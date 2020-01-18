Ной был кабиром. Тайная Доктрина. Том II.

Не имеет особого значения, кто обучил людей земледелию, была ли то Изида или Церера – Кабирия или же Кабиры, но весьма важно предотвратить захват фанатиками всех фактов в истории и легендах и помешать им нагромоздить их искажения истины истории и легенд на одного человека. Ной есть миф наряду со многими другими или же тот, легенда о котором была основана на предании о Кабирах или Титанах, как учили это в Самофракии; потому он не может быть монополизирован ни евреями, ни христианами. Если же, как старался доказать это Фабер, ценою стольких знаний и исследований. Ной был Атлантом и Титаном, а семейство его было Кабирами или благочестивыми Титанами и т. д., – то библейская хронология рушится под своею собственною тяжестью и вместе с нею все Патриархи – допотопные и до-атлантические Титаны. Как теперь было найдено и доказано. Каин есть Марс, Бог Мощи и Зарождения и первого (полового) пролития крови [910]; Тувал-Каин есть Кабир, «наставник каждого мастера в медном и железном ремесле»; или – если кому это больше нравится – он тождественен с Гефестом или Вулканом. Иавал также заимствован у Кабиров, наставников по земледелию, «тех, кто имеет скот», Иувал также «отец всех, играющих на гуслях и свирели», он или они построили лиру для Кроноса и трезубец для Посейдона. [911]

История или «басни» о таинственных Телкинах – басни, являющиеся отзвуком всех архаических событий в наших Эзотерических Учениях – дают нам ключ к началу генеалогии Каина в третьей главе Книги Бытия; они также раскрывают причину, почему римско-католическая церковь отождествляет «проклятую кровь» Каина и Хама с колдовством и делает ее ответственной за Потоп. Не были ли Телкины – возражают нам – таинственными кузнецами Родоса; теми, кто первые стали сооружать статуи Богов, снабжать их доспехами, а людей – магическими искусствами? И разве не были они уничтожены Потопом по приказу Зевса, так же как были истреблены Канаиты по велению Иеговы?

Телкины просто Кабиры и Титаны в другой форме. Они также и Атланты. Дешарм говорит:

«Подобно Лемносу и Самофракии, Родос, месторождение Телкинов, есть остров вулканического образования». [912]

Предания утверждают, что остров Родос внезапно поднялся из моря после того, как он был затоплен Океаном. Подобно Самофракии Кабиров, он связан в памяти людей с легендами о Наводнении. Так как достаточно было сказано по этому вопросу, то на время он может быть отставлен.

Но мы можем добавить еще несколько слов о Ное, еврейском представителе почти всех языческих Богов, в том или ином аспекте. Песни Гомера содержат в поэтической форме все позднейшие легенды о Патриархах, которые все являются сидеральными, космическими и числовыми символами и знаками. Попытка разъединить две генеалогии Сифа и Каина [913] и дальней шая, одинаково бесполезная, попытка показать их настоящими историческими личностями, повела лишь к более серьезным исследованиям в историю прошлого и к открытиям, повредившим навсегда предполагаемое откровение. Например, раз тождественность Ноя с Мельхиседеком установлена, то дальнейшая тождественность Мельхиседека или Отца Садика с Кроносом-Сатурном также становится доказанной.

Что это так, легко может быть доказано. Ни один из писателей-христиан не отрицает это. Бриан [914] разделяет мнение всех тех, кто полагает, что Сидик или Садик был Патриархом Ноем и также Мельхиседеком; и что данное ему имя Садик соответствует характеру, приданному ему в Книге Бытия. [915]

«Он был קידצ, Садик, справедливый и совершенный человек своего поколения. Все науки и все полезные искусства приписывались ему, и через его сыновей они были переданы следующим поколениям». [916]

Именно Санхуниафон оповещает мир, что Кабиры были Сынами Сидика, или Зедека (Мельхи-зедек). Правда, что это сообщение, дошедшее до нас через «Prepa ratio Evangelica» Евсевия, должно рассматриваться с некоторою долею подозрения, ибо более чем вероятно, что он так же обошелся с трудами Санхуниафона, как и с Синхроническими Таблицами Манефо. Но допустим, что отождествление Сидика, Кроноса или Сатурна с Ноем и Мельхиседеком основано на одной из благочестивых гипотез Евсевия. Примем это как таковую вместе с характеристикой Ноя, как справедливого человека, и его предполагаемым двойником, таинственным Мельхиседеком, «царем Салема и священнослужителем высочайшего Бога», по «его собственному чину» [917], и, наконец, увидев, чем были все они астрономически, психически и космически, посмотрим теперь, чем стали они с точки зрения раввинов и Каббалы.

Говоря об Адаме, Каине, Марсе и т. д., как об олицетворениях, мы видим, что автор «The Source of Measures» возвещает наши са мые эзотерические учения в своих каббалистических исследованиях. Так он говорит:

«Итак, Марс был Богом рождения и смерти, зарождения и уничтожения, хлебопашества и строительства, скульптуры или тесания камней и архитектуры … одним словом, всего, что вмещается в наше английское слово ИСКУССТВА. Он был первичным принципом, разложившимся при изменении на два противоположных начала для размножения. Астрономически он также [918] занимал отправную точку дня и года, место нарастания силы их– созвездия Овна, а также место их смерти – созвездие Скорпиона. Он занимал дом Венеры и дом Скорпиона. Он, как рождение, был Добром; как смерть, был Злом. Как добро, он был Свет, как Зло, он был ночь. Как добро, он был мужчина; как зло, он был женщина. Он поддерживал кардинальные точки Света и как Каин, или Вулкан [919], или Pater Sadic, или Мельхиседек, он был владыкою эклиптики или равновесия, или линии уравновешивания, и потому он был «Справедливым». Древние утверждали о существовании семи планет или великих богов, исшедших из восьми, а Pater Sadic, Справедливый или Праведный, был Владыкою восьмого, нашей «Mater Terra». [920]

Это достаточно объясняет их функции, после того как они были деградированы, и устанавливает их тождественность.

Так как было доказано, что Потоп Ноя, в своем дословном описании и в пределах библейской хронологии, никогда не существовал, то благочестивое, но весьма произвольное предположение епископа Кумберлэндского должно последовать за этим Потопом в царство вымыслов. Действительно, каждому бесстрастному наблюдателю покажется довольно фантастичным, если ему скажут, что:

«Существовали две различные расы Кабиров: первая – состоявшая из Хама и Мизраима, которых он представляет себе как Юпитера и Дионисия Мна сейского; вторая – из детей Сима, которые суть Кабиры Санхуниафона, тогда как отец их, Сидик, является, следовательно, Симом Писаний». [921]

Кабиримы, «Мощные Существа», тождественны с нашими первоначальными Дхиан-Коганами, с телесными и бестелесными Питри и со всеми Правителями и Наставниками первичных рас, о которых говорят, как о Богах и Царях Божественных Династий.

Источник: https://bookitut.ru/Tajnaya-doktrina-Tom-II.59.html