ОТЕЦ ЗАНИМАЛСЯ С НИМ НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ – и вот что из этого вышло…

Его диагноз звучал, как приговор. Митохондриальное заболевание мышечной и нервной систем предполагает слабоумие, неспособность к обучению, постепенное угасание мышечных функций организма, полный паралич. Доживают такие дети максимум до 11 лет.

Но сегодня весь музыкальный мир знает украинского виртуоза-исполнителя Николая Мирошниченко. На международном конкурсе подросток выступал с Государственным академическим эстрадно-симфоническим оркестром. Мальчик, который не может выучить таблицу умножения, которому прочили полный паралич, с листа играет сложнейшие музыкальные произведения. Кроме фортепиано, он освоил скрипку, виолончель, гитару, домру.

Он родился с двусторонним инсультом. У матери во время родов остановилось сердце, пришлось срочно делать кесарево сечение. У новорожденного было обширное кровоизлияние в оба полушария головного мозга. Его буквально воскресили. Потом начались осложнения: эпилепсия, параличи, аномальное развитие внутренних органов… Затем диагностировали редкую генетическую патологию — митохондриальное заболевание. Это означает, что организму не хватает энергии для жизни. Источник энергии клеток — митохондрии, а в этом случае они вырабатывать энергию не могли.

Прогноз в таких случаях один: сначала ребенок ходит, потом ездит в коляске, затем просто лежит, и в конце концов наступает смерть. Лечения еще не придумали. У Николя усыхала левая сторона тела, начались судороги. Еще у него был неправильный кальциевый обмен. Малейшее неловкое движение могло привести к переломам. Из-за кровоизлияний у сына отсутствовали нейронные связи в коре головного мозга. И тогда отец разработал комплекс упражнений, который позволяет восстановить энергообмен.

Еще совсем малышом Николя приседал по тысяче раз. При этом было важно, чтобы он не уставал. Методику пробовали на себе. Отец, Николай Георгиевич, делал по 10 тысяч приседаний. Его жена приседала тысячу раз за пять минут, а ещё поднимала гирю две тысячи раз.

Отец рассуждал так: почему, например, арктический буревестник летит за 500 километров, ловит рыбу, затем возвращается, кормит птенцов и снова летит назад? Или белый медведь, который не знает техники плавания, и ни у кого не учился плавать. Но он способен плыть со скоростью 6 километров в час. Животные не потеют, не напрягаются, не устают. Люди, наоборот.

Считается, что после тренировок должна быть крепатура. Но крепатура — это когда в организме вырабатывается молочная кислота, которая вымывает кальций. А без кальция разрушаются кости.

Поэтому за основу методики были взяты упражнения, помогающие восстановить энерго- и лимфообмен. Ученые утверждают, что человек неспособен делать больше двух с половиной движений суставами в секунду, это невозможно. Шопен играл 13 нот в секунду, великий композитор Черни — 14 нот в секунду. А Николай играет 20 нот в секунду! Выходит, он самый техничный музыкант на планете. Вот что значит тренироваться без усталости и напряжения. При этом родители не ставили задачу научить его играть на пианино или скрипке. Его отец просто знал, что память не связана с размерами мозга, память — это сумма умений. То, что мы умеем делать и помним. Навык, сумма физических действий. С возрастом память ухудшается, потому что ухудшается моторика, мы делаем меньше движений. Организму нужно постоянное движение.

Чтобы развивать моторику, отец и решил обучать сына музыке. Ему тогда было семь лет. Пальцы практически не двигались, подвижными оставались только указательные на обеих руках. Сначала он надевал сыну тугие рукавички без пальцев, и так учил его руки нажимать на клавиши. Со временем пальцы стали понемногу двигаться. Так с помощью движений в его мозгу образовались новые нейронные связи.

В музыкальные школы, в которые они стучались, Колю брать не хотели. Просто не знали, как заниматься с таким ребенком. В одной из школ отцу сказали: вам нужно учиться не здесь, а в Донецкой области. Он спросил: почему? «На Донбассе, — ответили они, — есть шахты глубиной полтора километра. Там вас никто не услышит». Тогда отец сам взялся за разработку специальной методики.

Для этого пришлось изучить труды всех великих педагогов. Макаренко, Сухомлинский в своих приемах опирались на доверие учеников. Педагог призван видеть в каждом ученике способности и превращать их в умения и желания. Ребенок должен сам хотеть научиться, а педагог обязан ему в этом помочь. Три главных условия: желание, повторение и умение. Но желание всегда главнее знания.