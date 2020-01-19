Главная » История, Творчество

1964. Томас Тэйлор Хаммонд в Ярославле

09:32. 19 января 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Источник: https://humus.livejournal.com/7037135.html

Метки: история, Россия, фото, ярославль

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Леонид Ивашов: Россия встала на колени и ползет в НАТО
На Мировом политическом форуме в Ярославле с очередным докладом Института современного ... буквально накануне открытия форума в Ярославле. О новом курсе российской внешней...: На Мировом политическом форуме в Ярославле был представлен доклад ИНСОР "Перспективы...
Восстановление реальных событий прошлого. Часть 2 и 1 (откорректированая)
СОВЕТУЮ ОЗНАКОМИТЬСЯ ВНИМАТЕЛЬНО, НЕ СПЕША...
ТЁМНАЯ ИЕРАРХИЯ.  Тема будет связана и с апокрифом и с «Тайной книгой Иоанна». Из «Тайной книгой Иоанна» нам уже известно, что Иисус сказал, что падшие ангелы вместе с Сатанаилом как бы явились противниками Невидимого Отца. Но при этом они создавали свои ...
ХК "Локомотив" погиб в авиакатастрофе
... "Локомотив" разбился в авиакатастрофе под Ярославлем. В аэропорту Туношна разбился самолет...-42, выполнявший рейс по маршруту Ярославль - Минск, принадлежал авиакомпании "Як-Сервис...
Великая Тартария – Империя Русов
Фильм «Великая Тартария – Империя Русов» продолжает правдивый рассказ об интереснейшем и весьма драматическом прошлом нашей земной цивилизации. Великая Тартария – это то, что в своё время стало основой земной колонии предков... Наверное, многие помнят, ...
Русское восстание, части 1-4 : Видеозапись презентации книги Б.Миронова. 11.09.11
Видеозапись презентации книги Б.Миронова. 11.09.11, Москва, ВВЦ Русское восстание, часть 1. Русское восстание, часть 2. Русское восстание, часть 3. Русское восстание, часть 4. http://www.youtube.com/user/russtvru http://russtv.org/videosИсточник http://via...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)