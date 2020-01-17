Новый главный налоговик
19:15. 17 января 2020 295 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Первое назначение Мишустина – назначен новый глава ФНС. Им стал бывший заместитель Мишустина Даниил Егоров. Судя по его заявлениям, будут попытки ужесточения контроля оборота электронных денег. Берегись, фрилансер.
РБК сообщает, что в правительстве точно не будет Голодец, Орешкина и Чуйченко. Ну ок. Ожидается, что в правительстве останется Шойгу + с большой вероятностью Лавров (хотя он еще года 2 назад просился в отставку).
Состав правительства обещают представить до 21 января.
Референдум по изменениям в Конституцию обещают провести где-нибудь весной этого года.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5575616.html
На самом деле, “затягивая гайки”, наша ФНС, заставляет людей отказываться от электронных денег и уходить в налик. Этим ФНС бережёт неразумных от электронного рабства.