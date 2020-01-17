Справка по «закону о насилии над семьей»

На следующий день после Послания президента и неожиданной отставки правительства, состоялся Круглый стол, посвященный «закону о насилии над семьей». Именно так прозвали в народе пресловутый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который настойчиво лоббируют феминистки и активистки прозападных НКО.

На фоне основных идей президентского послания, а это Демография и Суверенитет, данный законопроект смотрится весьма странно.

Его принятие – вмешательство в дела семьи – приведет только к срыву планов государства по увеличению рождаемости, а его главными лоббистами являются люди, имеющие несколько паспортов или четкие связи с зарубежными государствами.

Обо всем этом я сказал в своем выступлении на круглом столе (видео будет чуть позже).

Пока же хочу представить вашему вниманию короткую справку, в которой ясно описаны все «прелести», глупости, юридические бессмысленности, включенные в «законопроект о насилии над семьей».

Покажите её тому, кто ещё не разобрался, не сложил свое отношение, а может быть, и запутался в эмоциях, которые нагнетают лоббисты разрушительного законопроекта.

Справка по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия

(далее – закон о СБН).

Суть всех вариантов законопроектов одна:

Широкое понятие семейно-бытового («домашнего») насилия, включая «физическое, психологическое, экономическое» насилие. Ордер (предписание) «обидчику» о запрете приближения к пострадавшему и о выселении из жилья.

1. «Физическое насилие» по законопроекту включает «умышленные насильственные действия, причинившие … физическую боль и попытки такого насилия». Это – закон о полном запрете любых в т.ч. минимальных физических наказаний детей и даже попыток таких наказаний. (Стоит учесть: реальное физическое насилие уже запрещено КоАП и УК).

«Психологическое насилие» по законопроекту включает:

«высказывание угроз совершения насилия по отношению к пострадавшему, его близким, знакомым, домашним животным» (т.е. родитель, сказавший в воспитательных целях непослушному ребенку: «Ты у меня получишь! », совершает насилие);

«изъятие документов, удостоверяющих личность». Забрать паспорт у ребенка, желающего вопреки мнению родителей, совершить опасное путешествие, — насилие.

«удержание имущества пострадавшего либо его родственников». Забрать у ребенка, просиживающего часами за компьютерными играми, планшет, подаренный ему на день рождения, — «насилие».

«предъявление требований, не соответствующих возрасту и возможностям гражданина». Будет оцениваться субъективно органами власти и НКО, которые имеют право инициировать наказания за «насилие». Сюда могут попасть требования родителей к ребенку выполнять серьезные задания по спорту, музыке и т.п.

«Экономическое насилие» по законопроекту включает:

любые «действия, вызывающие негативные материальные последствия для пострадавшего». Испортил какую-нибудь вещь сожительнице – все, «насильник».

вещь сожительнице – все, «насильник». «запрет или создание препятствий во владении, пользовании общим имуществом». Муж включает громко телевизор, жена – против, — «насилие», можно вызывать полицию. И такие случаи были в западной практике – споры по поводу телевизора, которые могут привести к выдаче ордера.

«принуждение к тяжелому … труду». Призыв к ребенку навести порядок дома или поработать на огороде – вписывается. Западная практика доказывает.

Семейные отношения превращаются – в отношения бизнес-партнеров, в которых за любой вещественный ущерб надо отвечать по всей строгости закона.

Если исключить из определения насилия по ПФЗ о СБН все то, что уже запрещено УК и КоАП, насилием становится «все, что кому-то не нравится».

2. Ордера.

За такое неадекватно определяемое насилие вводятся суровые санкции – сразу по факту насилия (или «попытки») незамедлительно должен быть выдан ордер (или «предписание»).

Ордер может выдать и полиция, и суд (по судебным – больше ограничений, но суть одна).

Суть ордера: запрет приближаться к пострадавшему, запрет предпринимать попытки выяснить место пребывания пострадавшего («преследование»); обязанность оплатить жилье пострадавшему, его консультирование, обязанность выселиться из жилья.

Инициатор ордера: любое лицо, сообщающее о факте СБН или его попытке. Ордер может быть выдан против воли пострадавшего, если полиция решит, что имеются причины, по которым пострадавший не может выразить согласие. Т.е., в отношении любых детей и женщин, ибо они по умолчанию будут считаться зависимыми.

Лица, имеющие право на защиту по ордеру: пострадавшие, а также любые третьи лица, «если имеются основания полагать, что нарушитель может причинить им моральный, физический, имущественный вред либо воспрепятствовать их законной деятельности, реализации прав, либо высказывает угрозы в их адрес».

Срок ордера полиции: до 2 мес. Но может быть вынесено неоднократно. Срок судебного ордера до 2 лет.

Срок на обжалование ордера: 3 дня. В нарушение Кодекса административного судопроизводства (по ст. 219 – 3 мес). Обжалование не приостанавливает действия ордера.

Давность «насилия» для выдачи ордера: в одной из версий законопроекта — 2 года с момента домашнего насилия, в последней версии – давность вообще исключена.

Примирение по делам: невозможно.

Презумпция невиновности: отсутствует. По факту заявления против обидчика принимается ордер против него, без проверки ситуации и без сбора доказательств. Как советует Модельный закон ООН: достаточно ссылки на то, что некто «чувствует себя небезопасно».

Лица, уполномоченные заниматься профилактикой: в т.ч. НКО и иные организации (не только некоммерческие). Бизнес будет провоцировать поиск клиентов. Бизнес будет сращиваться с госструктурами в целях «выявления СБН», которое заявлено как первое направление профилактики СБН. Коррупциогенная составляющая ПФЗ очевидна.

ВЫВОДЫ:

1) С точки зрения практики:

Закон о СБН – простой механизм завладения чужой собственностью, почва для отобрания детей из любых семей, для коррупции, провокация правового беспредела.

2) С научной точки зрения:

Происходит появление параллельного уголовного права, но без всех гарантий уголовного и административного процесса.

К принципам уголовного и административного производства относится «равенство перед законом и судом; презумпция невиновности; обеспечение права на защиту; состязательность сторон и свобода в предоставлении суду своих доказательств» и др.

Концепция профилактики СБН нарушает все базовые принципы уголовного и административного процесса, поскольку создан механизм внепроцессуального ограничения конституционных прав граждан (право на воспитание детей, неприкосновенности личности, собственности, свобода передвижения, презумпция невиновности) в обход УПК, КоАП».

Источник: https://nstarikov.ru/spravka-po-zakonu-o-nasilii-nad-semej-112377