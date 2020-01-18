Когда Чикатило стал „элитой”?

Этот кружок неразлучных «рукопожатых» имеет в их мышлении статус сверхчеловеков, альфы и омеги бытия, базовой целью всего мироздания.

Благом экономики и человечества, истории и мироздания, и чего угодно гайдаровские форумы признают захват всего и вся в руки узкого круга своей тусовки.

У экономики выделяются три приоритета: захватный, утилизирующий и истребительный. Давайте подробнее их рассмотрим.

​У дегенеративной позиции гайдаровских форумов, как и гайдаровских реформ, с которых эти форумы начались, есть очень глубокие основания во мраке подсознания . Регулярно читая от «экономистов» гайдаровского призыва, что нужно, а что не нужно, мы совершенно однозначно можем обобщить их представления о жизни. Чего они, собственно, добивались в начале 90-х и сейчас добиваются? Это же не тайна и не размытая неопределённость. Гайдаровский курс совершенно ясен, очевиден, вполне описуем в чётких формулах. У него есть с 1991 по наши дни неизменные базовые цели, и их три. Возьмите любой их документ, проверьте меня, в наши дни нельзя верить на слово! Возьмите резолюции нынешнего гайдаровского форума, или пять лет назад, или интервью покойного Е.Т. Гайдара – И ПРОВЕРЬТЕ МОИ ВЫВОДЫ!



Мысля таким образом (в исступлённой психопатии патологического эгоизма) гайдаровские экономисты мечтают передать друг другу все мыслимые и немыслимые активы, источники благ.

Или забрать их себе, любимым, что, в сущности, то же самое. Их взаимное дарение друг другу означает, что они назначают друг друга миллиардерами, владыками жизни и всякого дыхания, собственниками всего, что только есть на Земле.

Мотивация повторяется из года в год: узкий круг гайдаровцев называет себя «эффективными собственниками», «гениальными экономистами», и вообще гениями по схеме басни «кукушка и петух». Они единственные прогрессивные, остальные люди – ноль, а пытающиеся их кружку противодействовать – регрессивные выродки и мракобесы, умственно и нравственно отсталые недочеловеки.

Они постоянно, меняя только слова – говорят об этом. Но, поскольку они не только об этом говорят, но и верят в это (что кроме их кружка нет достойных, и просто людей нет) – все программы сводятся к тому, чтобы их узкому кругу, закрытому клубу – отдали всё, навсегда, без ограничений и условий. Только в этой передаче – счастье и будущее, а без неё – ни счастья, ни будущего нет.

Передача активов должна быть полной и безоговорочной: если у кого-то, кроме них, на руках остаётся какое-то имущество, производительные силы, ресурсы – это «половинчатые реформы», «непоследовательность курса» и «топтание на месте».

2. Утилизирующий приоритет.

Всё в мире существует только для удовлетворения прихоти клуба друзей Егора Гайдара, узкого круга приватизаторов. Люди, не вошедшие в эту либеральную тусу – делятся на инструменты и мусор.

Инструменты должны быть лишены всех человеческих прав. Что и логично – ведь они инструменты, механизмы, им ли с хозяевами спорить? Разве хочется вам, чтобы ваша кофемолка или газонокосилка с вами споры заводила?

Абсолютное бесправие всех за пределами касты «элиты приватизации» – это и есть утилизация трудовых ресурсов и резервов.

Суть в том, что если человекообразное существо им для чего-то может быть полезно – оно должно это делать без всяких условий, претензий и возражений с его стороны. За это ему «эффективные собственники» оставляют жизнь.

Естественно (для экономистов гайдаровского форума), что жизнь человека-орудия существует не для него самого!

Глупо рассуждать, что ему нужно или хочется.

Обсуждать нужно только то, чего от него нужно хозяевам!

Ведь не для собственного счастья, а для их счастья он появился на свет и ему сохраняют жизнь!

3. Истребительный приоритет.

Им нужны далеко не все ныне живущие двуногие. Из их отношения к тем, кто им нужен (как к инструментам) понятно и их отношение к тем, кто кажется им лишним.

Они теперь уже совершенно открыто говорят о миллионах и десятках миллионов «лишних людей» – хотя, если копнуть старую прессу, то и покойный Е.Гайдар никогда не скрывал, что люди бывают «нужными» и «лишними».

Но человек же не может быть лишним для самого себя! Для своей мамы или папы, для своих детей, родственников… Для кого же может быть лишним человек? Только для тех, кто присвоил себе статус земных богов, дарующих и отнимающих жизнь своим «говорящим орудиям».

Гайдаровская экономика – это не только требование всевластия и полной безнаказанности «своих» и окончательного бесправия им «чужих». Кроме этих двух, устойчиво повторяемых требований к власти, которые они называют «реформами» и «модернизацией», у них не менее устойчиво и третье требование.

Это требование перестать тратить ресурсы на им «лишних». Они искренне недоумевают: если человек для них, любимых, совершенно бесполезен и ни в каком качестве им не нужен – зачем тогда ему жить?! Раб – понятно, он для дела нужен, лишь бы права не качал и человеком себя не воображал, а так – пусть живёт.

Но рабов же им нужно ограниченное количество, остальные-то людишки зачем?! Лишние для них люди, которым они не могут придумать полезного для них применения, жрут пищу, сжигают топливо, тратят на своё существование невосполнимые ресурсы планеты, тяжким бременем лежат на экологии и т.п.

И добро бы от них был какой-то толк, утилитарная польза сверхрасе «экономистов» а то ведь зря (с точки зрения интересов гайдаровцев) небо коптят!

Отсюда и требования к реформаторам: одних лишить всех прав, а других и вовсе жизни. Или, хотя бы, возможности размножаться! Если уж гайдаровцы обречены терпеть тех «лишних», которые уже родились, то можно хотя бы новых сверх потребности круга божеств не плодить?!

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В каждой речи, в каждом репортаже с гайдаровского форума снова и снова, навязчиво повторяются эти их три базовых идеи. Это патологически-зашкаливающее «чувство собственного величия», мания собственной сверхзначимости, далее – рабовладельческое презрение к работающим, и далее – геноцидная ненависть к безработным.

Вооружённые этой методологией, вы легко любую речь гайдаровского экономиста разделите на три смысловых блока:

- что в их ненасытные ручонки ещё нужно отдать, сверх уже отданного;

- как ужесточить дисциплину, закрутить гайки у персонала;

- как сократить население, чтобы «запасных» у бесправного персонала не было бы так много, как сейчас.

Вокруг этих трёх сверхценных (в психиатрическом смысле, т.е. маниакальных) идей и крутится уже 30 лет гайдаровская мутотень. Ежегодные гайдаровские форумы так никакой четвёртой идеи выдавить из себя не смогли.

Там всё муссируется вокруг трёх тезисов: как бы нам, любимым, добавить ещё прав и возможностей, как бы всех остальных ловчее взять за жабры, и как бы сократить народонаселение в России, а лучше – вообще в мире.

Почему в мире?

Да потому что гайдаровские форумчане себя от мирового либерализма не отделяют! Они – одна дружная семья с американскими, европейскими, да хоть австралийскими либералами!

О чём они всегда говорят?

Послушайте их, не веря мне на слово:

-Или о том, как мало ещё им, креативному классу, отдали.

-Или о том, как много ещё у других не отобрано.

-Или о том, как много ещё живёт тех, кому и вовсе жить незачем.

В трёх этих темах и заключается, по мнению Гайдара и его друзей-приватизаторов всё содержание экономической науки. И политики заодно.

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Мы имеем дело с людьми одержимыми (возможно – бесоодержимыми), людьми с маниакальным эгоизмом, не только не желающими, но уже и не умеющими замечать что-то кроме своих узких интересов.

И на этом можно было бы поставить точку, если бы…

Главный-то вопрос ведь не в том, кто они такие.

А в том – как они стали «капитанами экономики», как получили в свои ручонки такую власть, почему, нисколько не скрывая своего хищного, патологического эгоизма и нарциссизма они столько лет у руля, а их форум – вроде как престижен в среде экономистов?!

Этот вопрос куда сложнее диагностики нутра Гайдара и его команды.

Почему страна терпит людей, для которых:

-Истиной – являются они сами и их субъективное мнение.

-Добром – удовлетворение их капризов, а злом – их неудовлетворение.

-Целью и результатом – только личные комфорт и безразмерное обогащение? Причём любой для «смертных» ценой?

-Смысл жизни и вселенной – в их персональном возвеличивании, персональном всемогуществе, безнаказанности – и ни в чём ином?

Они психически больные люди – но разве общество, в котором они правят бал – здоровое?!

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Вернёмся к началу статьи: у дегенеративной позиции гайдаровских форумов, как и гайдаровских реформ, с которых эти форумы начались, есть очень глубокие основания во мраке подсознания – начали мы с вами.

Известный факт из «Клуба Кинопутешественников»: если высадить козу на маленький зелёный островок в океане, то коза там всё сожрёт, и превратит островок в мёртвую скалу. Об этом даже мультфильмы снимали в СССР!

Это я ставлю вопрос ребром: что делает человека социальным? Он же может быть, и вести себя – как асоциальное существо. Часто и ведёт: выражение «асоциальный элемент» не сходит с уст. Если есть в обществе таковой, значит, есть и иной: ответственные люди.

Что делает человека социальным или асоциальным типом?

Почему человек стал способен на определённых стадиях своей видовой истории жить в обществе и развивать общество? И что случится, если вместо этого он примется просто жрать и утилизировать общество в котором живёт?

Это же не праздные вопросы грани между социальной ответственности и асоциальным поведением! Это едва ли не главные вопросы!

Асоциальному поведению предшествует асоциальное мышление – думаю, это всем ясно.

Прежде чем украсть, убить, разрушить, испортить – человек сперва думает об этом, убеждает себя, обосновывает для себя правоту своих действий, мотивируется тем или иным образом.

Для того, чтобы выдумать такие разрушительные реформы, как в 90-х годах, пустив по ветру труд и ценности стольких поколений в пьяном кураже осатаневших «собственников» – надо было пройти долгий и снаружи незаметный путь внутреннего духовного разложения, причём не у одного, исключительного в своей испорченности человека, а у огромной массы, которые в своей хищной асоциальности стали вдруг единомышленниками.

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Позиция о собственной сверхценности, об утилизации и вырезании излишков рабского населения – не представляется приватизаторам:

- ни злодейством,

- ни позором,

- ни сколь-нибудь предосудительным явлением.

Позиция описанных выше трёх приоритетов «мир наш и всё в нём только нам» – представляется им совершенно естественной и вполне конструктивной. Нет никакой натужности, с которой делают зло злодеи у Достоевского. Наоборот, очевидно искреннее убеждение, что «на нашем месте так поступил бы каждый».

Откуда оно взялось?

То есть злодеи не только не пытаются скрыть из страха или спрятать от стыда своё злодейство, но наоборот – гордятся им, выставляют напоказ, подчёркивают своё авторство. Они не видят «состава зла» в своих действиях – как полинезийские женщины не видели ничего предосудительного в распутстве, чем очень удивляли английских моряков[1].

Это иной тип психики – чего многие наши товарищи ещё не поняли.

Это иная система координат у мыслительной деятельности.

Скажем так: НЕТРАДИЦИОННАЯ.

Есть нетрадиционные формы секса, а есть нетрадиционные формы мышления. Такая духовная содомия, в которой зло и добро меняются местами, как мужчина и женщина в гомосексуализме.

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Психика устроена так, что конкретные сигналы (раздражители) в ней согласуются в обобщёнными базовыми установками. Текущая ситуация соизмеряется с эталонной – в чём и состоит, собственно, процесс мышления. По крайней мере абстрактного, того, что свыше инстинктов организма.

Есть некий общий принцип, с которым нужно состыковать то, с чем вы непосредственно в быту столкнулись. Работа по стыковке принципов и ситуаций не проще, чем стыковка кораблей в космосе, и такая же опасная.

Если, например, случай сочтён уникальным, и человек не в состоянии отыскать регулирующий данный класс случаев принцип, то это снимает и всякую ответственность, и чувство вины и алгоритм порядка действий.

-Я не знал, как реагировать в такой ситуации! – частенько говорит даже очень принципиальный человек.

А почему он так говорит?

А потому что у нас в голове заложены образцы поведения на отработанные ситуации и случаи. Единый принцип объединяет необозримое количество конкретных ситуаций, если они одного типа.

Заповедь «не укради» предполагает, что не украдёшь у 1-го встречного, 2,3, …N-ного. Этот ряд, подпадающий под заповедь, можно в принципе считать бесконечным.

Состыковка возможностей, открытых текущей практикой и принципов-обобщений требует классификации явлений, для чего люди придумали логику и другие науки. Алгебра и правоведение, в сущности, действуют одинаково: создают общую формулу, в которую можно подставить любое число. Миллионы конкретных случаев сводятся в типологическое родство и в итоге предстают как одно и то же преступление (по принципу подобия, игнорирующего уникальность деталей).

Для этого нужна система отделения главного от второстепенного. То есть иерархия ценностей. Как иначе понять, что подобие у двух случаев (убийство человека) в данном случае важнее, чем отличия (в одном случае ножом, в другом задушили подушкой)? Можно же увлечься именно различиями, уникальностями, что и делают рыночники, которые экономические орудия убийства не считают орудиями убийства.

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Но самое главное: описанные мной сложности простым человеком не осмысляются. Схема в голове действует автоматически, человек далеко не всегда понимает её суть. Человек попадает в определённую ситуацию, отыскивает в голове у себя соответствующий ей эталонный принцип, и далее применяет абстракцию к конкретике.

-Если не настроен вообще воровать – то не буду воровать сегодня у Иванова.

-Если, наоборот, живу воровством – то возможностью украсть конкретно сегодня конкретно у Иванова воспользуюсь.

Такого рода мыслительные операции производит любой, даже совершенно неграмотный вор – или не-вор. Но, естественно, неграмотный вор не поймёт нашей терминологии, как герой Мольера не знал, что говорит прозой.

Машинка мысли работает, а как она работает – малограмотный не понимает до конца.

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Человеческий разум складывался очень долго и очень драматично, из реакций и абстракций, сплав которых вырабатывал «мемы» – полезные и нелепые. В реакции инстинкта нет разделения на причину и следствие, на посылку и умозаключение. Инстинкт содержит в себе сразу и начало, и конец.

В абстракции изначальный посыл и конечное умозаключение разделены. Человек вначале выступает как приёмник – принимая новое. Затем как архив – отыскивая старое, к котором новое следует положить. В итоге выступает архиватором – превращает новое впечатление в часть старого багажа знаний.

Значит, в процессах абстрактного мышление неизбежно присутствует доказательный элемент. Инстинкт не нужно доказывать. Не нужно с пеной у рта убеждать множеством неотразимых аргументов кроликов или хомяков сношаться. Как, впрочем, и спрашивать у кроликов аргументов – зачем они это делают. Они не знают. Они не доказывали для себя необходимость секса с самкой. Эта необходимость накатывает на них наваждением в положенный срок – а потом исчезает, они не знают куда, до следующего брачного периода.

Если маньяк и монстр, эгоист-мегаломан, одержимый манией величия и жаждой крови, родился в нормальном, здоровом обществе – он попадёт или в тюрьму, или в сумасшедший дом, или под расстрел.

Если такой монстр родился в обществе нездоровом, с расшатанной социопсихикой, то вполне вероятно, что он использует тьму и смуту в головах масс, чтобы возглавить их, стать бизнес-элитой и политической-элитой.

Почему иногда появляются серийные маньяки – это тайна психиатрии и медицины.

Почему маньяки иногда становятся во главе общества – это уже тайна социологии и политологии.

И эту тайну мы раскроем в следующей статье нашего цикла…

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

[1] Для полинезийки переспать с мужчиной так же просто, как для европейской женщины вступить с ним в беседу, ответить на его вопрос. – писали они в воспоминаниях. –Это самые доступные женщины на Земле

В. Евлогин



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