Подавление протестов против пенсионной реформы

Во Франции прошел уже 62-й по счету акт протестов "Желтых жилетов", к которым присеодинились профсоюзы, протестующие против пенсионной реформы. Все это уже традиционно вылилось в столкновения с полицией, с десятками пострадавших, в первую очередь ввиду жестокости полиции, которая избивала мирных протестующих.И еще.Акт №63 намечен на следующую субботу.Режим Макрона угнетающий свободолюбивый французский народ должен уйти. Франция будет свободной!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5578055.html