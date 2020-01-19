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Какая религия важней? Происхождение религий. Алексей Орлов и Михаил Ять.Выпуск 2

14:06. 19 января 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Происхождение мировых религий.

Алексей Орлов и Михаил Ять

Мы продолжаем разбираться с темой происхождения религий, начатой нами в первом выпуске «Происхождение религий» – https://youtu.be/dKDjhqhRpt8 , в которой уже с позиций Ведического Мировосприятия продолжаем отвечать на вопросы:

- Как возникли религии?
- Откуда произошли религии?
- Какая религия важней?
- Какая религия древней?
- Есть ли какие то общие черты у разных религиозных течений?
- Что общего у религий и Ведичества?
- Как возникло мироздание?
- Для чего создано мироздание?

Чтобы ответить на эти вопросы подробней мы решили записать эту передачу…

Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yKB5L54gkro

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