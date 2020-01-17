Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2020
- 19:51 Молодежь ЛНР почтила память героев “Молодой гвардии” в 77-ю годовщину их гибели.
- 19:22 Разведка ДНР располагает данными о поставках в Донбасс боеприпасов из Болгарии.
- 17:05 “Дневники политзаключенного” – автор книги “90 дней в плену” об украинском плене.
- 16:29 Украина снизила возраст призыва из-за низкой укомплектованности ВСУ.
- 14:48 «Чёрный запорожец» и высокоинтеллектуальный каратель из «Азова» убиты на Донбассе (ФОТО).
- 04:11 Донбасс: в «смертельном бою» на полигоне каратели поубивали и ранили друг друга — сводка ЛНР (ВИДЕО).
Молодежь ЛНР почтила память героев “Молодой гвардии” в 77-ю годовщину их гибели
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Разведка ДНР располагает данными о поставках в Донбасс боеприпасов из Болгарии
Сотни снарядов для гаубиц и минометов крупного калибра из Болгарии поступят на вооружение украинских силовиков в Донбассе. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ДАН.
Басурин в этой связи не исключил усиления интенсивности огня по территории ДНР с применением указанных видов боеприпасов.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
“Дневники политзаключенного” – автор книги “90 дней в плену” об украинском плене
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украина снизила возраст призыва из-за низкой укомплектованности ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Чёрный запорожец» и высокоинтеллектуальный каратель из «Азова» убиты на Донбассе (ФОТО)
Штаб «Операции объединённых сил» сообщил об очередной потере на Донбассе.
Вину за случившееся украинские боевики традиционно свалили на «российские оккупационные войска» и безжалостных «террористов Путина».
«Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединённых сил погиб. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет», — заявили в штабе «ООС».
Как стало известно, погибшего вчера на Донбассе карателя звали Игорь Химичук, он служил старшим солдатом в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Чёрных запорожцев.
Информацию о его гибели на своей странице в соцсети разместил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
«Вчера, 16 декабря, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, который был допущен к исполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Чёрных запорожцев, старший солдат Игорь Химичук», — написал Бунечко.
Также стало известно о гибели ещё одного карателя, который воевал в составе националистического полка «Азов». Боевика звали Максим Трикоз («Войдан»). Известно, что он 1 сентября 2015 года примкнул к убийцам из «Азова» в качестве «волонтёра-инструктора».
«Азовцы» пишут, что погибший «Войдан» хорошо управлялся с холодным оружием, а также разбирался в других видах вооружения. Говорят, что зарекомендовал себя «ответственным и дисциплинированным, был харизматичным, культурным и высокоинтеллектуальным», любил путешествия по Украине.
Правда, на Донбасс он прибыл явно не из любви к путешествиям или в поисках новых культурных впечатлений. Приехал убивать, но что-то пошло не так…
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Донбасс: в «смертельном бою» на полигоне каратели поубивали и ранили друг друга — сводка ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.
Нам продолжает поступать информация о низком морально-психологическом состоянии военнослужащих ВСУ в зоне проведения «операции объединенных сил» в связи с появившейся утечкой информации из штаба «ООС» о переносе сроков плановой замены подразделений.
14 января двое военнослужащих 59 бригады в районе н. п. Троицкое после употребления спиртного с оружием самовольно покинули подразделение. В городской больнице города Счастье от интоксикации алкоголем 12 января скончался военнослужащий 46 бригады ВСУ.
Указанные факты тщательно скрываются командирами бригад.
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Небоевые потери, ставшие регулярными в рядах ВСУ, по-прежнему пополняют список чрезвычайных происшествий, скрываемых командным составом в зоне «ООС».
Так, 15 января в ходе занятий по огневой подготовке с военнослужащими 93 бригады в результате неудовлетворительной подготовки к проведению занятий и недостаточного опыта руководителей стрельб получили ранения трое военнослужащих, один из которых скончался по дороге в лечебное учреждение.
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