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Художники против историков!

09:41. 17 января 2020 671 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Художники против историков! „Ядерная зима” 19 века?



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4839743.html

Метки: вольнодумец, загадки, история, климат, Культура, природа, Россия

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