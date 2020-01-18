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Ким Чен Ын 2019

16:13. 18 января 2020 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Документальный фильм северо-корейского телевидения о деяниях Ким Чен Ына в 2019 году.
Фильм на корейском языке, что не мешает оценить уникальный видеоряд и пафос диктора, которая более двух часов рассказывает о том, чем занимался младший Ким в прошлом году.



Фрагмент посещения женского военного коллектива уже стал хитом.



А как ты провел 2019-й год?!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5577187.html

Метки: Видео, документальное кино, ким чен ын, кндр, северная корея

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