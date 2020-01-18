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Законопроект «о насилии над семьей» морально устарел после президентского послания

08:51. 18 января 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Предлагаю вашему вниманию запись моего выступления на Круглом столе, посвященном пресловутому законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия, который настойчиво лоббируют феминистки и активистки прозападных НКО.

«15 января 2020 года Президент своим посланием очень сильно сфокусировал внимание государства на демографии. Как с этой точки зрения выглядит пресловутый закон «о насилии над семьей»? Очень неприглядно. Ведь если мы говорим о демографии, то в русском языке есть прекрасное понятие — «многодетная семья». Именно семья должна стать многодетной, а не отдельно многодетным отец или многодетной мать. Давайте вспомним, что такое в российском обществе семья. За тысячелетия фактически ничего не менялось – это муж, жена, дети, родственники. В нашем понятии семьи нет места НКО, нет места соседу, нет (при всем уважении) места работникам прокуратуры или полиции. Семья – совершенно конкретный институт. Нас, россиян, должно быть много. Законопроект «о насилии над семьей» морально устарел после президентского послания… Этот законопроект не приемлем в принципе, как концепция. Никакого вмешательства в семью со стороны государства и НКО не может быть».

Источник: Патриоты Великого Отечества @ Николай Стариков

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Источник: https://nstarikov.ru/zakonoproekt-o-nasilii-nad-semej-moralno-ustarel-posle-prezidentskogo-poslanija-112407

Метки: блог, Видео

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