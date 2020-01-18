Новый закон гарантирует катастрофу образования

Принятый Верховной радой закон о полном общем среднем образовании, предусматривающий перевод 80% школьных предметов на украинский язык обучения, приведет к образовательной катастрофе.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал старший преподаватель кафедры Отечественной и региональной истории Донецкого национального университета Артем Ольхин.

«Суть вопроса такова, что весь Юго-Восток так называемой Украины все равно говорит на русском языке. У меня достаточно большой опыт преподавания в школе, и нужно сказать, что существенно всегда снижался уровень знаний учеников, очень сложно было работать с учениками, которые привыкли в быту говорить на русском языке, которые общаются с друзьями и дома с родителями на русском.

Даже если им вложили в голову какие-то русофобские идеи, даже если они считают, что «москаляку на гиляку», – все равно они говорят на русском.

Чтобы каким-то образом эту ситуацию выравнивать, в свое время были придуманы даже специальные движения наподобие «Русскоязычных украинских националистов», потому что было понятно, что заставить всех, имеющих паспорта граждан Украины, говорить исключительно на украинском языке, попросту невозможно.

Когда речь идет об обучении, у человека учебник на украинском, материал он не воспринимает на украинском, а в жизни говорит и думает на русском.

В итоге это приведет к катастрофическим последствиям, потому что все точные предметы, все предметы, которые требуют живости ума и глубокого осмысления, окажутся практически недоступны для учеников. Вместо того, чтобы понимать, где синус, где косинус, и что с этим делать, ребята будут сидеть и думать о том, как бы понять термины, потому что, когда человек обучается на неродном языке, эффективность обучения снижается в разы», – отметил он.

По мнению педагога, подобные образовательные «реформы» новой украинской власти не только повлекут за собой крайне негативные социально-экономические последствия для всего государства, но и значительно усложнят жизнь новому низкоинтеллектуальному поколению украинской молодежи.

«Учитывая другие реформы, которые они недавно провели у себя в школах, что ученика теперь не трожь, ученик может позволить себе все, что угодно, в некоторых школах уже и парты отменили, они теперь лежат вверх ногами, как американцы, и так далее, в итоге мы на выходе получим жуткий результат, потому что совершенно не будет специалистов, которые могли бы поднять экономику этой страны.

Или даже если допустить, что люди вырастают с установкой, что они уедут куда-то в Польшу или в Россию, они все равно не будут нормальными работниками, потому что они не будут способны к более или менее квалифицированному высокотехнологичному труду, потому что это будут люди, которые в школе просидели и прохлопали глазами девять или одиннадцать лет.

В итоге мы увидим, что выходцы с Украины станут как таджики или узбеки, – «могу копать, могу не копать», – а это очень точно, потому что Украина была в свое время одной из наиболее технически развитых стран, именно там было все: электроника, космос, военные технологии, микробиология. Кто теперь этим будет заниматься – совершенно непонятно.

Школьники Запорожья, Мариуполя, Днепропетровска, Херсона и других русскоязычных городов, в результате тотального перевода системы образования на украинскую мову, также потеряют возможность полноценно развить в себе творческое начало.

Ведь думать, воображать, рефлектировать – всё это полноценно можно делать только на родном, привычном языке. В итоге они не смогут ничего анализировать, связно написать несколько предложений тоже станет большой проблемой. О таких науках как история я просто молчу – они не будут её знать ни в одной из версий. Но, вероятно, именно такие люди, Tabula rasa (чистая доска), и нужны современной украинской власти. Ведь такими гражданами гораздо проще манипулировать.

Получается, что те, кто инициирует эти реформы, они, видимо, сознательно уже в очередной раз вбили очередной гвоздь в крышку украинского образования. Мои поздравления, в принципе это неудивительно», – резюмировал Ольхин.

Ольхин Артем Борисович (род. 16 декабря 1981 года) — редактор сайта МИА «Новороссия», исполнительный секретарь Изборского клуба Новороссии, главный редактор журнала «Новая Земля».

Источник: https://nstarikov.ru/novyj-zakon-garantiruet-katastrofu-obrazovanija-112397