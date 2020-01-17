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Сделано в России. Самые перспективные разработки 2019 года по версии маил ру

09:07. 17 января 2020 262 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Подводим научно-гаджетовые итоги. Этот год был богат на самые разные изобретения как для простых потребителей, так и для военных целей.

Тут и летающий диск, и гиперзвуковая ракета, и съедобная посуда. Российские ученые и инженеры постарались нас удивить.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4840263.html

Метки: гаджет, изобретение, Россия, технологии

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