Какая религия важней? Происхождение религий. Алексей Орлов и Михаил Ять.Выпуск 2
Происхождение мировых религий.
Алексей Орлов и Михаил Ять
Мы продолжаем разбираться с темой происхождения религий, начатой нами в первом выпуске «Происхождение религий» – https://youtu.be/dKDjhqhRpt8 , в которой уже с позиций Ведического Мировосприятия продолжаем отвечать на вопросы:
- Как возникли религии?
- Откуда произошли религии?
- Какая религия важней?
- Какая религия древней?
- Есть ли какие то общие черты у разных религиозных течений?
- Что общего у религий и Ведичества?
- Как возникло мироздание?
- Для чего создано мироздание?
Чтобы ответить на эти вопросы подробней мы решили записать эту передачу…
Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
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