирована СССР при Брежневе в 1980 г. Согласно данной Конвенции «для достижения полного равенства между мужчинами и женщинами необходимо изменить традиционную роль как мужчин, так и женщин в обществе и в семье». Из этой Конвенции и ряда других международных документов выросла российская Стратегия действий в интересах женщин 2017 г., которая уже на внутринациональном уровне предусматривает «совершенствование законодательства в сфере профилактики семейно-бытового насилия».

Участие России в КЛДЖ вынуждает нас регулярно отчитываться в Комитет по реализации КЛДЖ и выполнять его рекомендации. Как отметила А.В. Швабауэр, Комитет в ответ на Восьмой доклад России направил в 2015 г. в адрес России следующие настоятельные требования:

— устранить «патриархальные представления о роли и обязанностях женщин и мужчин в семье и в обществе»

— принять закон об СБН

— аннулировать ст. 6.11 КоАП (т.е. легализовать проституцию)

— обеспечить защиту от дискриминации в отношении женщин из числа лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и интерсексов и т.п.

В ответ Россия оправдывалась по домашнему заданию, полученному от Комитета КЛДЖ, написав в конце 2019 г. Девятый доклад. Что касается конкретно ПФЗ о СБН, в этом Докладе прямым текстом сказано: «Совместно с Советом Европы (!) при финансовой поддержке Европейского союза (!) реализуется проект по сотрудничеству в осуществлении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017—2022 годы по направлению «Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин». Участниками проекта являются Совет Европы, Минтруд России, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, МИД России».

Согласно сайту Совета Европы этот совместный проект запланирован на период с 3 ноября 2018 по 2 мая 2020 и финансируется Советом Европы, который размещает на своем сайте тендеры для проведения различных мероприятий по теме СБН в России. На русскоязычных сайтах подобной информации не имеется.

Завершая доклад, эксперт отметила, что верная мысль Президента по зачистке власти от агентов зарубежного влияния требует блокирования деятельности инагентов в социальной сфере РФ, для чего требуются изменения законодательства о некоммерческих организациях.

Вице-президент РАЕН, доктор физ-мат наук, лауреат государственных премий СССР и РФ Г.Н. Фурсей назвал законопроект о СБН безумным давлением на существование человеческого рода, оценил этот документ как путь к лишению человека самостоятельного мышления и свободы воли. Законопроект предполагает насаждение в обществе хаоса, войны всех со всеми.

Продолжая тему безумности законопроекта доктор мед. наук, профессор, руководитель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников А.А. Редько обосновал опасность законопроекта для здоровья нации, поскольку система, которую вводит законопроект приведет к больной семье, и в итоге к больному обществу в целом. Впоследствии больной нации предложат насильственное лечение и установят нужные лоббистам подобных бесчеловечных законов порядки. Кроме того, профессор обратил внимание на то, что иногда именно болевое физическое воздействие (запрещаемое ПФЗ) необходимо для человека. В медицине, например, признано благотворное воздействие шоковой терапии на пациента, находящегося в истеричном состоянии. А. Редько оценил законопроект как интервенцию против нравственности.

Подмены законопроекта раскрыла Общественный уполномоченный по защите семьи О.Н. Баранец, указав на то, что проект требует от людей противоестественного поведения, например, блокирует возможность прощения и примирения, что имманентно православной культуре, и провоцирует войну родных людей между собой.

Представители законодательных органов власти выступили жестко против законопроекта: депутат Заксобрания Ленобласти, член партии КПРФ Н.А. Кузьмин; депутат Госдумы РФ, член партии «Единая Россия» И.Б. Дивинский (через представителя), депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, член партии «Единая Россия» Р.О. Коваль; депутат Муниципального Совета МО №15, член партии «Справедливая Россия» В.Т. Демура.

Впечатляющими были и многие другие доклады:

— руководителя общественного движения «Патриоты Великого Отечества», писателя Н.В. Старикова, который показал, что законопроект противоречит нашей культурно-исторической традиции, которая не исходит из включения в семьи представителей НКО и прочих ведомств, что фактически предусматривает законопроект;

— члена Общественной палаты РФ, руководителя РОО «Иван Чай» Э.Ю. Жгутовой, которая рассказала о внутреннем конфликте в Комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства по причине поддержки законопроекта (в отличие от Элины и еще двух членов) такими членами Комиссии как Ю. Зимова, Е. Альшанская, С. Рыбальченко;

— Героя России, Председателя Союза ветеранов спецподразделений СПб и Ленобласти А.Н. Махотина; сопредседателя Координационного совета патриотических сил СПб и Ленобласти, модератора круглого стола А.Б. Цыганова; Председателя Содружества ветеранских организаций «За други своя» В.И. Боцвина.

— Председателя Санкт-Петербургского отделения движения «Народный Собор» А.А. Артюха, который указал на необходимость согласования всех законопроектов с представителями традиционных религий в России.

Сильный отклик получило яркое выступление известного актера Павла Бадырова, который указал на истинные причины продвижения подобных проектов международными олигархическими структурами, которые имеют целью создать общество управляемых рабов. ПФЗ о СБН является прекрасным инструментом для решения постановленной задачи, поскольку непредсказуемость и суровый характер наказаний по ПФЗ о СБН будет формировать в обществе страх и подавлять в людях волю.

С учетом позиции Президента РФ В.В. Путина, выраженной в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года, о недопустимости приоритета международного законодательства над Конституцией РФ участники круглого стола указали на неприемлемость дальнейшего продвижения и обсуждения законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия», лоббируемого на основании международных Конвенций и иных документов, нарушающих положения Конституции РФ.

По результатам обсуждения участниками круглого стола приняты рекомендации, среди которых:

— снятие законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» с рассмотрения.

— отказ от присоединения к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция).

— разработка законопроектов, направленных на укрепление суверенитета страны, отказ от внешних обязательств по международным конвенциям, в результате которых в России продвигаются опасные для института семьи законодательные инициативы.

В частности, предложено разработать законопроект о расширении оснований для признания некоммерческих организаций, имеющих иностранное финансирование либо действующих в интересах зарубежных бенефициаров, иностранными агентами вне зависимости от профиля их деятельности; о введении запрета сотрудникам некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, занимать должности в органах государственной власти и в общественных комитетах при органах государственной власти; о запрете на иностранное финансирование реализации национальных стратегий в России.

— разработка закона о прохождении любых федеральных законопроектов экспертизы представителей традиционных религий России, перечисленных в Основах государственной культурной политики (утв. Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808), на соответствие законопроектов традиционным духовным ценностям России.

— введение в действующее законодательство норм, ограничивающих насилие и жестокость в интернете и компьютерных играх, а также ответственности за нарушение указанных норм.

— сохранение существующей маркировки информационной продукции, учитывающей различную возрастную градацию в зависимости от характера информации, способной нанести вред развитию и здоровью детей.

— разработка законопроекта об уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.

— разработка законопроекта о применении принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших правонарушения в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, принимая во внимание вопрос о виде и количестве совершенных правонарушений, наличии у правонарушителя хронического алкоголизма (наркомании).

Кроме того, запланировано направление в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ рекомендации — разработать для включения в Конституцию РФ норму о запрете посягательства на традиционные духовные ценности Российской Федерации.

ПС.

Одновременно с круглым столом, организованным ОУЗС и КСПС, 16.01.2020 г. проходило обсуждение законопроекта о СБН в Общественной палате СПб с участием сподвижницы В.И. Матвиенко – Л. Косткиной. Будем следить, насколько участники дискуссии в ОП СПб поняли то, что сказал в Послании Президент РФ и то, что требуют граждане России.

Источник: https://nstarikov.ru/sankt-peterburg-protiv-zakonoproekta-o-sbn-112426