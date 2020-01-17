Судьба России за изобретателями. Как разглядеть способности ребёнка?

На вопрос: «Можно ли научить изобретать?» — я категорически отвечаю: «Нет». Изобретателем надо родиться. И тогда встает педагогическая проблема — как выявлять тех, кто может изобретать?

РОЛЬ СЕМЬИ

…Как-то пришел в мою группу молодой инженер, но уже кандидат в мастера по шахматам. Я сформулировал ему сравнительно простую исследовательскую задачу: собрать примитивную радиотехническую схему и измерить по известной методике параметры созданного в нашей лаборатории материала. Результата, однако, не последовало ни через месяц, ни через два. Даю другое задание, полегче — опять тот же эффект… Через полгода пришлось его уволить. Знаю, что и на новом месте, связанном с техникой, от него толку тоже не было.

Выбор будущей специальности для ребенка и настройка его на нее — часто головная боль родителей, особенно если они начинают этим интересоваться, только когда ребенок оканчивает школу. Вспоминаю разговор с узбекским дехканином Ахмет-акой, отцом 7 детей, среди которых два сына кандидаты, а один доктор наук, четвертый — крупный мастер крестьянского дела, а дочери, все в отца, — сами теперь мудрые ханум в своих семействах. «Надо жить праведно, чтобы дети воспринимали такую жизнь как естественную, — утверждал Ахмет-ака, — быть другом детям, и если у кого из них появится нечто свое, то сдерживать надо только ненравственное».

Но как часто родители ломают индивидуальность ребенка своим пониманием счастья! В школьные годы в нашей компании будущих физиков была очаровательная татарочка Роза Габитова, увлекавшаяся, вопреки нам, ботаникой. Она смогла вырастить в суровых условиях Башкирии помидоры с громадными плодами. Родители заставили ее пойти в институт на учителя иностранного языка. Вырваться она смогла лишь выйдя замуж за выпускника сельскохозяйственного института, такого же энтузиаста-мичуринца.



Симфония изобретателю

Еще один пример. На фрязинском кладбище установлен памятник с выбитой музыкальной фразой из Шопена. Здесь покоится один из наших конструкторов электронных приборов. Еще в детстве он проявил интерес к музыке, но своеобразно — почему эта скрипка звучит лучше, чем другая. А мама и папа умучивали мальчишку до рвоты заниматься по классу скрипки, запихнули в музыкальную школу, мечтая о его артистической карьере. Но сын пошел в Киевский политехнический, чтобы разобраться в хитросплетениях колебаний. Нашел себя в сверхвысокочастотных.

Рискну сослаться на собственную родительскую практику. Я старался предоставлять ребенку полную самостоятельность, но… под строгим контролем. И никогда не давал готовых рецептов и ответов. Подтолкнуть к решению—пожалуйста, «спровоцировать» интерес — да! Но не подменять ребенка. Мне очень хотелось, чтобы дочь стала гуманитарием, но у нее проявились аналитические способности, она закончила заочную физтеховскую школу, затем факультет вычислительной математики МГУ, защитила диссертацию. А вот сына, наоборот, хотел видеть физиком-исследователем, но его тянуло к живой деятельности, конструкциям; сейчас он студент инженерностроительного института.

Мне удавалось не просто быть в курсе проблем своих детей, а как бы находиться среди их друзей. И оберегать от дурных и примитивных знакомых, жестко конкурируя с такими переключением внимания ребенка на более высокие интересы. Западную педагогику с предоставлением чаду возможности самому набивать себе крупные шишки считаю порочной.

Яблоко от яблони недалеко падает. Известны династии не только королей и политических деятелей, но и артистов, художников, военных, инженеров. Об изобретательских как-то не распространяются. Но мои собеседники-технари прослеживают наследственность в предках и потомках. Обращусь снова к своей семье — мой дед А. Е. Киселев имел двухклассное образование, но возводил избы без применения гвоздей (это ж надо, держать чертеж в голове со всеми размерами и допусками!), мой отец — штабной офицер, я — физик, дочь — математик, внук в 16 лет проявляет недюжинные способности к программированию. Налицо прямая линия.



Заслуженный изобретатель России В.С.Салуквадзе с внучкой Викой

Или вот, разговорился я с внучкой знаменитого изобретателя В.С.Салуквадзе. Она еще не изобретает технические устройства (пока!), но призналась, что общение именно с Виктором Самсоновичем предопределило ее поступление на Физтех. Кстати, Салуквадзе поведал мне, что он, заметив желание внучки посмотреть, что внутри у куклы, не поругал, а помог разломать игрушку, показывая девочке, как движутся шарнирчики. Тут сработали не только гены, но и умное, бережное отношение к возникающему в раннем возрасте интересу к техническому творчеству.

ВЫЯВЛЕНИЕ

Как разглядеть способности ученика? Знакомые педагоги во Фрязино дружно утверждают, что творческих ребят видно сразу, даже в младших классах. «У них глаза горят при решении нестандартных задач», — как-то заметила молодая учительница из школы № 2 И.Н.Антонова, кстати, аспирантка Педагогического университета, у которой тоже горят глаза, когда она говорит о своих талантливых учениках физико-математического класса.

Другой признак будущего творческого работника — он обязательно «почемучка». «Замучает вопросами», — ласково сетует Ю.Н.Лобов, руководитель кружка авиамоделизма при Центре детского творчества г.Фрязино. Отсюда необходимость привлечения высокообразованных специалистов для работы с такими детьми. Это и подвигнуло преподавателей-энтузиастов и аспирантов МФТИ вести занятия в заочной физико-технической школе в Долгопрудном. А вопросы у ребят порой находятся на очень профессиональном уровне. Я познакомился с докладами, представленными на Всероссийской конференции школьников в Физтехе в прошлом году. Знаете, некоторые восхищали и даже вызывали недоумение — зачем такому школяру институт? Доклад вполне можно переоформить в кандидатскую и успешно защитить.

Но ясно, просто «почемучка» — это еще не творческая личность. Будущему технику прежде всего нужна логика мышления, опирающаяся и на фантазию, и на запреты, которые диктует, например, знание закона сохранения энергии. У начинающего изобретателя наблюдается не поле вопросов «почему?», а цепочка их, ведущая к решению глобальной задачи.

Третий признак выявления будущих изобретателей России относится к области психологии и нравственности. Опытные педагоги заметили, что непоседа, шалун — это далеко не доказательство отсутствия технических способностей. Но из злого, забитого, трусливого, мелкого паскудника вырастает только паскудник большой, причем неважно — физик или лирик. Такой может быть попервоначалу и отличником.

В пятом классе (Баку, 1947 г.) ботанику нам преподавала пожилая учительница, оба сына у нее погибли на фронте. Однажды мой одноклассник, воспользовавшись ее полуслепотой, подложил ей на стул острую колючку. У меня до сих пор в ушах крик: «За что?!» Этот «изобретатель» потом не прославился ни в технике, ни в лирике.

УЧИТЕЛЯ И ПЕДАГОГИ

Россия всегда славилась не только талантливыми изобретателями, но и глубокой педагогической мыслью, основанной на гуманистических ценностях и традициях нашего народа. Стоит только вспомнить поучения своим потомкам князя Владимира Мономаха, предписания дворянским недорослям Петра Великого, фундаментальные идеи К. Д.Ушинского по «педагогической антропологии», работы А.С.Макаренко (воспитание трудом), В.А.Сухомлинского (нравственные категории личности) и т.д.

К этим истокам постоянно приходили мои собеседники — учителя, перебивающиеся нищенской зарплатой , но несущие в мире развала и разврата свой нравственный крест, подвижники, энтузиасты. Среди них не было лидеров современной педагогической мысли России, которые отличаются лишь ненавистью к нашему прошлому и поэтому упорно толкают нас на западный путь с его 12-летним образованием, кстати не всегда бесплатным, с бакалаврами-магистрами, сексуальным ориентированием и прочими «свободами». Вступать с ними в спор не считаю целесообразным, тем более — на страницах ИР. Сытый голодного не разумеет.

Именно голодные школьные учителя России выявляют и пестуют (в братском украинском языке есть более точное слово «кохают») наше техническое будущее. Так какие требования они предъявляют к себе и педагогике?



Естественная реакция на красивое решение

Нельзя исповедовать одну и ту же программу для разных регионов и разных детей, единомыслия вдоволь накушались в советское время. Но и абсолютно нельзя пустить набор знаний на самотек в разных школах, как это делается в американских. Поэтому-то США и вынуждены скупать чужие мозги. Некоторый минимум обязательных знаний ученику должен быть дан. Российский ученый и изобретатель, не знающий Пушкина, таблицу умножения и закон Ома, опирающийся лишь на компьютер и Интернет, если чего и добьется, то лишь на примитивном уровне.

Забавно, но если тезис об обязательном минимуме не вызывает сомнения у педагогов, с ним порой не соглашаются некоторые изобретатели, мол, избыток знаний сдерживает полет фантазии. Борьбе за знания были посвящены первые номера нашего журнала 1929 года, где, вопреки настроениям иных изобретателей, с позиций просвещения выступали выдающиеся ученые — Л.К.Мартенс, А.Н.Крылов, Г.М.Кржижановский…

Но привить таланту минимум знаний — условие необходимое, хотя и недостаточное. Талант индивидуален, и, следовательно, подходы должны быть индивидуальными.

Я и сам стараюсь относиться индивидуально к своим нестандартным ученикам. Однако педагогу для завоевания доверия юного дарования необходимо досконально, глубоко знать свой предмет. Иначе невозможно увлечь ученика красотой науки, романтикой создания техники. Не всем ведь, к сожалению, такое доступно. Директору одной из фрязинских школ И.П.Рудаменко это удается — он кандидат технических наук. У истоков физико-математического класса в школе № 1 Фрязино стояли академик Н.Д.Девятков, профессор В.С.Лукошков, конструктор электронных приборов Герой Социалистического Труда Л.А.Парышкуро. Сейчас внимательно относится к школам мэр наукограда, доктор технических наук В.П.Савченко (ИР, 96,11). Лицей для одаренных детей Дубны организовал выдающийся ученый Я.А.Смородинский, прочитать лекции этим детям не считают зазорным ведущие специалисты Института ядерных исследований. Неоднократно выступал перед школьниками Москвы заслуженный изобретатель РСФСР В.С.Салуквадзе. Так поступают не только в Москве, не только во Фрязино, не только в Дубне.

Но диву даешься — сколько вредоносных «новаций» обрушивают на подрастающее поколение. Родители учащихся и фрязинские преподаватели с негодованием отвергли указание высокого педагогического начальства и сексуально озабоченных дам из Госдумы о включении в учебный план уроков разврата и изобретательства в области использования резинотехнических изделий. «Обездоленные» таким образом дети в 1998 году дали 48 медалистов на 450 выпускников 11 -х классов, а в прошлом году — 53 медалиста на 427 выпускников.

ВОСПИТАНИЕ

Педагоги, воспитывающие будущих творцов новой техники, следуют важнейшей заповеди врачей — не навреди. Юный талант в технике не менее хрупок, чем в искусстве. Сколько изобретателей поздно пришли к творчеству из-за небрежного отношения к ним школьных учителей по физике и химии! Мне приходилось слышать даже такие экзотические объяснения нелюбви к школьному курсу физики: учительница приходила на уроки в рваных колготках или учитель непочтительно отзывался об отце ученика, пьянице.



Юрий Николаевич Лобов и будущий генеральный конструктор

Вполне уместна аналогия учителя технических дисциплин со спортивным тренером — не подвергать ученика непосильным нагрузкам, идти от простого к сложному. Учитель-историк по образованию, авиамоделист по призванию Ю.Н.Лобов сформулировал алгоритм воспитания талантливых технарей: сначала — делай как я, научись ремеслу; потом — сам придумай элемент, поработай с книгой, найди нужную информацию в справочнике и наконец — сам составь техническое задание, план его реализации, выполни задуманное… На последнем этапе обязательно возникает потребность в помощнике. Убежден, без воспитания коллективизма не обойтись. Снова оглянемся на спорт: отечественная хоккейная школа всегда славилась не только наличием в ней Бобровых, Харламовых и Якушевых, но и умением играть командой. Интересно, что бросок защитника под летящую шайбу с риском получить травму заслуживает похвалы, а при забивании шайбы вознаграждаются и автор гола, и тот, кто не пожадничал, а сделал передачу товарищу, находящемуся в лучшей позиции. В технике похоже: имеются и храбрые первопроходцы, и бескорыстные сотрудники, и осуществляющие последний бросок. И так же, как в спорте, но психологически много сложнее идет распределение вознаграждения и славы.

Исключительно важно укрепить у будущего изобретателя уверенность в себе. Она позволит не трусить в принятии решения. Я считаю, что начинающему технарю будет полезно обжечься, зажигая спичку, его разок-другой должно стукнуть электрическим током, но пусть «набор отрицательного опыта» будет под жестким приглядом учителя.

Ученику надо донести, что уверенность в себе — это не наглость, совать пальцы в розетку чревато. Он должен усвоить разницу между русским инженером и американским: если первый следует принципу «семь раз примерь, один раз отрежь», то второй прет «cut and try» («отрежь и опробуй»). Здесь явно противостоят работа ума и скорость получения результата.



Кандидат наук А. Б. Киселев и аспирантка И. Н. Антонова

Отметим еще одно отличие отечественных изобретателей от западных: у нас поддерживается соревновательность, у них — конкуренция. В соревновательности проявляются красота и индивидуальность талантов, отсюда не редкость дружба изобретателей, конкуренция же порождает жестокость и эгоизм.

Современная наука и техника в одиночку вообще не творится, так что либо сам выдумывай, пробуй, но по мелочовке, либо становись волком, обирающим в условиях рынка слабых, либо имей друзей, соратников, сподвижников.

Таким образом, в техническом творчестве нравственный фактор во многом является определяющим и в выявлении изобретения, и в становлении таланта, и в судьбе изобретателя, и в судьбе России.

Алексей КИСЕЛЕВ

Изобретатель и рационализатор 2000 №8