Справка по «закону о насилии над семьей»
На следующий день после Послания президента и неожиданной отставки правительства, состоялся Круглый стол, посвященный «закону о насилии над семьей». Именно так прозвали в народе пресловутый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который настойчиво лоббируют феминистки и активистки прозападных НКО.
На фоне основных идей президентского послания, а это Демография и Суверенитет, данный законопроект смотрится весьма странно.
Его принятие – вмешательство в дела семьи – приведет только к срыву планов государства по увеличению рождаемости, а его главными лоббистами являются люди, имеющие несколько паспортов или четкие связи с зарубежными государствами.
Обо всем этом я сказал в своем выступлении на круглом столе (видео будет чуть позже).
Пока же хочу представить вашему вниманию короткую справку, в которой ясно описаны все «прелести», глупости, юридические бессмысленности, включенные в «законопроект о насилии над семьей».
Покажите её тому, кто ещё не разобрался, не сложил свое отношение, а может быть, и запутался в эмоциях, которые нагнетают лоббисты разрушительного законопроекта.
Справка по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия
(далее – закон о СБН).
Суть всех вариантов законопроектов одна:
- Широкое понятие семейно-бытового («домашнего») насилия, включая «физическое, психологическое, экономическое» насилие.
- Ордер (предписание) «обидчику» о запрете приближения к пострадавшему и о выселении из жилья.
1. «Физическое насилие» по законопроекту включает «умышленные насильственные действия, причинившие … физическую боль и попытки такого насилия». Это – закон о полном запрете любых в т.ч. минимальных физических наказаний детей и даже попыток таких наказаний. (Стоит учесть: реальное физическое насилие уже запрещено КоАП и УК).
«Психологическое насилие» по законопроекту включает:
- «высказывание угроз совершения насилия по отношению к пострадавшему, его близким, знакомым, домашним животным» (т.е. родитель, сказавший в воспитательных целях непослушному ребенку: «Ты у меня получишь! », совершает насилие);
- «изъятие документов, удостоверяющих личность». Забрать паспорт у ребенка, желающего вопреки мнению родителей, совершить опасное путешествие, — насилие.
- «удержание имущества пострадавшего либо его родственников». Забрать у ребенка, просиживающего часами за компьютерными играми, планшет, подаренный ему на день рождения, — «насилие».
- «предъявление требований, не соответствующих возрасту и возможностям гражданина». Будет оцениваться субъективно органами власти и НКО, которые имеют право инициировать наказания за «насилие». Сюда могут попасть требования родителей к ребенку выполнять серьезные задания по спорту, музыке и т.п.
«Экономическое насилие» по законопроекту включает:
- любые «действия, вызывающие негативные материальные последствия для пострадавшего». Испортил какую-нибудь вещь сожительнице – все, «насильник».
- «запрет или создание препятствий во владении, пользовании общим имуществом». Муж включает громко телевизор, жена – против, — «насилие», можно вызывать полицию. И такие случаи были в западной практике – споры по поводу телевизора, которые могут привести к выдаче ордера.
- «принуждение к тяжелому … труду». Призыв к ребенку навести порядок дома или поработать на огороде – вписывается. Западная практика доказывает.
Семейные отношения превращаются – в отношения бизнес-партнеров, в которых за любой вещественный ущерб надо отвечать по всей строгости закона.
Если исключить из определения насилия по ПФЗ о СБН все то, что уже запрещено УК и КоАП, насилием становится «все, что кому-то не нравится».
2. Ордера.
За такое неадекватно определяемое насилие вводятся суровые санкции – сразу по факту насилия (или «попытки») незамедлительно должен быть выдан ордер (или «предписание»).
Ордер может выдать и полиция, и суд (по судебным – больше ограничений, но суть одна).
Суть ордера: запрет приближаться к пострадавшему, запрет предпринимать попытки выяснить место пребывания пострадавшего («преследование»); обязанность оплатить жилье пострадавшему, его консультирование, обязанность выселиться из жилья.
Инициатор ордера: любое лицо, сообщающее о факте СБН или его попытке. Ордер может быть выдан против воли пострадавшего, если полиция решит, что имеются причины, по которым пострадавший не может выразить согласие. Т.е., в отношении любых детей и женщин, ибо они по умолчанию будут считаться зависимыми.
Лица, имеющие право на защиту по ордеру: пострадавшие, а также любые третьи лица, «если имеются основания полагать, что нарушитель может причинить им моральный, физический, имущественный вред либо воспрепятствовать их законной деятельности, реализации прав, либо высказывает угрозы в их адрес».
Срок ордера полиции: до 2 мес. Но может быть вынесено неоднократно. Срок судебного ордера до 2 лет.
Срок на обжалование ордера: 3 дня. В нарушение Кодекса административного судопроизводства (по ст. 219 – 3 мес). Обжалование не приостанавливает действия ордера.
Давность «насилия» для выдачи ордера: в одной из версий законопроекта — 2 года с момента домашнего насилия, в последней версии – давность вообще исключена.
Примирение по делам: невозможно.
Презумпция невиновности: отсутствует. По факту заявления против обидчика принимается ордер против него, без проверки ситуации и без сбора доказательств. Как советует Модельный закон ООН: достаточно ссылки на то, что некто «чувствует себя небезопасно».
Лица, уполномоченные заниматься профилактикой: в т.ч. НКО и иные организации (не только некоммерческие). Бизнес будет провоцировать поиск клиентов. Бизнес будет сращиваться с госструктурами в целях «выявления СБН», которое заявлено как первое направление профилактики СБН. Коррупциогенная составляющая ПФЗ очевидна.
ВЫВОДЫ:
1) С точки зрения практики:
Закон о СБН – простой механизм завладения чужой собственностью, почва для отобрания детей из любых семей, для коррупции, провокация правового беспредела.
2) С научной точки зрения:
Происходит появление параллельного уголовного права, но без всех гарантий уголовного и административного процесса.
К принципам уголовного и административного производства относится «равенство перед законом и судом; презумпция невиновности; обеспечение права на защиту; состязательность сторон и свобода в предоставлении суду своих доказательств» и др.
Концепция профилактики СБН нарушает все базовые принципы уголовного и административного процесса, поскольку создан механизм внепроцессуального ограничения конституционных прав граждан (право на воспитание детей, неприкосновенности личности, собственности, свобода передвижения, презумпция невиновности) в обход УПК, КоАП».
Источник: https://nstarikov.ru/spravka-po-zakonu-o-nasilii-nad-semej-112377
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