Подошла к концу игра по правилам. Кто стоит за спиной Мишустина? Б. Кагарлицкий

Публицист Борис Кагарлицкий о том, что стоит за отставкой Медведева. Как послание президенту Федеральному собранию меняет ситуацию в РФ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xIOXf85K2Kk