Чижевский: человек, связавший Вселенную воедино (Д. Перетолчин, Е. Звонова)
В чем был передовой подход к науке и к познанию Александра Леонидовича Чижевского, в чем его актуальность в связи с современным научным мировоззрением. Каким был сам Чижевский – философ, изобретатель, поэт и художник, создатель гелиобиологии, человек, которого называли “Леонардо да Винчи XX века”. Об этом и многом другом беседуют ведущий Дмитрий Перетолчин и доктор философских наук Екатерина Звонова.
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Не смотря плюс. Чижевского увидел куда больше, чем его современники.