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Праздник Коляда с Иваном Царевичем, Светозаром и АураМира. Елена Андреева

14:06. 19 января 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Празднование Коляды с Иваном Царевичем.

Ведущая передачи – Елена Андреева

28 декабря 2019 года, в Москве, состоялось празднование Коляды с Иваном Царевичем.
День рождения Солнышка и наступление Нового года отметили в центре «Шамбала», куда собрались единомышленники. О том, как проходило восхождение Коляды с танцами, хороводами и песнями в исполнении Светозара и АураМира, вы узнаете из этого репортажа.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tPsk2qrFe0M

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