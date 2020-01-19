Праздник Коляда с Иваном Царевичем, Светозаром и АураМира. Елена Андреева
Празднование Коляды с Иваном Царевичем.
Ведущая передачи – Елена Андреева
28 декабря 2019 года, в Москве, состоялось празднование Коляды с Иваном Царевичем.
День рождения Солнышка и наступление Нового года отметили в центре «Шамбала», куда собрались единомышленники. О том, как проходило восхождение Коляды с танцами, хороводами и песнями в исполнении Светозара и АураМира, вы узнаете из этого репортажа.
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