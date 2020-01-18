Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 января 2020
- 08:33 «Силы добра» отказываются выводить войска из Ирака.
- 07:12 Тяжёлые бои в Сирии: волны смертников из Идлиба наступают, их перемалывают ВКС и САА (ВИДЕО, ФОТО 18+).
- 05:55 Жертва крушения украинского «Боинга» в Иране дозвонилась мужу за мгновения до гибели (ВИДЕО).
- 05:27 Жуткие кадры: улицы залиты кровью — враг нанёс удар по крупнейшему городу Сирии (ФОТО, ВИДЕО 18+).
«Силы добра» отказываются выводить войска из Ирака
США не планируют вывод своего воинского контингента из Ирака. Об этом в субботу заявил журналистам помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.
«В настоящее время у нас нет планов по выводу войск из Ирака», — сообщил он на брифинге в ведомстве.
Хоффман добавил: «Мы продолжаем беседовать с нашими иракскими хозяевами. Мы все еще хотим быть друзьями и партнерами суверенного и процветающего Ирака».
Он отметил, что «очевидным» является тот факт, что американские войска в Ираке — это «силы добра», а их присутствие в Ираке «позволяет НАТО также принимать участие в выполнении миссии по борьбе с ИГИЛ*.
По словам Хоффмана, Пентагон не получал каких-либо указаний относительно вывода войск.
«Наша надежда и наша цель сейчас состоит в том, чтобы американские силы безопасности оставались в регионе, чтобы оказывать помощь в обеспечении безопасности и превращении Ирака в процветающую страну», — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны.
«Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции», — сказал Трамп, предупредив, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.
Он также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.
Как сообщалось, парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства мер по выводу иностранных войск с иракской территории, прекращения сотрудничества с международной коалицией против ИГИЛ.
Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.
Читайте также: Жертва крушения украинского «Боинга» в Иране дозвонилась мужу за мгновения до гибели (ВИДЕО)
* запрещённая в РФ террористическая группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Тяжёлые бои в Сирии: волны смертников из Идлиба наступают, их перемалывают ВКС и САА (ВИДЕО, ФОТО 18+)
Ситуация на северо-западе Сирии продолжает стремительно меняться. Отвергнув все предложения о введении «режима тишины» джихадисты не оставляют попыток вернуть потерянные территории в ходе удачных действий Сирийской арабской армии в конце прошлого года.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Самая сложная ситуация сложилась на юго-востоке провинции Идлиб в районе города Джарджаназ, который боевики атакуют с двух направлений. Попытку прорыва из района населенного пункта Гадфа удалось остановить, а вот атакуя из Телль-Минниса боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск.
Не менее напряженная обстановка и вокруг города Абу-Джрейф. Накануне сирийская армия потеряла там не только часть позиций, но и часть вооружения.
Медиактивисты боевиков массово распространили захваченную зенитную установку на базе Камаза. Однако, в течении последних суток правительственные войска смогли восстановить прежнее положение. Обстрелы и бои продолжаются.
На юге провинции террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* также перешли в наступление в направлении Хан-Шейхуна. Здесь боевикам также удалось немного продвинуться, но сирийская армия остановила отряды боевиков, оставив не более 300 метров позиций. Здесь пропагандистам боевиков, не имея каких-либо красочных кадров, пришлось довольствоваться демонстрацией видео ночных артиллерийских ударов.
В провинции Алеппо также отмечается активизация действий боевиков.
Практически ежедневно происходят обстрелы боевиков. Только за последние три дня в результате обстрелов погибло около 30 и ранено более 50 человек мирного населения.
Такие масштабные наступательные боевые действия джихадистов потребовали от главарей группировок задействовать все свои резервы. Так в провинции Идлиб в бой были кинуты элитные отряды боевиков «Красные повязки», своего рода спецназ террористов, который задействуются только в критические моменты. В провинцию Алеппо перебросили также один из элитных отрядов «Верность Богу».
Возникает вопрос, откуда такое рвение у боевиков, которые буквально месяц назад понесли крупное поражение в результате удачной операции правительства «Идлибский рассвет».
Не исключено, что такая активность вызвана зарубежной поддержкой и даже прямыми указаниями бросить все силы на дестабилизацию обстановки в регионе.
«Сегодня духи ХТШ из Кафр-Хамра (Алеппо) атаковали позиции САА с помощью очередного невменяшки-смертника на „сияре муфахаха“. Садыки заптурили его за 800 метров от своих позиций», — рассказал военкор Олег Блохин (см. видео ниже).
Читайте также: Кровавый провал в Сирии: «элитные» смертники бросились в наступление и были уничтожены (ФОТО, ВИДЕО)
* запрещенная в РФ террористическая группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жертва крушения украинского «Боинга» в Иране дозвонилась мужу за мгновения до гибели (ВИДЕО)
Одна из жертв крушения Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» над Ираном, успела дозвониться мужу, чтобы попрощаться.
Как передаёт CNN, за двадцать минут до того, как самолёт вылетел из иранской столицы, Шейда Шадху дозвонилась до своего мужа с борта самолёта. По его словам, она хотела, чтобы он успокоил её, что всё будет хорошо.
«Я говорил с ней… за 20 минут до вылета самолёта», — сказал муж погибшей Хасан Шадху.
Он рассказал, что жена взяла отпуск на три недели на работе в Торонто, чтобы навестить свою мать и сестёр в Тегеране. Отпуск закончился, и она возвращалась к мужу в Канаду. Её рейс должен был отправиться из Тегерана в Киев рано утром.
По словам Хасана, Шейда переживала по поводу напряжённости, возникшей в отношениях между Тегераном и Соединёнными Штатами после убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани американскими военными.
«Она хотела, чтобы я заверил её, что не будет войны. Я сказал ей, чтобы она не волновалась. Ничего не случится, — поделился он. — Она сказала: “Хорошо. Они говорят мне выключить телефон. До свидания”. Вот и всё».
Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины», направляющаяся в Киев, так и не достигла пункта назначения. Самолёт потерпел крушение в Тегеране через несколько минут после взлёта, в результате чего погибли все 176 человек на борту, включая Шейду Шадху и 62 других канадца.
Хасан Шадху отметил, что у его жены было предчувствие падения самолета, и она беспокоилась о людях, которых она оставляла. Она опубликовала селфи в Instagram, выражая свои опасения перед тем, как покинуть Иран.
«Она знала. Посмотрите на её лицо, посмотрите на стихотворение, которое она написала», — показал он телефон журналистам CNN, в котором была фотография его супруги. Когда он попытался прочитать слова, которые она написала, но он едва мог говорить.
«Я ухожу, но… меня беспокоит то, что после меня, — прочёл он. — После меня, после меня. Я боюсь за людей после меня».
Хасан Шадхоо признался, что он опустошён и не может представить дальнейшую жизнь без своей супруги. Как отметил корреспондент канадской службы CNN в Торонто, в среду вечером он отправился к родственникам жены в Тегеран.
«Она была ангелом, — сказал он. — Хотел бы я не существовать сейчас».
Издание подчёркивает противоречивость сообщений о том, что стало причиной крушения самолета. Иранские и украинские официальные лица заявили, что не собираются спекулировать на этой теме.
Как сообщала «Русская Весна», катастрофа произошла спустя несколько часов после того, как Иран выпустил несколько ракет по двум американским базам в Ираке, на которых находились американские военные, в ответ на убийство генерала Сулеймани.
Читайте также: Генпрокуратура Украины прокомментировала информацию о звонке с украинского «Боинга» с сообщением об обстреле (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жуткие кадры: улицы залиты кровью — враг нанёс удар по крупнейшему городу Сирии (ФОТО, ВИДЕО 18+)
Террористы снова нанесли удар по густонаселённым жилым кварталам самого крупного города Сирии. Район Суккари города Алеппо подвергся обстрелу реактивными снарядами со стороны боевиков, контролирующих юго-западные окраины города, входящие в зону деэскалации Идлиб.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Очевидцы сообщают о трех ракетах, разорвавшихся на рынке, в многоквартирном доме и на оживленной улице. В результате обстрела 7 мирных жителей погибли, 18 получили ранения. Пострадавшие доставлены в Университетский госпиталь «Аль Джама» города Алеппо.
Дежурный врач приемного отделения доктор Монаф Шерабджи рассказал «Русской Весне», что в их числе два ребенка, один из которых находится в тяжелом состоянии, проведена срочная операция по ампутации ноги.
По информации начальника городского морга доктора Хашима Шляш, среди погибших четыре женщины и один ребенок. Помимо этого, местные жители сообщают еще о нескольких легко раненных сирийских граждан, которые отказались от госпитализации.
Также, в результате разрывов мин повреждены гражданские машины, разрушены квартиры и фасады жилых домов, сообщили «Русской Весне» в городском управлении полиции.
Предположительно обстрел произвели протурецкие боевики ССА, контролирующие район Хан-Туман (юго-западней Алеппо). По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, с 9 января 2020 года в зоне деэскалации «Идлиб» был введён режим прекращения огня.
Читайте также: Нейтрализован обезумевший командир ВСУ; солдата запытали до смерти, у 10 бригады значительные потери: сводка (+ВИДЕО, ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su