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Может ли человек управлять своим телом? Если нет, то кто им управляет?

16:30. 19 января 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Может ли человек управлять своим телом?
Если нет, то кто им управляет?

Ответы на вопросы к семинару Алексея Орлова 1 февраля 2020 года в Москве.
«Как жить без страха, стать хозяином своей жизни». Из серии «Родовая Нить».

Приглашение на семинар. https://youtu.be/Pc02jtMJyFc
Происхождение мироздания. https://youtu.be/PqTYg-nh0k8
Магия нашей жизни. https://youtu.be/ELFCP7ouULM
Человек – Божественная структура или биоробот? https://youtu.be/fce2dtD_9Fc
Может ли человек управлять своим телом? https://youtu.be/KKAmvt88Vk8

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KKAmvt88Vk8

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