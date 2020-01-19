Незнайка на Луне. Незнайка работает
19:20. 19 января 2020 27 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Через непонятное, загадочное для мира смирение, и только через него, христианин приближается к одному из двух самых главных открытий в жизни. Первое из этих открытий состоит в том, чтобы узнавать правду о самом себе, увидеть себя таким каков ты есть на самом деле. Познакомиться с самим собой. А это, поверьте, очень важное знакомство.