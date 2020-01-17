«После нас — тишина»

Под конец года в российской прессе появилось малозамеченное, но крайне интересное сообщение. Как заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, в Ракетные войска стратегического назначения будет поставлен новейший подвижный комплекс командных ракет «Сирена-М». Почему это оружие называют ракетой «Судного дня» и для чего оно нужно, расскажем далее.

Российские войска стратегического назначения переживают период ускоренной модернизации. Уже в 2024 году в их боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства. На сегодняшний день уровень оснащения новыми ракетами составляет 79 % при 1181 развёрнутом ядерном боезаряде. Это значит, что в оставшийся срок Россия будет производить более 20 новейших ракет в год — «Ярс», «Сармат» и «Авангард».

Вместе с этим без лишнего шума все три армии и 11 ракетных дивизий РВСН перешли на цифровое телекоммуникационное оборудование. Это тоже важная часть модернизации. Но если про ракеты «Ярс», «Сармат» и «Авангард» мы уже многое знаем, то про анонсированный комплекс «Сирена-М» большинство прежде никогда не слышало. Что же это такое?

Интересная ракета

О «Сирене-М», как и о её советской предшественнице «Сирене», известно очень мало. Ни характеристик, ни изображений в открытом доступе вы не найдёте. Зато точно известно предназначение. Эта ракета является частью системы «Периметр», или, как её называют в США, «Мёртвая рука». Мёртвая потому, что она вступает в работу в том случае, если враг нанёс по России массированный ядерный удар в надежде уничтожить раз и навсегда. Тогда система «Периметр» автоматически наносит ответный удар, даже в случае если живых командиров уже не осталось. Так вот, «Сирена-М» — это ракета, которая взлетает в небо и транслирует всем ядерным силам страны приказ автоматически нанести ответный удар возмездия по противнику. Именно за это её называют ракетой «Судного дня». До 2025 года её модернизированная версия должна поступить на вооружение, хотя это может случиться и раньше. Россия торопится, и на то есть серьёзные основания.

Время на исходе

В начале 2021 года истекает срок договора СНВ-3 о контроле стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Несмотря на то, что Россия ударными темпами модернизирует своё вооружение, количество ядерных боезарядов укладывается в рамки договора. При этом Россия полностью выступает за продление договора и даже готова подписать его без каких-либо предварительных условий. Однако Трамп не спешит, так как хочет включить в договор и Китай, который тоже развивает свои ядерные силы. Китай же не намерен ничего подписывать, и это угрожает новой сделке, а если она не будет заключена, то падёт последняя преграда, которая удерживает мир от ядерной гонки и, возможно, войны.

Тем не менее Россия настойчиво продолжает призывать США к продлению договора, но имеет в виду, что в последний момент Трамп может выдвинуть новые неприемлемые встречные условия. Вот для того, чтобы он этого не делал, мы и спешим модернизировать свои ядерные силы. В конечном итоге не для того, чтобы провоцировать войну, а для того, чтобы её избежать.

Евгений Супер

Источник: http://voicesevas.ru/news/49432-posle-nas-tishina.html