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Сводки от ополчения Новороссии 18 января 2020

15:21. 18 января 2020 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Замайданить ВСУ: Украинские «волонтёры» готовят бунт в рядах карателей на Донбассе (ВИДЕО)

Замайданить ВСУ: Украинские «волонтёры» готовят бунт в рядах карателей на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Масштабы сокрытия потерь ВСУ на Донбассе обеспокоили пособников карателей — так называемых «волонтёров», которые активизировали работу на Донбассе для организации протестных акций.

Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

«Представители различных украинских волонтёрских организаций проводят работу в расположениях соединений, несущих службу в зоне операции оккупационных сил, с целью вовлечения военнослужащих в несанкционированные акции протеста против политики, проводимой начальником Генерального штаба ВСУ Хомчаком касаемо масштабного сокрытия потерь среди военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения „ООС“», — рассказал начальник пресс-службы НМ Яков Осадчий.

По информации, которой располагает оборонное ведомство Республики, проведение акций протеста запланировали с 18 по 22 января с участием как действующих военнослужащих, так и «ветеранов „ООС“ и „АТО“».

Командующий оккупационной операции не оставил без внимания такую «подрывную» спецоперацию волонтёрских организаций и отдал распоряжение командирам соединений резко пресекать любую работу их представителей в подразделениях.

В то же время, офицер пресс-службы НМ ЛНР отметил, что проблема с сокрытием потерь реальная: «соединения и воинские части ВСУ, находящиеся в зоне „ООС“, продолжают нести небоевые потери».

Он уточнил, что основными причинами таких потерь по-прежнему являются низкий уровень профессиональной подготовки, а также употребление военнослужащими алкоголя и наркотиков.

«По информации от нашего источника в штабе ОТГ „Север“, небоевые потери группировки за истекшую неделю составили пять военнослужащих ВСУ погибшими и девять ранеными», — уточнил Яков Осадчий.

Он добавил, что командиры нашли новый ухищрённый способ избегать ответственности за небоевые потери. Из-за уменьшения интенсивности боевых действий не имеют возможности списать потери на боевые. Однако сейчас погибших военных выдают за совершивших самовольное оставление части.

Кроме того, представитель НМ ЛНР сообщил полученную информацию по анализу неуставных взаимоотношений с применением оружия в воинских частях за 2019 год.

«Украинские военнослужащие в зоне „ООС“ 292 раза применяли оружие против сослуживцев», — озвучил полученные данные Осадчий.

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Метки: компиляция

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