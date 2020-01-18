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Зачем назначен Мишустин

12:45. 18 января 2020 245 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/-NhzveN76UU

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 493 253
    Вячеслав 18 января 2020 в 12:59

    Чтобы научить любить родину, вот для чего! А вы думали рептилоиды? Или потоп предотвратить?

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    2
  • 7989 3361
    BlackCat 18 января 2020 в 13:12

    Показательно, как весь наш неугомонный бомонд оппозиционеров, либералов и коммунистов-сталинистов сначала ненавидел Медведева и его правительство, но после отставки вмиг «переобулся» и стал нагонять жуть с новым кабмином.
    Ничуть не буду удивлён, если потом Медведева ещё и «жертвой репрессий» Путина сделают.
    Недалекие и это проглотят не задумываясь.

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    -2
  • 3317 2799
    sergej 18 января 2020 в 15:41

    Очередной ХПП , для полной картины происходящего нужно посмотреть кто займет министерские кресла . При всей развернутой хвалебной пиар компании ” о новой реальности ” , не видно что бы принимались меры способные изменить ситуацию в экономике и снизить социальное напряжение в обществе – вероятно совсем другие цели у этих изменений .

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