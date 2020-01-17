Главная » Политика, Экономика

Новый главный налоговик

19:15. 17 января 2020 295 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Первое назначение Мишустина – назначен новый глава ФНС. Им стал бывший заместитель Мишустина Даниил Егоров. Судя по его заявлениям, будут попытки ужесточения контроля оборота электронных денег. Берегись, фрилансер.
РБК сообщает, что в правительстве точно не будет Голодец, Орешкина и Чуйченко. Ну ок. Ожидается, что в правительстве останется Шойгу + с большой вероятностью Лавров (хотя он еще года 2 назад просился в отставку).
Состав правительства обещают представить до 21 января.
Референдум по изменениям в Конституцию обещают провести где-нибудь весной этого года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5575616.html

Метки: мишустин

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 03 марта 2017
... активизации боевых действий. При этом «новая» «патриотическая» власть постарается быстро восстановить... следственные действия. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержать главного налоговика не удалось — группу украинского спецназа...
ТАЙНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
...в интригах за власть. Бывший главный налоговик, а ныне Премьер-министр Украины... на роль мировых правителей. Новое мировое правительство должно представляться благодетельным.... Этот долг вынуждает любого нового президента принимать существующие правила игры...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 марта 2017
... помощи своих российских собеседников развивает новые каналы взаимодействия с сирийским режимом... дедушкой-вахтером, не сумев задержать главного налоговика страны (ФОТО) ​* Запрещенная на территории...
Жизнь после "Крым-Наш!" - Часть №1
...так же арестован за взятки главный налоговик Крыма, идут аресты и на...было заменить старые на новые), стратегические бомбардировщики, новые средства ПВО (модернизированные ...отсутствие значимых татарских выступлений против новой власти. Есть конечно вопросы ...
На Украине введут 30%-ный налог и начнут изымать имущество за неуплату
... эксперт Александр Охрименко, с Нового года для граждан фактически предлагается... дохода. Для того, чтоб налоговики имели возможность контролировать такие операции...не подавал декларацию. Но самое главноеналоговики получат право арестовывать имущество и...
Новости с Украины и Новороссии за 18 июля 2015
...политики, непрофессионализма и непорядочности новых начальников Севастополь, где ... в злоупотреблении полномочиями. Задержан главный налоговик полуострова Николай Кочанов, «принятый...заляпанным сальными алчными ручонками новых, старых крымских жуликов и...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9898 5904
    XAPAOH 17 января 2020 в 20:52

    На самом деле, “затягивая гайки”, наша ФНС, заставляет людей отказываться от электронных денег и уходить в налик. Этим ФНС бережёт неразумных от электронного рабства.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)