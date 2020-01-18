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Человек – Божественная структура или биоробот?

13:51. 18 января 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Вопросы к семинару Алексея Орлова из серии “Родовая Нить. Как жить без страха, стать хозяином своей жизни” который состоится 1 февраля 2020 года в Москве.

Человек – это Божественная структура или биоробот?
• Что такое или кто такой человек?
• Человек и его возможности в этом мире.

Приглашение на семинар. https://youtu.be/Pc02jtMJyFc
Происхождение мироздания. https://youtu.be/PqTYg-nh0k8
Магия нашей жизни. https://youtu.be/ELFCP7ouULM
Человек – Божественная структура или биоробот? https://youtu.be/fce2dtD_9Fc
Может ли человек управлять своим телом? https://youtu.be/KKAmvt88Vk8

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fce2dtD_9Fc

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