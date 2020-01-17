Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2020

Штаб «Операции объединённых сил» сообщил об очередной потере на Донбассе.

Вину за случившееся украинские боевики традиционно свалили на «российские оккупационные войска» и безжалостных «террористов Путина».

«Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединённых сил погиб. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет», — заявили в штабе «ООС».

Как стало известно, погибшего вчера на Донбассе карателя звали Игорь Химичук, он служил старшим солдатом в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Чёрных запорожцев.

Информацию о его гибели на своей странице в соцсети разместил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

«Вчера, 16 декабря, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, который был допущен к исполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Чёрных запорожцев, старший солдат Игорь Химичук», — написал Бунечко.

Также стало известно о гибели ещё одного карателя, который воевал в составе националистического полка «Азов». Боевика звали Максим Трикоз («Войдан»). Известно, что он 1 сентября 2015 года примкнул к убийцам из «Азова» в качестве «волонтёра-инструктора».

«Азовцы» пишут, что погибший «Войдан» хорошо управлялся с холодным оружием, а также разбирался в других видах вооружения. Говорят, что зарекомендовал себя «ответственным и дисциплинированным, был харизматичным, культурным и высокоинтеллектуальным», любил путешествия по Украине.

Правда, на Донбасс он прибыл явно не из любви к путешествиям или в поисках новых культурных впечатлений. Приехал убивать, но что-то пошло не так…

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