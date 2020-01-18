Зачем назначен Мишустин
12:45. 18 января 2020 245 просмотров 3 коммент. Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/-NhzveN76UU
Источник: https://youtu.be/-NhzveN76UU
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Пусть кто-то другой будет злым, коварным, жестоким, а вы будьте людьми добрыми, отзывчивыми, трудящимися в радость. Пусть зло (если оно необходимо) гнездится в других людях, но не в вас.
Чтобы научить любить родину, вот для чего! А вы думали рептилоиды? Или потоп предотвратить?
Показательно, как весь наш неугомонный бомонд оппозиционеров, либералов и коммунистов-сталинистов сначала ненавидел Медведева и его правительство, но после отставки вмиг «переобулся» и стал нагонять жуть с новым кабмином.
Ничуть не буду удивлён, если потом Медведева ещё и «жертвой репрессий» Путина сделают.
Недалекие и это проглотят не задумываясь.
Очередной ХПП , для полной картины происходящего нужно посмотреть кто займет министерские кресла . При всей развернутой хвалебной пиар компании ” о новой реальности ” , не видно что бы принимались меры способные изменить ситуацию в экономике и снизить социальное напряжение в обществе – вероятно совсем другие цели у этих изменений .