Радио Аврора 18.01.2020

В программе «Час здравого смысла» гость студии Анатолий Вассерман рассуждает о переменах происходящих во власти и о зависимости благополучия общества от благополучия отдельного человека.

Ведущий: Дмитрий Роде

Анатолий Александрович, вы мне никогда не говорили, что обладаете какой-то тёмной энергией, что вы разбираетесь в потусторонних пространствах. Мы с вами вот недавно вроде поговорили, что правительство должно уйти в отставку. Оно и ушло. Вы чем занимаетесь на досуге?

Об этом я говорю не первый год. Так что, если и есть какие-то тёмные энергии, то очень уж медлительные. А что касается ухода правительства. В общем я не первый кто об этом говорил и не последний чьи пожелания сбылись. причины на мой взгляд две. Во-первых, та которую огласил сам Медведев. А именно, что пока ещё действует старая система формирования правительства, надо дать президенту возможность сделать новое правительство по этой системе. Но это причина формальная. А содержательная причина к сожалению вряд ли легко устранима. практически весь экономический блок правительства руководствуется теориями проистекающими из веры в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество. А эта вера принципиально ошибочна. И гарантировано ведёт к рекомендациям не совместимым с жизнью.

То что сейчас будет заменён экономический блок правительства на уровне министров это хорошо, но мало. Менять то надо всех кто участвует в подготовке решений этого блока. Или по крайней мере переучивать этих людей на вменяемые экономические теории. Я знаю, что Михаила Леонидовича есть немало трудов способных послужить основой для такого обучения. У меня есть множество статей такого рода. Но правда это именно статьи. Каждая из них затрагивает отдельные аспекты экономической теории. Но думаю, что любой достаточно грамотный методист преподаватель сможет из этих статей скомпоновать полноценный учебник. Так что это задача разрешимая. Беда только в том, что её никто из лиц принимающих решение не ставит. По крайней мере публично. Даже новый премьер, насколько я могу судить, не говорит ничего именно об экономической теории, о той методике на основе которой принимаются решения. И это меня сильно беспокоит. Поскольку деятели экономического бока правительства и в 2012 году и в 2018 году совершенно честно признавались, что на основе их представлений совершенно невозможно решить те задачи, что ставил президент в майских указах. И то, что сейчас ушил в отставку многие из тех кто это говорил не означает, что на смену им придут люди знающие как эти задачи решать. И это меня очень серьёзно беспокоить…