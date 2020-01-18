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Подавление протестов против пенсионной реформы

22:18. 18 января 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Во Франции прошел уже 62-й по счету акт протестов "Желтых жилетов", к которым присеодинились профсоюзы, протестующие против пенсионной реформы. Все это уже традиционно вылилось в столкновения с полицией, с десятками пострадавших, в первую очередь ввиду жестокости полиции, которая избивала мирных протестующих.











И еще.

https://twitter.com/BasedPoland/status/1218611700745867265
https://twitter.com/AD12369002/status/1218505498850471937
https://twitter.com/AD12369002/status/1218574353157230592
https://twitter.com/Circonscripti18/status/1218611483585798147

Акт №63 намечен на следующую субботу.
Режим Макрона угнетающий свободолюбивый французский народ должен уйти. Франция будет свободной!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5578055.html

Метки: Видео, желтые жилеты, Митинги, Париж, протесты, Франция

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