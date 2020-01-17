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Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2020

18:41. 17 января 2020 182 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Молодежь ЛНР почтила память героев “Молодой гвардии” в 77-ю годовщину их гибели


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Разведка ДНР располагает данными о поставках в Донбасс боеприпасов из Болгарии

Сотни снарядов для гаубиц и минометов крупного калибра из Болгарии поступят на вооружение украинских силовиков в Донбассе. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ДАН.

«По данным нашей разведки, командование 128-й отдельно горно-штурмовой бригады ожидает поставки артиллерийских боеприпасов производства Вазовского машиностроительного завода (Болгария): 240 снарядов калибром 122 мм для гаубиц Д-30 и 80 мин калибром 120 мм мин для миномета М-120», — сказал замначальника.

Басурин в этой связи не исключил усиления интенсивности огня по территории ДНР с применением указанных видов боеприпасов.

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Украина снизила возраст призыва из-за низкой укомплектованности ВСУ


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«Чёрный запорожец» и высокоинтеллектуальный каратель из «Азова» убиты на Донбассе (ФОТО)

«Чёрный запорожец» и высокоинтеллектуальный каратель из «Азова» убиты на Донбассе (ФОТО) | Русская весна

Штаб «Операции объединённых сил» сообщил об очередной потере на Донбассе. 

Вину за случившееся украинские боевики традиционно свалили на «российские оккупационные войска» и безжалостных «террористов Путина».

«Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединённых сил погиб. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет», — заявили в штабе «ООС».

Как стало известно, погибшего вчера на Донбассе карателя звали Игорь Химичук, он служил старшим солдатом в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Чёрных запорожцев.

Информацию о его гибели на своей странице в соцсети разместил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

«Вчера, 16 декабря, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, который был допущен к исполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Чёрных запорожцев, старший солдат Игорь Химичук», — написал Бунечко.

Также стало известно о гибели ещё одного карателя, который воевал в составе националистического полка «Азов». Боевика звали Максим Трикоз («Войдан»). Известно, что он 1 сентября 2015 года примкнул к убийцам из «Азова» в качестве «волонтёра-инструктора».

«Азовцы» пишут, что погибший «Войдан» хорошо управлялся с холодным оружием, а также разбирался в других видах вооружения. Говорят, что зарекомендовал себя «ответственным и дисциплинированным, был харизматичным, культурным и высокоинтеллектуальным», любил путешествия по Украине.

Правда, на Донбасс он прибыл явно не из любви к путешествиям или в поисках новых культурных впечатлений. Приехал убивать, но что-то пошло не так…

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«Чёрный запорожец» и высокоинтеллектуальный каратель из «Азова» убиты на Донбассе (ФОТО) | Русская весна

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Донбасс: в «смертельном бою» на полигоне каратели поубивали и ранили друг друга — сводка ЛНР (ВИДЕО)

Донбасс: в «смертельном бою» на полигоне каратели поубивали и ранили друг друга — сводка ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.

Нам продолжает поступать информация о низком морально-психологическом состоянии военнослужащих ВСУ в зоне проведения «операции объединенных сил» в связи с появившейся утечкой информации из штаба «ООС» о переносе сроков плановой замены подразделений.

14 января двое военнослужащих 59 бригады в районе н. п. Троицкое после употребления спиртного с оружием самовольно покинули подразделение. В городской больнице города Счастье от интоксикации алкоголем 12 января скончался военнослужащий 46 бригады ВСУ.

Указанные факты тщательно скрываются командирами бригад.

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Небоевые потери, ставшие регулярными в рядах ВСУ, по-прежнему пополняют список чрезвычайных происшествий, скрываемых командным составом в зоне «ООС».

Так, 15 января в ходе занятий по огневой подготовке с военнослужащими 93 бригады в результате неудовлетворительной подготовки к проведению занятий и недостаточного опыта руководителей стрельб получили ранения трое военнослужащих, один из которых скончался по дороге в лечебное учреждение.

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