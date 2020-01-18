Чижевский: человек, связавший Вселенную воедино (Д. Перетолчин, Е. Звонова)

В чем был передовой подход к науке и к познанию Александра Леонидовича Чижевского, в чем его актуальность в связи с современным научным мировоззрением. Каким был сам Чижевский – философ, изобретатель, поэт и художник, создатель гелиобиологии, человек, которого называли “Леонардо да Винчи XX века”. Об этом и многом другом беседуют ведущий Дмитрий Перетолчин и доктор философских наук Екатерина Звонова.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6_lXgIIJ9es