Сделано в России. Самые перспективные разработки 2019 года по версии маил ру
09:07. 17 января 2020 262 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Подводим научно-гаджетовые итоги. Этот год был богат на самые разные изобретения как для простых потребителей, так и для военных целей.
Тут и летающий диск, и гиперзвуковая ракета, и съедобная посуда. Российские ученые и инженеры постарались нас удивить.
Тут и летающий диск, и гиперзвуковая ракета, и съедобная посуда. Российские ученые и инженеры постарались нас удивить.