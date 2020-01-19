Леонид Ивашов: Польский премьер Бек был величайшим поклонником фюрера

— Сегодня Сталина обвиняют в сговоре с Гитлером. И делают это потомки тех людей, которых Гитлер просто бы уничтожил, не останови его СССР. Как говорится, имея таких друзей, и врагов не надо.

— Ситуацию с обвинениями СССР в сговоре с фашистской Германией изменить можно, но для этого нужно измениться самим. Нам нужно учесть исторический опыт отношений с Европой и Америкой, о котором российские классики от истории и геополитики уже высказались. На деле, то, что происходит сегодня, уже бывало в нашей истории.

Судите сами. Лето 1863-го года — гражданская война в США. Президент Северо-Американских Соединенных Штатов Авраам Линкольн просит императора Александра II спасти нарождающуюся американскую демократию — англичане направили к Америке эскадру, чтобы южане смогли одолеть северян.

Александр II подписывает разрешение на посылку в Атлантический и Тихий океаны двух крейсерских эскадр. В сентябре корабли контр-адмирала Лесовского прибыли в Нью-Йорк, в октябре эскадра контр-адмирал Попова встала в Сан-Франциско.

По сути, мы тогда спасли Америку — связали руки англичанам, которые открыто поддерживали конфедератов.

Казалось бы, мы вправе рассчитывать на дружбу Америки. Но нет — уже к началу XIX американцы рассматривают Россию как врага.

А в 1845 году Джон О’Салливан пишет «Манифест предопределенной судьбы», в котором оправдывает захват новых территорий в интересах американского народа — излагает идею о мировом господстве, и от души «поливает» Россию.

То, что недавно мы сделали для них, что мы их спасли — американцы уже забыли.

В 1912 году наш выдающийся разведчик, аналитик, полковник Генерального штаба Алексей Ефимович Вандам пишет, что «плохо иметь англосакса врагом, но не дай бог иметь его другом». И дальше — «хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним».

Так вот, нам нужно было уже тогда все это учесть — но мы не учли.

Перед Второй мировой СССР пытался создать антигитлеровскую коалицию. Мы обращались с этим предложением к Франции и Великобритании — до Мюнхенского сговора, потом после Мюнхена. Но Париж и Лондон делали все, чтобы столкнуть лбами Германию и СССР. Такие геополитические установки у французов и англичан были всегда — но мы и их проигнорировали.

После Первой мировой семейство Бушей, другие американские компании воссоздавали химическую индустрию Германию, вкладывали в немецкие металлургические компании. Да, сейчас они говорят, что руководствовались при этом исключительно соображениями бизнеса. Но факт остается фактом — именно США реанимировали военно-промышленную мощь Германии перед Второй мировой, но никак не СССР. В такой ситуации пакт Молотова-Риббентропа был лишь попыткой оттянуть неизбежное столкновение.

— Почему сейчас вокруг Второй градус русофобии стал запредельным?

— К великому сожалению, мы первыми начали принижать и переписывать свою историю ещё в годы горбачевской перестройки. А с приходом к власти Бориса Ельцина — и вовсе развернули масштабное наступление против истины. В первых рядах были такие персонажи, как, например, генерал-полковник Дмитрий Волкогонов — бывший замначальника Главного политического управления СА и ВМФ, а затем начальник Института военной истории Минобороны СССР.

Именно тогда от нас пошли утверждения, что якобы «мы завалили Европу трупами». Мы сами стали хаять свою историю и свои победы.

— Что с этим делать теперь?

— Главное — не вступать с Западом в полемику на эту тему, не пытаться ничего доказывать: это бесполезно. Нужно, я считаю, регулярно публиковать исторические документы о тех же поляках.

Например, в наших архивах хранится обращение польского премьера Юзефа Бека к Риббентропу, в котором он умоляет допустить Польшу к мюнхенскому дележу. Замечу, Польшу, в силу ее незначительности, не приняли в «мюнхенский клуб». Но Тешинскую область Чехословакии, тем не менее, ей бросили — на, только заткнись — и Польша кусок с удовольствием схватила.

Бек, кстати, был величайшим поклонником фюрера. В его рабочем кабинете — это видно на снимках в старых журналах — висел портрет Гитлера в полный рост. Вот об этом нужно сегодня говорить.

И хватит стесняться ранить чувства немцев — надо показывать, какие чудовищные пытки они практиковали в годы Второй мировой, какие изощренные казни применяли.

Надо, на мой взгляд, брать подобные факты, обнародовать их — и оставлять без комментариев. Плюс, заявить на официальном уровне: «Уважаемые господа, мы будем с вами торговыми партнерами. Но запомните, больше ни защищать, ни спасать, ни освобождать вас ни от кого не будем. Вы нам надоели со своей неблагодарностью».

Это эффективный путь. Но для него, повторюсь, нам нужно сначала почистить самих себя.

— По поводу спасения англо-американских войск при Арденнах. Если бы мы не сдвинули тогда сроки Висло-Одерской операции, что было бы с нашими союзниками?

— Гадать сейчас трудно, да и не нужно. Сегодня соотношение сил в мировых СМИ — не в нашу пользу. Доказать что-либо, таким образом, невозможно.

Принципиален и другой момент: мы пошли ложным путем. Мы взяли у англосаксов их рыночную модель, их либеральную идеологию — и втащили сюда, в Россию. Получается, мы пытаемся возражать, играя по чужим правилам.

Но будет мощнейшим ударом, если Кремль объявит: мы отказываемся от западной либерально-экономической модели развития, потому что считаем либерализм источником и прародителем фашизма. И то, что сегодня мы наблюдаем — это либерал-фашизм, который мы будем искоренять из нашей страны.

Если мы сделаем такой ход — мы выиграем гораздо больше, чем если начнем отвечать по принципу «сам дурак».

Ивашов Леонид Григорьевич (р. 1943) – российский военный, общественный и политический деятель. Генерал-полковник. В 1996 – 2001 гг. начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны. Доктор исторических наук, профессор. Президент Академии геополитических проблем. Постоянный член Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/leonid-ivashov-polskij-premer-bek-byl-velichajshim-poklonnikom-fjurera-112268